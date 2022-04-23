Хаматова выступила на митинге в поддержку Украины в Риге

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова выступила на митинге в столице Латвии, она обвинила Россию в событиях на Украине.

Чулпан Хаматова выступила на митинге в Риге, где на фоне украинского флага призналась, что «чувствует боль украинцев». Также Хаматова обвинила Россию в событиях на Украине, передает «Царьград».

«Чулпан Хаматова выступает на антивоенном митинге в Риге. За ее спиной бело-синий-белый флаг предателей России, придуманный живущей в Берлине эмигранткой-трансгендером», – написал в Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.

Ранее Народная артистка России Чулпан Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года.

До этого стало известно о том, что Хаматова покинула Россию сразу же после начала военной спецоперации России на Украине. Артистка переехала жить в Латвию, где раздает антироссийские интервью иностранным СМИ.