На данный момент на территории Украины находится около 6 тыс. наемных боевиков, из них порядка 1,8 тыс. – боевики из Польши, их боевой дух подорван, заявил эксперт по безопасности Роман Насонов.

«За истекшие сутки уничтожено подразделение польских наемников численностью до 80 человек. Численность наемников в зоне данного конфликта колебалась от максимальной – 20 тыс. – до находящихся сейчас чуть менее 6 тыс. [человек]», – заявил эксперт в беседе с телеканалом 360.

Большинство наемников на Украине приехали из Польши, отметил он. Из них созданы несколько националистических подразделений.

По его словам, сейчас боеспособность этих подразделений сильно снижена. Качество подготовки же самой украинской армии также оставляет желать лучшего.

«О чем это говорит? Что в районе боевых действий часть подразделений – первое – сдается в плен. За истекшие сутки более 800 человек сдались в плен. Это значительная цифра даже по меркам серьезности данной операции», – уточнил Насонов.

Он добавил, что целый батальон в последние сутки отказался выполнять боевые задачи.

Ранее Минобороны России сообщило, что личный состав батальона территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался участвовать в боевых действиях на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения.

Помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что около 600 украинских боевиков, среди которых есть раненые, сдались в плен союзным силам под Лисичанском, еще примерно 4,5 тыс. будут блокированы в самом городе.