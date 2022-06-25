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Хаматова ответила на вопрос об оставленном благотворительном фонде
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Фонд помощи детям «Подари жизнь», основанный Чулпан Хаматовой, сейчас работает «сам по себе», рассказала артистка.
«Фонд работает сам по себе. И будет дальше работать. Я остаюсь его учредителем. Как и прежде, всеми силами буду помогать ему отсюда, как всегда и помогала, в качестве волонтера», – цитирует Хаматову «Комсомольская правда».
Напомним, Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года. Она покинула Россию сразу же после начала военной спецоперации на Украине. Артистка переехала жить в Латвию. Там она участвует в антироссийских акциях.
Евродепутат от Литвы признал победу России в ситуации с Калининградом
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Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в соцсети опубликовал пост, в котором прокомментировал обсуждение вопроса транзита грузов в Калининградскую область на уровне Еврокомиссии.
Он отметил, что на этой неделе прошло уже несколько заседаний, и пока, как кажется, «все движется в пользу России».
«День лета в Литве, тем временем в Брюсселе очень жарко по вопросу транзита в Калининград. И похоже Россия в данный момент побеждает», – пишет издание «Янтарный край» со ссылкой на пост Ауштрявичюса в Facebook* (запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД).
Депутат указал, что Литва заявила о необходимости сохранять ранее согласованную позицию, то есть речь идет о запрете на транзит в Калининградскую область санкционных товаров, а большинство стран ЕС ее в этом поддержали.
Но, как пишет Ауштрявичюс, есть одна страна, которая предложила пересмотреть положение о санкциях. Не уточняется, о каком государстве идет речь. Именно мнение этой страны привело к тому, что Еврокомиссия начала дискуссии, в ходе которых «не было единства», а позже появился документ, разрешающий перевозку подсанкционных товаров.
Ожидается, что документ Еврокомиссии будет опубликован на следующей неделе.
Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
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Британцы сравнили Зеленского с «досаждающей сыпью»
Читатели британского таблоида The Daily Mail резко отреагировали на выступление украинского президента Владимира Зеленского во время проходящего в Англии Гластонберийского музыкального фестиваля.
Видеообращение Зеленского было накануне продемонстрировано посетителям фестиваля перед выступлением одной из групп. Британские пользователи поразились неуместной демонстрацией речи Зеленского, передает РИА «Новости».
«Я думал, Гластонбери – это музыкальное мероприятие, а не место для встречи с несостоявшимся стендап-комиком», – заявил пользователь Malcolm2.
«Отныне вы даже не сможете пойти на музыкальный фестиваль, чтобы отвлечься от подкаста Зеленского», – написал David J.
«Этому парню нужно что-то делать, он, кажется, появляется повсюду, умоляя и прорицая. Это начинает сильно раздражать», – заметил Terri Maadi.
«Я хочу пойти на концерт, чтобы послушать музыку, а не подвергаться мега-пропаганде», – возмутился global tai.
«Он как досаждающая сыпь, которая появляется повсюду. Как британский налогоплательщик, я возмущен тем, что налоги идут на оружие для поддержки конфликта, который Зеленский может закончить», – указал David-Ian.
«Обращаться сейчас к пьяным, одуревшим хиппи. Дела, должно быть, плохи», – отметил Chris Ray.
«Зачем вплетать политику в фестиваль? Для подобных вещей есть свое время и место», – подчеркнул PR.
«У этого парня нет другой одежды? Он одет как участник боев, но и близко не участвовал ни в каких битвах... Сплошная пантомима», – выразил мнение Gareth d.
«Люди, к которым он обращается, Украину даже на карте найти не смогут», – заключил Pol Pott.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Галкину подбили глаз яблоком в Израиле за слова в адрес россиян
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Артист Максим Галкин получил серьезный ушиб во время одного из концертов в Израиле, когда зритель кинул в него тяжелый фрукт после «шутки» в адрес россиян, пишут СМИ.
Галкин пошутил, что граждан России будут кормить перловой кашей через решетку вместо бургеров из McDonalds, а также заявил о плохом качестве образования – «остались только инфоцыгане», пишет издание «Московский комсомолец».
Позже Галкин разместил фото в соцсети, на котором видна синяя кожа вокруг глаза. Также артист извинился перед всеми, кого задели его слова. Он подчеркнул, что все сказанное – это лишь шутка.
Подписчики Галкина завалили его комментариями в стиле «яблоко позора».
На этот пост отреагировали российские блогеры.
«Скорее, результат неудачной косметической процедуры. Или Алла Борисовна приложилась за плохой совет – «Срочно валим из Москвы!». Но нельзя не заметить общую потертость, унылость во взгляде», – заявила журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.
Журналист Юрий Васильев в своем Telegram-канале пошутил: «К традиционным вариантам «выгнали из гестапо за жестокость» и «...из борделя за блядство» теперь можно будет добавить «огреб в Израиле за русофобию».
А в канале Shit & Sable опубликовано изображение с юмористическим подтекстом.
Ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, как побывал на концерте Максима Галкина в Израиле.
Напомним, после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Макаревич и Галкин уехали в Израиль. При этом Макаревич еще до начала СВО признавался, что «с колоссальным трудом терпит» жизнь в России.
России пригрозили войной с Британией в случае казни наемников
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Лондон может «объявить войну» России в случае, если осужденные в Донецкой народной республике британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина будут казнены, выразил мнение журналист в газете Express.
В материале подчеркивается, что британский премьер Борис Джонсон может «пойти ва-банк» в случае казни Аслина и Пиннера. Если она случится, то «эта война примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата», передает «Газета.Ru».
«Если эти казни продолжатся, у Британии и всего Запада не будет иного выбора, кроме как поднять ставки – больше оружия, больше санкций и, возможно, ударный самолет, о котором просил президент Зеленский», – отмечено в публикации.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников.
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Зеленский уволил послов Украины в пяти странах
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении послов Украины в Грузии, Иране, Португалии, Ливане, Таджикистане, Словакии.
Приказы опубликованы в субботу на сайте офиса главы страны.
Своих должностей лишились следующие дипломаты: с должности посла Ирана Сергея Бурделяка, с поста посла Грузии – Игоря Долгова, Словакии – Юрия Мурашку, Португалии – Инну Огнивец, Ирана – Игоря Осташа, Таджикистана – Валерия Евдокимова, передает РИА «Новости».
О причине увольнения не сообщается, а приказов о назначении других специалистов пока нет.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается отправлять в отставку главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.
Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном.
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Посол России высказался о поставках турбин для «Северного потока»
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Россия не участвует в диалоге между Германией и Канадой по поводу поставок оборудования для газопровода «Северный поток», которые оказались заблокированы из-за санкций, это германо-канадские разбирательства, заявил российский посол в Канаде Олег Степанов.
«Мы не ведем официальных контактов с Канадой по этому сюжету. С точки зрения посольства, этот вопрос – в первую очередь проблема между Канадой и Германией. Два подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга в плане выполнения контрактных обязательств из-за расширительного толкования Канадой собственных санкций против России, поэтому разбираться в этом нужно именно немцам с канадцами», – цитирует РИА «Новости» Степанова.
По его словам, нет необходимости «становиться стороной в том или ином виде этих германо-канадских разбирательств».
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
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Роскосмос впервые показал «мать дракона» космонавта Кикину в скафандре
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Единственная женщина в отряде космонавтов Роскомоса Анна Кикина, она может стать первым представителем России, отправившимся на американском корабле Crew Dragon.
Ее фото в скафандре США опубликовал Роскосмос в субботу в Telegram-канале.
«Мать дракона», – подписал Роскосмос фото. На снимке видна Кикина, которая сидит в корабле Crew Dragon в американском скафандре.
Запуск корабля запланирован на 1 сентября.
«Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew 5, в состав которого может быть включена Анна Кикина, планируется на 1 сентября», – говорится в сообщении.
В субботу Кикина отправится в США, где пройдет очередной этап подготовки к полету на американском корабле.
«Она пройдет тренировки со скафандром, включая его подгонку по индивидуальным размерам, примет участие в лекционных занятиях по последним изменениям в работе некоторых систем американского корабля», – отметили в Роскосмосе.
Ранее председатель правительства России подписал распоряжение, позволяющее госкорпорации «Роскосмос» провести переговоры с НАСА об исполнении соглашения по перекрестным полетам – российских космонавтов на американских кораблях и астронавтов США на «Союзах».
Политолог: Сбой на таможне Литвы вписывается в систему антироссийской политики Вильнюса
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«Даже если эта ошибка на самом деле была, она является инструментом экономического и психологического давления на Россию вследствие того конфликта, который существует между Москвой и Брюсселем из-за Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД калининградский политолог Александр Носович, комментируя сбой на таможне Литвы, из-за которого фактически остановился транзит грузов между Калининградом и Литвой.
«Всякие ошибки и глупости со стороны Европейского союза, как показал недавний опыт с калининградским транзитом, вовсе не исключают злого умысла и удачно вписывается в общую систему антироссийской политики. Там же тоже ЕС утверждает, что имела место ошибка. Но даже если эта ошибка на самом деле была, она является инструментом экономического и психологического давления на Россию вследствие того конфликта, который существует между Москвой и Брюсселем из-за Украины и других стран восточного партнерства», – уверен Носович.
Он подчеркивает, что даже если сбой в системе литовской таможни – самая обычная случайность, то Вильнюсу она все равно выгодна, так как тот таким образом демонстрирует зависимость Калининградской области от своих решений. Политолог убежден, что история с калининградским транзитом еще не закончена.
«Хоть и европейская дипломатия в лице Жозепа Борреля признала ошибку Брюсселя (наличие Калининграда в санкциях против России), это не значит, что они быстро ее исправят. Они могут очень долго «замыливать» этот процесс, выкручивать России руки и использовать эту тему для шантажа. После того, как долго тянулась история с признанием российской вакцины против коронавируса «Спутник V», всем стало понятно, как работает европейская бюрократия. Поэтому России по всем подобным инцидентам, связанным с Калининградом, нужно быть предельно жесткой и упирать на то, что для нее это вопрос безопасности, который может решаться всеми доступными методами, включая военные», – считает политолог.
По мнению собеседника, военный метод – единственный способ эффективно повлиять на Литву и вынудить ее и другие страны ЕС пойти навстречу России. Он считает, что для решения данной проблемы необходимы прямые переговоры с Европейским союзом, которые Россия должна вести с позиции силы. «Нужно четко объяснять, что блокада Калининградской области – это сasus belli, на такие действия возможен военный ответ, и у России есть ресурсы этот ответ применить.
Носович говорит, что к данной ситуации калининградцы относятся достаточно спокойно. Тревожный фон, по его словам, для Калининградской области уже стал нормой, так как территориально регион зажат между двумя странами НАТО, которые исторически наиболее негативно настроены по отношению к России. Поэтому любое ухудшение отношений с Европой и Америкой автоматически отражается или грозит чем-либо Калининградской области. В связи с этим изнутри сама ситуация выглядит не такой критической, как снаружи, считает эксперт.
«Для нас очередь на границе из грузовиков в сотни километров – норма. У нас уже были ситуации, когда мы летали в «большую Россию» в облет Литвы по Балтийскому морю, потому что лет 20–25 назад Литва точно так же, как и сейчас с февраля этого года, не давала права России вести полет над своим небом. Таких историй у нас много можно набрать, просто до сих пор они не были такими масштабными. Мы уже много лет готовимся к тому, что сейчас происходит. Сейчас мы даже при полной блокаде Калининградской области можем смотреть с оптимизмом в будущее и рассчитывать на существование в изолированном режиме – режиме «острова», который связывается с Россией через Балтийское море», – делится Носович.
Напомним, с 18 июня Литва прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов «большой России» в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. Вильнюс ссылался на исполнение антироссийских санкций Евросоюза. Москва потребовала немедленно снять нелегитимные ограничения, однако Литва это проигнорировала.
В четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не намерен вводить блокаду Калининградской области и санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему ЕС изменил свою позицию в отношении Калининграда.
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Историк кулинарии назвал претендующее на мировую популярность русское блюдо
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Русская кухня – это жирная насыщенная пища, которая носит досоветский и советский характер. Поэтому она не популярна, как в мире, так и в самой России. Но есть одно блюдо русской кухни, обладающее потенциалом завоевать любовь во всем мире, сказал газете ВЗГЛЯД историк кулинарии Павел Сюткин.
Русская кухня богата, однако ни одно ее блюдо не обрело столь широкую повседневную популярность в мире, как бургеры, пицца или суши. Да и в самой России отечественная кухня не очень популярна – россияне предпочитают все то, что пользуется успехом за рубежом. Почему сложилась такая ситуация, и есть ли блюдо русской кухни, которое может стать популярным во всем мире?
«Безусловно, наши блюда известны за рубежом. «Оливье» называют за границей «русским салатом». Многим знакомы бефстроганов, пожарские котлеты. Но одна из проблем современной русской кухни, почему она не воспринимается теми же европейцами, в том, что она все еще носит досоветский и советский характер. Это жирная насыщенная пища. Она, скорее, про то, чтобы наесться, а не про то, как получить какое-то гастрономическое удовольствие», – говорит Сюткин.
Он объясняет, что в русской кухне не произошло той революции, которая позволила другим кулинариям превратиться из средневековой кухни в более легкий, соответствующий сегодняшнему ритму жизни набор блюд. Немалое значение имеют и некоторые специфические вкусы, которые трудно воспринимаются некоторыми иностранцами. Такие блюда, как квас, окрошка, холодец порой кажутся гражданам других стран неожиданными, странными и отталкивающими.
«Продвигая свою кухню, мы должны четко понимать, что мы делаем это не для того, чтобы сохранить какие-то музейные ценности (типа кулебяки или фаршированных гречневой кашей поросят), а для того, чтобы добиться популярности за рубежом. А значит, нужно прикладывать усилия к тому, чтобы наши блюда становились легче, изящнее, соответствовали сегодняшним представлениям о здоровой пище», – считает кулинар.
Однако, по мнению собеседника, есть одно блюдо, не нуждающееся в изменении старинного рецепта, – это пряники. Они являются частью русской культуры, их в давние времена дарили на свадьбы, раздаривали нищим возле церкви. По ним дети учились азбуке, складывая сладости с оттиснутыми на них буквами, напоминает Сюткин. Более того, практически в каждой губернии был свой собственный тип пряников, отличающийся по вкусу, размеру, набору специй и пряностей.
«Но то, что делается сегодня, к сожалению, вызывает только грусть. Люди разучились их готовить. Я часто приезжаю на кулинарные фестивали, куда регионы привозят какие-то свои блюда, в том числе пряники. Они выполнены с красивым рисунком и глазурью. Но вкус их подчас одинаково примитивный. И это при том, что существуют потрясающие исторические рецепты: с миндальным тестом, имбирные, прозрачные, с сухофруктами. Мы же зациклились на тульском прянике с повидлом. Поэтому, чтобы что-то продвигать за рубежом, нужно сначала полюбить это в своей стране, научиться это вкусно готовить. Вот тогда такие блюда, возможно, и полюбят за границей», – заключил Сюткин.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто и когда на самом деле придумал борщ и что первоначально обозначало данное слово.
Личный состав львовского батальона теробороны отказался ехать в Донбасс
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Личный состав батальона территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался участвовать в боевых действиях на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения, сообщили в Минобороны России.
В подразделениях украинской армии и территориальной обороны продолжаются отказы от выполнения поставленных задач. Так, личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается также, что противник продолжает нести значительные потери. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой народной Республики уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град». В районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника в 284-х районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчеяровка Луганской народной республики, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43 районах.
В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: восемь артиллерийских взводов РСЗО «Ураган» в районах Курахово, Украинск, Новоселовка Вторая, Воздвиженка и два артиллерийских взвода в районах Украинск, Яснобродовка, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты Донецкой народной республики.
В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 780 националистов, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Ураган», 10 орудий полевой артиллерии и минометов, 13 специальных автомобилей.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов: Попасная, Капитаново Луганской Народной Республики, Андреевка, Барвенково, Большие Проходы, Великая Камышеваха, Вербовка, Донецкое, Долгенькое, Изюм, Малые Проходы, Малая Камышеваха, Ольховатка, Червоный Шахтер Харьковской области, Пятихатка Днепропетровской области, Бобровый Кут, Малая Сейдеминуха, Молодежное Херсонской области и в районе острова Змеиный.
Также перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области и 16 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Бражковка, Глинское, Долгенькое Харьковской области, Авдеевка Донецкой Народной Республики и в районе острова Змеиный.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, 1355 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3797 танков и других боевых бронированных машин, 670 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3848 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Росгвардеец рассказал об оборонявших вместе с россиянами аэродром в Гостомеле бойцах ВСУ
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Вместе с российскими военными аэродром Антонов под Гостомелем в Киевской области обороняли расчеты Вооруженных сил Украины, которые впоследствии погибли под огнем украинских «Градов», сообщил офицер Росгвардии в интервью журналу «На боевом посту».
«Не все украинские военнослужащие разделяли идеи националистов и не желали воевать с братским народом за интересы западных политиков. Например, два гаубичных расчета ВСУ со своим вооружением действовали плечом к плечу с российскими войсками правопорядка. К сожалению, в последующем они погибли от огня украинских «Градов», помогая бойцам Росгвардии и десантникам удерживать аэродром Антонов», – приводит ТАСС слова офицера.
Он отметил, что спустя сутки после пересечения границы подразделение Росгвардии подошло к поселку Гостомель. В это время украинские националисты дождались, когда колонна войдет в поселок и открыли огонь из автоматов.
«В тот момент, спасая товарищей, попавших под огонь, настоящий подвиг совершили наши водители: они прикрывали корпусами грузовиков братьев по оружию, выходивших из-под обстрела. А ведь некоторые машины даже не были бронированы. Благодаря грамотным действиям командиров и мужеству бойцов нам удалось избежать потерь и закрепиться в одном из подворий», – рассказал он.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
По его словам, настоящей проблемой стали вражеские наблюдатели, которых предстояло нейтрализовать. «Стоило оказаться на открытом пространстве, и почти сразу начинался артобстрел. Ответом на эти удары стали вылазки на «адреса». Прикрытие флангов обеспечивали ребята из ВДВ, так что наши группы могли спокойно сосредоточиться на работе в окрестной застройке», – отметил офицер, добавив, что на аэродром активно пытались проникнуть вражеские диверсанты от местных жителей до агентов СБУ.
При этом были и местные жители, которые помогали российским военным. «Но в первые дни они почти не попадались, а те, кто встречался, старались быстрее спрятаться. Люди были напуганы пропагандой националистов и угрозами расправ за помощь русским. Да и мы понимали, что в случае обстрела противника могут пострадать и обычные граждане, поэтому лишний раз старались не подставлять их», – рассказал офицер.
Аэродром Антонов российские войска удерживали около месяца, его обороняли десантники, росгвардейцы и военнослужащие многих родов войск.
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал газете ВЗГЛЯД о героизме десантников во время проведения спецоперации на Украине, в том числе и во время броска на аэродром Гостомель.
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В ЛНР назвали количество блокированных боевиков в котле под Лисичанском
Около 600 украинских боевиков, среди которых есть раненые, сдались в плен союзным силам под Лисичанском, еще примерно 4,5 тыс. будут блокированы в самом городе, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Я полагаю, что не более 600 человек [сдались в плен под Лисичанском], это с ранеными, большая часть убежала врассыпную через Мирную Долину в Лисичанск. Погибших в разы больше», – передает ТАСС со ссылкой на его слова.
Части Народной милиции ЛНР и ВС России могут к вечеру «закрыть крышку» котла вокруг Лисичанска с западного направления. Тогда около 4,5 тыс. военнослужащих ВС Украины окажутся в котле, добавил Киселев.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина блокировали Лисичанск с юга.
Эксперт заявил о деморализации польских наемников на Украине
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На данный момент на территории Украины находится около 6 тыс. наемных боевиков, из них порядка 1,8 тысяч – боевики из Польши, но их боевой дух подорван, заявил эксперт по безопасности Роман Насонов.
«За истекшие сутки уничтожено подразделение польских наемников численностью до 80 человек. Численность наемников в зоне данного конфликта колебалась от максимальной – 20 тысяч – до находящихся сейчас чуть менее 6 тыс. [человек]», – заявил эксперт в беседе с телеканалом 360.
Большинство наемников на Украине приехали из Польши, отметил он. Из них созданы несколько националистических подразделений.
По его словам, сейчас боеспособность этих подразделений сильно снижена. Качество подготовки же самой украинской армии также оставляет желать лучшего.
«О чем это говорит? Что в районе боевых действий часть подразделений – первое – сдается в плен. За истекшие сутки более 800 человек сдались в плен. Это значительная цифра даже по меркам серьезности данной операции», – уточнил Насонов.
Он добавил, что целый батальон в последние сутки отказался выполнять боевые задачи.
Ранее Минобороны России сообщило, что личный состав батальона территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался участвовать в боевых действиях на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения.
Помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что около 600 украинских боевиков, среди которых есть раненые, сдались в плен союзным силам под Лисичанском, еще примерно 4,5 тысяч будут блокированы в самом городе.
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Володин подсказал украинцам, что делать с учебниками русского языка
Не стоит спешить изымать учебники русского языка и литературы на Украине, чтобы к 1 сентября не пришлось их искать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Не спешите... На Украине новая волна русофобии. Главы областей отчитываются о проделанной работе. В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В Николаевской – запретили русский язык в школах. А жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», – написал он в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что одна из задач специальной военной операции – восстановление прав и свобод граждан, «которые хотят говорить на родном языке, изучать его». Он подчеркнул, как правильно привлечь к ответственности украинских чиновников за нарушение прав людей.
Ранее сообщалось, что русские язык и литературу больше не будут преподавать в учебных заведениях Одесской области с 1 августа.
Такое решение приняли учебные заведения при формировании учебной программы на 2022–2023 годы. Ранее в школах Николаева ввели запрет на использование русского языка с 1 сентября.
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Захарова резко отреагировала на обращения Киева в ООН о вывозе детей из Донбасса
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала циничной ложью обвинения Киева в адрес Москвы в насильственном вывозе детей с территории Донбасса, содержащиеся в обращении Верховной рады в структуры ООН.
Обращение было опубликовано 19 июня, оно адресовано Верховной радой Украины к Комитету ООН по правам человека, Комитету ООН по правам ребенка, Международному суду ООН, верховному комиссару по делам беженцев ООН.
«О якобы «похищении и принудительной депортации украинских детей» на территорию Российской Федерации. Содержащиеся в нем лживые утверждения неоднократно звучали ранее в ходе развернутой на Украине и в международных организациях информационной кампании по обвинению нашей страны в насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса», – говорится в ее комментарии, размещенном в субботу на сайте МИД России.
Ранее Захарова опровергла заявление о якобы ядерном шантаже со стороны России. Она отметила, что Россия никогда никому не угрожала и не угрожает ядерным оружием.
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