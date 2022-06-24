В ЛНР назвали сроки освобождения территории вокруг Лисичанска

Херсонские власти: Украине нас не запугать терактами

«Этот человек помогал восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях. Те, кто отдал свою жизнь в этой борьбе, будут увековечены в Херсоне», – заявил в видеообращении замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Ранее в результате теракта был убит глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко.

«Дмитрий Савлученко никогда не делал политических заявлений, не участвовал в каких-то «рупорах» и прочей информационной политике, он занимался только вопросами детей, семей и молодежи. Он воссоздавал спорт на освобожденных территориях, восстанавливал возможности для здорового роста детей. Еще недавно мы обсуждали, как открыть кружки дополнительного образования для несовершеннолетних. Но сегодня в результате подлого террористического акта прервалась жизнь этого человека», – рассказал замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

При этом он заверил, что подобными действиями не удастся запугать тех, кто намерен восстановить мир в Херсоне и близлежащих городах. «Я сегодня потерял второго друга, которого убили здесь, в Херсонской области. Но угрозы, которые летят в мой адрес, не сломят ни меня, ни моих товарищей. Здесь, во что бы то ни стало, даже после нас, будет Россия. Наши дети будут говорить на русском языке, чтить историю и станут последователями нашей великой культуры», – пояснил Стремоусов.

«Смертью нас не запугать. Это наш выбор, который мы делаем прямо здесь и сейчас. И у меня есть полнейшая уверенность в том, что Херсонская область станет полноценным субъектом Российской Федерации. И все те, кто отдал свои жизни, будут навсегда увековечены в Херсоне. И самое важное – после беды всегда приходит победа. И мы всегда побеждаем, пусть даже нам приходится терять лучших», – заключил Стремоусов.

Ранее в военно-гражданской администрации региона сообщили, что глава управления семьи, молодежи и спорта администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко, по предварительным данным, погиб в результате подрыва автомобиля в Херсоне.

Участок оцеплен, там работают взрывотехники, которые проверяют территорию. Выбиты окна в четырехэтажном доме, во дворе которого произошел взрыв, соседний дом не пострадал. «По предварительной информации, погиб Дмитрий Савлученко», – передает ТАСС слова источника.

«Информацию о взрыве подтверждаем. Сейчас группа выехала на место, разбираются. Данных никаких. Пока, по предварительной информации, погиб один человек», – добавил источник. Уточняется, что взрыв повредил как минимум две машины. В военно-гражданской администрации случившееся назвали терактом.

В пятницу утром российские силовики предотвратили организованный Вооруженными силами Украины (ВСУ) теракт в Херсоне, планировавшийся путем массового расстрела беженцев в гостинице «Дилижанс».

Ранее в кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв. В администрации города уточняли, что при взрыве пострадал один человек, ему оказали помощь. Херсонские власти квалифицировали взрыв в городе как теракт.