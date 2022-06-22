Левитин: Литовские перевозчики продолжают транзит грузов в Россию

Литовские перевозчики продолжают въезжать на российскую территорию после ограничения Литвой сухопутного транзита с Россией, заявил помощник российского президента Игорь Левитин.

«Это [ограничение транзита] нарушение всех международных правил. При том что литовские перевозчики въезжают на территорию РФ. Они поступили здесь, нарушив все международные правила, которые есть не только на железнодорожном транспорте, это случилось также и с автомобильными перевозчиками», – цитирует Левитина ТАСС.

В МИД России заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям. В Кремле подчеркивали, что ограничение на транзит грузов в Калининград через территорию Литвы противоречит основополагающим документам.

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.

В свою очередь, губернатор Антон Алиханов заявлял, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти Калининградской области, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.

В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».

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