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Кремль дал оценку транзитной блокаде Калининграда
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Российские власти убеждены, что ограничение на транзит грузов в Калининград через территорию Литвы противоречит основополагающим документам, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он подтвердил, что конкретные меры пока обсуждаются. «Мы убеждены, что вот эти незаконные санкции, которые принял Евросоюз, в данной ситуации неприменимы. И применение этих санкций в отношении транзита в Калининград – туда и обратно – просто противоречит основополагающим документам», – приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что варианты ответа на ограничение транзита в Калининград пока обсуждаются. «После того, как мы внимательно все взвесим, уже будем о чем-то говорить», – сказал он.
В ответ на уточняющий вопрос представитель Кремля пояснил, что речь может идти о различных мерах.
Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
В МИД России и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
В свою очередь губернатор Антон Алиханов заявлял, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти Калининградской области, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.
В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
Американские СМИ раскрыли, что шокировало США в санкциях против России
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Попытки Вашингтона перетянуть глобальный Юг на свою сторону в украинском кризисе и изолировать Россию не увенчались успехом, пишет американский журнал Foreign Affairs.
«Нейтралитет этих стран шокировал Вашингтон», – передает РИА «Новости» текст статьи издания.
По мнению автора статьи Брюса Джонса, причина кроется в том, что США десятилетиями игнорировали интересы Юга.
«На фоне обостряющегося соперничества с Китаем и Россией Штаты обеспокоены перспективой возрождения блока неприсоединившихся стран, намеренных остаться в стороне от этого геополитического соперничества или даже столкнуть Запад и его противников друг с другом», – подчеркнул обозреватель.
При этом, как отметили в издании, африканские и латиноамериканские дипломаты раскритиковали излишнюю приверженность Вашингтона насаждаемому «международному порядку, основанному на интересах США».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В Кремле пообещали ответные меры на блокаду Калининграда
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Решение об ответных мерах на ограничение транзита в Калининградскую область будет приниматься по итогам глубокого и серьезного анализа, российские власти проведут его в течение нескольких дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ситуация действительно более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, ограничение транзита в Калининградскую область, введенное Литвой, является беспрецедентным и незаконным.
«Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза – распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», – подчеркнул он.
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Газета ВЗГЛЯД разбирала причины радикальных мер Литвы и выяснила, насколько юридически обоснованы действия Вильнюса.
Трамп заявил о рецессии в США
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США никогда не были в таком положении, страна находится в огромной беде, экономика – в состоянии рецессии, заявил бывший американский президент Дональд Трамп телеканалу NewsMax.
«Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, – рецессия. Мы уже в состоянии рецессии», – цитирует РИА «Новости» Трампа.
Он также выразил мнение, что повышение стоимости бензина продолжится и может составлять «пять, шесть, семь (долларов за галлон – прим. ВЗГЛЯД) и быть даже намного выше».
«Наша страна в огромной беде. Наша страна никогда не была в таком положении», – считает Трамп.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что американская экономика будет замедляться, а рецессия не выглядит неизбежной, правительство не может справиться с инфляцией.
Напомним, 10 июня средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра).
Президент США Джо Байден обвиняет Россию в росте цен на топливо с США. Комментируя такие заявления американского лидера, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что президент США живет в придуманном мире.
Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что рост цен и проблемы в сфере энергетики являются следствием ошибочной политики США и ЕС.
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Боррель заявил об отсутствии запрета покупать удобрения и продовольствие из России
Санкции не касаются российского продовольствия и удобрений, покупать их можно совершенно свободно, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
«Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия. Все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно», – цитирует ТАСС Борреля.
Вместе с этим он надеется, что Россия, Турция и Украина при посредничестве ООН достигнут договоренности о вывозе украинского зерна морем.
«Я надеюсь на результат переговоров под эгидой ООН об экспорте украинского зерна [морским путем]», – заявил Боррель.
Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, необходимо от них отказаться.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ущерб для США от санкций против России встревожил Белый дом.
В Китае назвали два козыря России против санкций
Самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие, заявил директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (АОН КНР) Сюй Полин.
По его словам, Москва успешно справляется с антироссийскими ограничениями, и сейчас общие показатели экономики страны не имеют никаких проблем.
«Самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие», – заявил Сюй Полин в беседе с порталом «Гуаньча», передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что в то время когда цены на газ в Европе значительно выросли, Россия смогла нарастить поставки голубого топлива в ЕС на 30% даже в условиях санкций.
Ранее гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, необходимо от них отказаться.
До этого в ООН предупреждали, что мировое сообщество столкнется с серьезным вызовом из-за прекращения экспорта удобрений со стороны ключевых стран, проблема затронет урожай 2023 года.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глобальный продовольственный кризис не будет решен, если не вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из России и Украины.
Президент России Владимир Путин заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за действий США.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад прикрывается Россией для оправдания нового мирового кризиса.
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Патрушев пообещал скорые ощутимые последствия для Литвы за блокаду Калининграда
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Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Секретарь Совбеза отметил, что обстановка в пограничной сфере на территории округа формируется в условиях наращивания НАТО «военного и разведывательного присутствия вблизи госграницы России, а также под воздействием беспрецедентного политического, информационного и экономического давления Запада».
«Последний пример тому – блокада Литвой с подачи стран Запада, в нарушение норм и принципов международного права, транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров. Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», – цитирует ТАСС Патрушева.
Он отметил, что власти смогли пресечь на Северо-Западе России деятельность некоммерческих организаций, получавших финансирование из США, Великобритании, Швеции и Бельгии.
В частности, пояснил Патрушев, «в Калининградской области нейтрализованы попытки продвижения подконтрольными Германии некоммерческими организациями проекта создания так называемой немецкой автономии».
«Установлены факты сбора польскими спецслужбами сведений для инспирирования недовольства среди россиян», – указал он, передает РИА «Новости».
Кроме того, для борьбы с распространением в интернете деструктивной идеологии власти уточнили в законодательстве основания для досудебной блокировки сайтов, содержащих информацию экстремистского и террористического характера.
«Следует отметить, что только прошлом году в округе выявлено более полутора тысячи интернет-ресурсов экстремистской направленности. В суды направлено свыше тысячи исковых заявлений о признании информации запрещенной», – сообщил секретарь Совбеза.
Ранее посол ЕС в России опроверг блокаду Калининградской области.
В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Позже в МИД России сообщили, что главе дипмиссии Литвы объявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
Помимо этого, в ЕС заявили, что блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
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Алиханов сказал, как Калининград должен ответить Литве на блокаду
Предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти Калининградской области, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию, считает губернатор Антон Алиханов.
«Я считаю, что эти предложения должны быть направлены на то, чтобы экономический поток и деньги, которые зарабатывает Литва и Прибалтика в целом, должны быть перенаправлены в Россию. Такие предложения у нас есть. <...> Мы не собираемся «назло бабушке уши отмораживать», мы будем делать так, чтобы деньги, которые раньше зарабатывали они, будем зарабатывать мы», – сказал Алиханов. Заявление прозвучало в эфире канала «Соловьев.Live», передает ТАСС.
Алиханов сообщил, что задержек по доставке грузов с помощью судов в Калининградскую область из-за блокировки сухопутного транзита ряда товаров через Литву не ожидается.
При этом губернатор, отвечая на вопрос ведущего Владимира Соловьева о том, приведет ли ситуация с транзитом к задержке сдачи социальных объектов в регионе, отметил, что «нельзя пока однозначно сказать, что не приведет».
Также глава региона напомнил, что власти сейчас делают все возможное, чтобы доставка грузов по морю была не дороже транспортировки сухопутными маршрутами через Литву. Кроме того, Алиханов утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, что фактически через Литву полностью заблокирован сухопутный транзит грузов, попавших под санкции Евросоюза, вне зависимости от транспорта, которым они перевозятся.
«Нам нужно будет какое-то время, может быть, несколько недель, чтобы несанкционные грузы с паромов переориентировать на ж/д наоборот и санкционные переориентировать на морской тип транспорта. Это оперативная работа, и мы ее сейчас ведем», – сказал Алиханов.
Губернатор отметил, что «в широком смысле» жители региона пока не почувствовали какие-то сложности. Власти находятся в постоянном контакте с бизнесом, которому пришлось экстренно переориентировать свои логистические цепочки из-за действий Литвы. «Их (перевозчиков – прим. ВЗГЛЯД) грузовики, например, с металлом и металлопродукцией разворачивали на границе с Литвой, они отправлялись в Санкт-Петербург, в Ленинградскую область, чтобы загрузить продукцию на паромы», – уточнил Алиханов.
Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
В МИД России и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
Москва заявила об агрессивно враждебном поведении Литвы
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Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область: характеристика Москвой действий Вильнюса как враждебных значит, что сейчас уже не до разговоров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мне кажется, она должны понять главное: когда РФ произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», – цитирует РИА «Новости» заявление Захаровой в эфире Соловьев Live.
«Они действуют агрессивно. Они вышли за пределы недружественных линий, вышли даже за пределы поведения, противоречащего международному праву. Они ведут себя агрессивно враждебно», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
«Я надеюсь, что остатки какого-то профессионализма в оценке ситуации у представителей Литвы имеются… Они должны понимать последствия – и последствия, к сожалению, наступят», – подчеркнула представитель МИД.
Напомним, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Позже в МИД России сообщили, что главе дипмиссии Литвы объявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
Помимо этого, в ЕС заявили, что блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
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СМИ: Ozon и «Яндекс Маркет» освоили параллельный импорт
Маркетплейсы Ozon и «Яндекс Маркет» организовали собственные схемы параллельного импорта брендовых товаров. Эксперты предупреждают, что стоимость доставки подорожает до 50%.
«Яндекс маркет» опубликовал несколько связанных с международными закупками вакансий. Представитель маркетплейса уточнил, что компания ищет новые каналы поставок, в том числе бытовой техники, электроинструментов, электроники, товаров для здоровья, и расширяет направление прямого импорта, запущенного еще до начала геополитического кризиса, пишет «Коммерсант».
По словам источника, создаваемое подразделение займется и ввозом продукции по параллельному импорту. Первые партии товаров ушедших из России иностранных брендов в сегменте электроники и бытовой техники уже прибыли на склады онлайн-ретейлера. Речь идет о посудомоечных машинах, духовых шкафах, варочных панелях и видеокартах.
Собственными поставками с помощью параллельного импорта планирует заниматься и Ozon, сообщил управляющий директор маркетплейса Сергей Беляков. Компания уже ввезла по этой схеме продукцию Apple, добавил он.
В будущем, по словам топ-менеджера, на площадке Ozon могут появиться и товары люксовых брендов холдингов LVMH и Kering, торговля которыми в прежних условиях была невозможна. Легализованная весной процедура параллельного импорта позволяет избежать ограничений со стороны брендов и прежде всего силами продавцов расширить такой ассортимент.
Источник, близкий к Wildberries, говорит, что компания начнет заниматься параллельным импортом самостоятельно в случае возникновения дефицита каких-либо товаров. Однако пока ретейлер рассчитывает, что ввоз полностью обеспечат продавцы площадки.
«Ввоз продукции по параллельному импорту своими силами или работа через проверенных партнеров позволит маркетплейсам избежать взрывного роста контрафакта», – заявил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Кроме того, параллельный импорт позволит организовать поставки в страну только самых популярных товаров, ассортимент которых на полках ретейлеров уже сократился и едва ли восстановится в полном объеме
Однако, по словам партнера One Story Ольги Сумишевской, из-за такой схемы стоимость доставки подорожает на 5–50%, в зависимости от категории товара и логистической цепочки, и увеличатся сроки поставок.
Она считает, что в первую очередь по параллельному импорту будет завозиться бытовая техника и электроника, косметика, парфюмерия и одежда.
Ранее законопроект о легализации параллельного импорта в России был принят в первом чтении.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, что такое параллельный импорт и как он помогает обходить санкции.
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В Германии ради борьбы с Россией собрались выпустить «климатического убийцу»
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Из-за сокращения поставок российского газа немецкие власти задумались над возрождением угольной энергетики, пишет немецкая junge Welt. Более того, в Берлине также хотят пересмотреть запрет на использование технологии сланцевой добычи газа. По мнению автора статьи, это стало «роковой вестью» для климата.
Мир переживает климатический кризис и буквально пылает, пишет Рафаэль Шмеллер. Во многих регионах Европы фиксируются новые температурные рекорды. В немецкой земле Бранденбург из-под контроля вышел лесной пожар. А Берлин только «усердно подливает масла в огонь», передает RT содержание публикации.
На фоне сокращения газовых поставок из России министр экономики Германии Роберт Хабек, входящий в партию «Зеленых», собирается принять новые меры для уменьшения потребления голубого топлива. В частности, активнее использовать уголь для выработки электроэнергии. «Нужно продолжать сокращать потребление газа, также нужно закачать больше газа в хранилища, иначе зимой придется действительно туго», – подчеркнул Хабек.
Как поясняет junge Welt, причина трудностей – в сокращении поставок в Германию российского газа по трубопроводу «Северный поток». К тому же боевые действия на Украине и штрафные меры Запада привели к взрывному росту цен на энергоресурсы, что еще сильнее усугубляет ситуацию, констатирует автор публикации. «Расплачиваться за все это приходится в первую очередь малоимущим. Несмотря на все пакеты финансовой помощи, у них все равно не хватает денег на оплату счетов за газ и электричество», – говорится в статье.
Хабек считает, что угольная энергетика – это выход из энергетического кризиса, и это «роковая весть» для климата, уверен автор. Ведь по сравнению с газом при использовании угля для выработки электричества выбрасывается гораздо больше углекислого газа. Но это еще не все, продолжает Шмеллер. Под предлогом боевых действий на Украине Свободная демократическая партия Германии (СвДП), входящая в правящую коалицию, собирается пересмотреть запрет на использование технологии фрекинга для добычи голубого топлива. «Научные исследования показывают, что при использовании современных стандартов безопасности фрекинг не наносит окружающей среде серьезного урона», – заявил председатель парламентской группы СвДП Торстен Хербст.
В действительности же фрекинг – это настоящий «климатический убийца», подчеркивает автор. При использовании этой технологии в скважину под высоким давлением закачивают смесь из воды, песка и химикатов, чтобы освоить труднодоступные залежи нефти и газа. К тому же фрекинг может спровоцировать землетрясения и привести к загрязнению грунтовых вод, о чем свидетельствует большое количество научных исследований. В одном из них говорится о том, что увеличение мировых выбросов метана связано в основном именно с ростом популярности сланцевой добычи в США. По мнению ученых, за прошедшее десятилетие на американский фрекинг пришлось больше половины всех мировых эмиссий от ископаемых источников энергии. «Но Хабека и компанию, видимо, это не волнует. Похоже, что ради «победы над Путиным» они готовы допустить все – в том числе и климатический коллапс», – заключает Шмеллер.
Напомним, Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки. В Кремле объяснили, что газовый кризис является рукотворным и вызван санкциями: турбины газопровода должны проходить плановый ремонт, а компания Siemens отказалась возвращать России отправленные на ремонт турбины, объяснив это введенными ограничениями. При этом Москва подчеркивает, что остается максимально надежным поставщиком голубого топлива.
Между тем газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России.
Отметим также, что, по информации Bloomberg, правительство Австрии согласилось запустить закрытую два года назад угольную электростанцию из-за сокращения поставок российского газа.
Газета ВЗГЛЯД писала, как ФРГ загнала себя в серьезный энергетический кризис.
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Опубликован перечень запрещенных для перевозки в Калининград товаров
Минэкономразвития Калининградской области опубликовало полный перечень товаров, которые запрещено перевозить транзитом через Литву.
В перечень товаров, подпадающих под ограничения регламента Совета ЕС №833/2014, вошло 23 раздела на 66 страницах. Он опубликован на официальном сайте Минкомразвития Калининградской области.
Так, в списке значатся товары из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации и космической промышленности, нефть и нефтепродукты, угольные продукты и торф и так далее.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область: характеристика Москвой действий Вильнюса как враждебных значит, что сейчас уже не до разговоров.
Напомним, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Позже в МИД России сообщили, что главе дипмиссии Литвы объявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
Помимо этого, в ЕС заявили, что блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
В Хорватии не исключили попытки Литвы перекрыть поставки газа в Калининград
Литва может попытаться перекрыть поставки газа в Калининградскую область, пишут хорватские СМИ со ссылкой на источники.
Журналист Антун Роша заявил, что Литва, вероятно, воспользуется тем, что трубопровод «Минск–Вильнюс–Каунас–Калининград» проходит через ее территорию. По словам журналиста, «некоторые источники предполагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены», передает РИА «Новости» со ссылкой на Advance.
Он заявил, что Литва выставляет ситуацию как исполнение санкций ЕС, но Москва видит в таких действиях антироссийскую позицию Вильнюса. «Вселяет ли членство в НАТО в Литву достаточную уверенность, или она, несмотря на членство, играет с огнем?» – заявил Роша.
Напомним, литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
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В ЮАР начались отключения электричества в связи с холодами
Веерные отключения электричества начались в понедельник на всей территории ЮАР из-за нехватки мощностей в связи с усилением холодов, сообщил государственный холдинг Eskom («Эском»).
«Отключения будут производиться с 17.00 до 22.00 с 20 по 24 июня из-за нехватки генерирующих мощностей. Риск дальнейших отключений будет сохраняться в течение ближайших нескольких недель», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение холдинга.
Также руководство Eskom призвало население экономить электроэнергию, так как пришедшие на юг Африки холода стали причиной частого использования жителями обогревателей. Отметим, что ночью температура воздуха падает до нуля. ЮАР находится в Южном полушарии, где сейчас зимний сезон.
Длительные отключения электроэнергии в ЮАР продолжаются уже третий год подряд. Их причина – стареющее оборудование работающих на угле ТЭС и низкая культура обслуживания.
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Попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить в Калининград морем
Товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов, сообщил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
«Запрещено все, что в санкционном списке. Мы будем перераспределять цепочки по этим товарам с учетом паромов и в целом водного пути доставки», – цитирует РИА «Новости» Лысакова.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза,
Ранее литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Газета ВЗГЛЯД разбирала причины радикальных мер Литвы, и выяснила, насколько юридически обоснованы действия Вильнюса.
Мультимиллиардер назвал негативные для США последствия санкций против России
Антироссийские санкции ударили по Западу и США, ухудшив положение Вашингтона в международной политике, заявил в беседе со Spiegel мультимиллиардер Рэй Далио.
По его мнению, это связано с реакцией других стран, которые стали опасаться вкладываться в ценные бумаги Вашингтона.
«Запад страдает от этих санкций. Другие государства усиленно освобождаются от государственных облигаций США, так как боятся, что с ними поступят так же, как с Россией. Это изменяет соотношение сил во всем мире», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом Далио отметил, что антироссийские меры оказались неэффективны, так как не достигли поставленных целей. Однако у США нет возможностей действовать по-другому, так как экономические санкции – единственное доступное оружие, которое Штаты могут применять против Москвы, добавил Далио.
По последним данным, объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в апреле не изменился по сравнению с предшествующим месяцем и составил 2,003 млрд долларов. В феврале указанный показатель оценивался в 3,753 млрд долларов.
Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. В апреле того же года их уровень снизился с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, в мае – до 14,9 млрд долларов.
Крупнейшим держателем государственных бумаг США в апреле осталась Япония (приблизительно 1,2 трлн долларов). Второе место с примерно 1,03 трлн долларов занял Китай, который с начала года планомерно сокращает вложения в американский госдолг. На третьем – Великобритания с 612,7 млрд долларов.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.