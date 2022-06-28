В Белом доме усомнились в возможности возвращения Украиной утраченных территорий

Сотрудники Белого дома понемногу теряют уверенность в том, что Украина сможет вернуть территории, которые взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации, сообщили американские официальные лица анонимно на телеканале CNN.

По их информации, советники президента США Джо Байдена начали обсуждать, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит изменить свое отношение к тому, что может называться победой Киева, и согласиться с возможностью уменьшения территории страны. При этом такая «пессимистичная оценка» не означает, что Вашингтон намерен давить на Киев, чтобы тот пошел на территориальные уступки, передает ТАСС.

Источники отметили, что не все в американской администрации относятся к перспективам Украины с беспокойством. Так, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан активно общается с украинскими коллегами. На минувшей неделе он «часами разговаривал» по телефону, обсуждая с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным и с главой Комитета начштабов ВС США Марком Милли усилия Украины, чтобы «отвоевать» утраченные территории.

«Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной мере, если не полностью, зависит от того, как мы их поддерживаем», – сообщил каналу неназванный помощник одного из американских конгрессменов.

По словам политика, Украина запросила у США не менее 48 реактивных систем залпового огня, но на сегодня американское Минобороны обещало предоставить Киеву только восемь таких комплексов.

Представитель Пентагона и источники телеканала, в свою очередь, отметили, что Украина вряд ли сможет задействовать достаточно сил, чтобы вернуть утраченные территории на поле боя.

Ранее историк и политический философ Егор Холмогоров заявил, что одним из ключевых последствий спецоперации на Украине может стать изменение карты Европы – многие страны могут начать решать свои территориальные вопросы, восстанавливая историческую справедливость.

До этого стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.

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