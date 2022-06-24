В ЛНР сообщили о готовящейся переброске украинских войск под Лисичанск и Северодонецк

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по предварительной информации, могут начать передислокацию и направить резервы на выручку своим бойцам на территории Лисичанска и Северодонецка, данная информация проверяется, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Сейчас приходит инсайдерская информация о том, что якобы Зеленский дал команду снять со всех фронтов, направлений максимальное количество резервов и вооруженных сил – это с Одессы, белорусского направления – с Чернигова, с Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской областей и отправить все эти резервы на выручку Лисичанска и Северодонецка, подкрепить Краматорск со Славянском», – цитирует ТАСС Киселева.

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Ранее в МВД ЛНР сообщили, что освобождение территории вокруг Лисичанска в Луганской народной республике от вооруженных формирований Украины (ВФУ) займет ориентировочно 1,5 недели.

До этого в Минобороны заявили, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС России прорвали оборону противника и блокировали Лисичанск с юга.

Помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что около 600 украинских боевиков, среди которых есть раненые, сдались в плен союзным силам под Лисичанском, еще примерно 4,5 тыс. будут блокированы в самом городе.