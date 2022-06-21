|
|
Литва расширила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград и на грузовой автомобильный транзит, сообщили в пресс-службе областного правительства.
«Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы сегодня можно перевозить только морем», – рассказали в пресс-службе «Интерфаксу».
В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Позже в МИД России сообщили, что главе дипмиссии Литвы объявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
Помимо этого, в ЕС заявили, что блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
Посол ЕС в России опроверг блокаду Калининградской области. Между тем секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
Наемник из США назвал ВСУ цирком уродов
|
|
Американский наемник, воюющий на стороне ВСУ, в переписке в Twitter c журналистом Сетом Харпом рассказал о регулярных случаях «дружественного огня» в украинской армии, назвав такую ситуацию «дурдомом и цирком».
«Люди получают ранения и гибнут впустую – это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой – оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Если бы не <...> (имя скрыто. – прим. ВЗГЛЯД), я бы в этом тупорылом дурдоме ни за что не стал участвовать», – приводит РИА «Новости» слова наемника.
По словам боевика, он побывал во многих местах боевых действий на Украине и сделал неутешительные для Киева выводы, заявив, что украинцам ничего не светит, «если они собираются и дальше воевать точно так же».
Ранее осужденный в ДНР британец посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Президент США Джо Байден, выступая в эфире телеканала CNN, призвал всех американских граждан держаться подальше от Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме и Совфеде объяснили заявление канцлера Германии о вранье на Украине
|
|
«Грубое хамство и критика со стороны высокопоставленных украинских политиков в адрес немецкого руководства, безусловно, вызывает раздражение в германских элитах. Градус напряженности явно нарастает, но немцы стараются его сдерживать в интересах геополитики», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что многое из того, что говорят на Украине, просто не соответствует действительности.
«Я думаю, Шольц, говоря о том, что на Украине многое не соответствует действительности, имел в виду обвинения в недостаточных поставках оружия со стороны Берлина. Вероятно, немецкий канцлер попытался заверить, что они идут по максимуму и есть объективные трудности, которые не позволяют эти поставки наращивать», – рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Он пытался доказать, что Германия является надежным партнером Украины в части, касающейся организации вооруженного сопротивления России. Хотя это и не делает немцам чести. Поставки оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта и, естественно, новым жертвам среди украинцев», – отметил сенатор.
«Но применять слова немецкого канцлера ко всем сообщениям на Украине я бы не стал. Хотя лично я считаю, что все, о чем говорят киевские власти, – реально не соответствует действительности. Пожалуй, я могу это утверждать вместо господина Шольца», – сказал парламентарий.
«Грубое хамство со стороны высокопоставленных украинских политиков в адрес немецкого руководства вызывает раздражение в германских элитах. Эмоции господина Шольца нарастают, но пока он сдерживает их для сохранения нормальных отношений с Украиной, как бы сложно это ни было», – подчеркнул Косачев.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил слова Олафа Шольца как «достоверные». «Шольц человек достаточно серьезный, информацию для него проверяют в том числе спецслужбы, поэтому к ним стоит прислушиваться», – сказал он.
«Немецкий канцлер говорит об этом потому, что Украиной выдумывается множество фейков. Например, обвинения в адрес России в изнасилованиях и бомбежках гражданской инфраструктуры – это вранье. Но именно на основании этого руководители европейских государств принимают решения, в том числе о поставках вооружения Киеву или о закрытии транзита в Калининград», – отметил депутат.
«Уже дошло до того, что оружие, поставляемое Западом на Украину, стреляет по территории России. Этого Шольц и опасается. Ведь в конечном счете, подобные действия могут привести к открытому столкновению НАТО и России. Никто этого не хочет», – подчеркнул Калашников.
«Поэтому я не думаю, что такая реакция немецкого канцлера вызвана хамством украинских политиков. На хамство должен отвечать МИД ФРГ. Это не уровень Шольца. Я думаю, объективные причины здесь в том, что вранье разрастается в самой Украине и влияет на принятие решений в Берлине», – заключил он.
Ранее Олаф Шольц резко ответил на критику со стороны Украины. Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, многое из того, что говорят в этой стране, не соответствует действительности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Munchner Merkur.
«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», – цитирует РИА «Новости» Шольца.
Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.
Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается. По его словам, он должен терпеть критику, но будет продолжать вести уравновешенный курс.
Ранее Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения. Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Энтомолог объяснил важность борьбы с муравьями для истребления тли на даче
|
|
Для того, чтобы на дачном участке не было тли, необходимо избавить территорию от большого количества муравьев, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко. Если же насекомые все-таки расплодились, то следует полностью обработать весь огород инсектицидами.
В Татарстане отмечается небывалое нашествие тли. Отмечается, что в этом году насекомые особенно стойкие – сезонное опрыскивание не избавило огороды от вредителя. Более того, тля встречается даже на тех растениях, которые раньше обходила стороной. Есть опасения, что нашествие тли может перекинуться и на другие регионы.
«Если одолевает тля, а она может сильно ослабить растения, то нужно провести опрыскивание разрешенными инсектицидами. Для этого в специализированном магазине необходимо спросить у продавца препарат, а при опрыскивании строго следовать прилагаемой к нему инструкции», – говорит Гниненко.
Однако для того, чтобы тли прямо с весны не было на участке, следует выполнять комплекс работ, продолжает специалист. Например, если тля обитает на кусте смородины, то надо весной, когда только сойдет снег, а почки еще не тронутся, пролить кусты горячей водой.
«Видов тли очень много, и с каждым надо бороться особо. Важно, чтобы на участке не было муравьев, так как они тлю берегут и охраняют, потому что она дает им падь – сладкий корм», – отмечает энтомолог. Он предупреждает, что с муравьями бороться очень сложно, но возможно. Для того, чтобы уменьшить их количество на участке, следует расставить отравленные приманки или можно опрыснуть энтоомопатогеными грибами, например, боверином.
Летом прошлого года в Севастополе местные жители заметили огромное количество гусениц белой американской бабочки. Пользователи Сети публиковали фотографии, на которых видно, что мохнатые насекомые погубили много деревьев, окутав их своей густой паутиной, наползают в большом количестве на стены домов, а вечером они так поедают растения и мебель, что «хруст стоит».
Шольц резко ответил на критику Украины
|
|
Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, многое из того, что говорят в этой стране, не соответствует действительности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Munchner Merkur.
«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», – цитирует РИА «Новости» Шольца.
Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.
Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается.
По его словам, он должен терпеть критику, но будет продолжать вести уравновешенный курс.
Ранее Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мишустин поручил удвоить зарплату командированным в Донбасс
Командированным в Донбасс планируется выплачивать зарплату в двойном размере, соответствующие правила утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и иных территориях сохраняемая средняя заработная плата (средний заработок), рассчитанная в соответствии с положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением правительства РФ от 24 декабря 2007 г. №922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», выплачивается в рублях в двукратном размере», – цитирует постановление Мишустина ТАСС.
Это решение затрагивает занимающих должности в федеральных госорганах, при этом не относящихся к госслужбе работников учреждений, подведомственных федеральным органам.
Также это относится к работникам иных организаций, участвующих в работах по обеспечению жизнедеятельности населения или восстановлению объектов инфраструктуры в Донбассе.
Такие сотрудники будут получать суточные в размерах, установленных соответствующим постановлением правительства. Это же правило действует при возмещении расходов по найму жилого помещения.
Отмечается, что работодатель «вправе выплачивать в период их пребывания в служебных командировках на указанных территориях безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель заявил об отсутствии блокады Калининграда
Блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка, заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
«Блокады нет, перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен», – передает ТАСС.
По его словам, в данной ситуации Литва лишь выполняет требования ЕС, согласно которым есть ограничения на экспорт и импорт отдельных товаров, а также запрет на транзит этих товаров через территорию ЕС.
«Литва ни в чем не виновата, она <...> выполняет указания Еврокомиссии. Мы в позитивном ключе перепроверим, что все эти указания верны», – заявил Боррель.
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Назван вероятный базовый самолет в авиапарке «Аэрофлота»
|
|
Авиакомпания «Аэрофлот» рассматривает самолет Ту-214 в качестве базового для своего авиапарка, заявил в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» министр транспорта России Виталий Савельев.
«Ту-214 – одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности, «Аэрофлот», как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку в процессе переходить», – передает ТАСС его заявление.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») 300 самолетов, сообщили два знакомых с планами авиакомпании источника.
Также глава Минпрома Денис Мантуров сообщал, что «Аэрофлот» планирует в ближайшее время подписать контракт на приобретение 300 самолетов МС-21, Ту-214 и Sukhoi Superjet 100. К решению снова производить Ту-214 власти России вернулись на фоне отказа Airbus и Boeing в поставках своих самолетов в Россию.
Ту-204 – советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный в конце 1980-х – начале 1990-х годов в ОКБ Туполева для замены на авиалиниях пассажирского самолета Ту-154. В семейство самолетов Ту-204/214 входят пассажирские, VIP, грузовые и специальные модификации.
Самым громким случаем ЧП с самолетом Ту-214 стало крушение лайнера авиакомпании Red Wings. В конце 2012 года самолет выкатился за пределы полосы аэропорта Внуково, пробил ограждение периметра аэропорта и въехал в овраг перед Киевским шоссе. Погибли тогда два человека.
В 2019 году самолет Ту-214 совершил аварийную посадку в аэропорту Ульяновск–Восточный, сообщили на предприятии «Авиастар-СП».
Байден назвал вероятным вступление Украины в ЕС
Вступление Украины в Европейский союз вполне вероятно, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.
«Я думаю, очень вероятно, что это произойдет», – сказал Байден, отвечая на вопрос о том, уверен ли он во вступлении Украины в ЕС, передает РИА «Новости».
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Рогозин оценил ситуацию с космическими двигателями у США
Только четыре двигателя РД-181 осталось у США, с их помощью можно запустить два грузовых космических корабля Cygnus, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Напоминаю, что Роскосмос в ответ на американские санкции прекратил поставку наших ракетных двигателей РД-180 и РД-181. На паре двигателей РД-181 летает американская ракета Antares [«Антарес»], которая является штатным средством выведения для грузового корабля Cygnus, который вчера дал неприятный сбой. У США в результате наших ответных санкций осталось всего четыре двигателя РД-181. Их хватит для двух пусков Cygnus», – написал Рогозин в Telegram-канале.
В госкорпорации считают, что США придется обратиться к России с просьбой о возобновлении поставок двигателей, если у них не получится адаптировать Cygnus к новому носителю.
«По сути США нужна адаптация корабля Cygnus под новый носитель, что займет несколько лет и потребует крупных финансовых средств, или им придется вернуться к России с просьбой о новых поставках двигателей», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Роскосмоса.
Ранее НАСА сообщило, что американский грузовой корабль Cygnus покинет МКС 23 июня. Перед этим он должен был скорректировать орбиту станции. Однако коррекция высоты орбиты МКС, которая должна была пройти вечером 20 июня, была прервана. Ошибку американского корабля пришлось исправлять Роскосмосу.
Минобороны сообщило о провале новой попытки захвата острова Змеиный Украиной
|
|
Накануне около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата.
В воздушном налете было задействовано более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Кроме того, в воздушном пространстве в районе острова Змеиный российскими средствами был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США «Глобал Хок» RQ-4.
Противовоздушное прикрытие украинских БПЛА обеспечивалось зенитными ракетными системами «С-300» с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова.
Ракетные и артиллерийские удары по острову Змеиный наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский», – сообщил Конашенков.
«Российскими средствами ПВО: зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» и зенитным ракетным комплексом «Тор» все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены.
Сбиты в воздухе: 13 беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный.
Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Убедившись в провале попытки захвата острова, киевский режим пошел на новую авантюру в отношении объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Черного моря.
После 8 утра ударам противокорабельных ракет и беспилотного летательного аппарата «Байрактар ТБ-2» подверглись газодобывающие платформы «БК-1» и «Крым-1», – напомнил Конашенков.
В результате украинской провокации на платформе «БК-1» начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря.
В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме «Школьный» в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2».
На острове Кубанский уничтожено два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777.
Кроме того, авиацией ВКС России уничтожены две пусковые установки зенитной ракетной системы «С-300» в районах Очакова и Тузла Одесской области», – подытожили в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев решил атаковать российские буровые в Черном море.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Трамп заявил о рецессии в США
|
|
США никогда не были в таком положении, страна находится в огромной беде, экономика – в состоянии рецессии, заявил бывший американский президент Дональд Трамп телеканалу NewsMax.
«Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, – рецессия. Мы уже в состоянии рецессии», – цитирует РИА «Новости» Трампа.
Он также выразил мнение, что повышение стоимости бензина продолжится и может составлять «пять, шесть, семь (долларов за галлон – прим. ВЗГЛЯД) и быть даже намного выше».
«Наша страна в огромной беде. Наша страна никогда не была в таком положении», – считает Трамп.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что американская экономика будет замедляться, а рецессия не выглядит неизбежной, правительство не может справиться с инфляцией.
Напомним, 10 июня средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра).
Президент США Джо Байден обвиняет Россию в росте цен на топливо с США. Комментируя такие заявления американского лидера, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что президент США живет в придуманном мире.
Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что рост цен и проблемы в сфере энергетики являются следствием ошибочной политики США и ЕС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Атаман Союза казаков рассказал о формировании отрядов для участия в спецоперации
|
|
«Казаки сформировали уже два батальона, входящие в добровольческий отряд. Настроение у всех боевое – они понимают, что идут помогать Родине», – сказал газете ВЗГЛЯД атаман Николай Дьяконов. Ранее сообщалось о наборе казаков-добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине.
«Набор добровольцев ведем с учетом старых казачьих традиций. Например, в добровольцы берут только тех, у кого есть сын, чтобы было продолжение рода, если отец семейства не вернется со спецоперации, – пояснил атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов. – Неженатых не берем. Тех, у кого есть маленькие дети, также не берем, равно и бездетных. Кроме того, мы принимаем в отряд тех, кто знает, что такое боевые действия, – все наши люди обладают соответствующим опытом».
Дьяконов добавил, что перед каждым выходом подразделения проходят боевое слаживание. «Наша организация представлена в 79 регионах России. Казаки проживают везде – и на Тереке, и на Дону, и на Кубани, и на Урале, и на Дальнем Востоке. Есть общины даже там, где казаков отродясь не было – и везде люди вступают в добровольческие соединения. Как у нас говорят: казаков много не бывает и мало не покажется», – отметил атаман.
«Куда именно будет направлен добровольческий отряд – прерогатива военно-политического командования России», – сказал Дьяконов.
В понедельник Общественная служба новостей сообщила о том, что казачий отряд «Дон» объявил о наборе добровольцев от 18 до 50 лет для участия в специальной военной операции. По словам представителей казачьего подразделения, откликнувшимся будет предложен контракт от трех месяцев, высокое денежное довольствие с дополнительными выплатами от 200 тысяч рублей в месяц и полный социальный пакет.
Напомним, что в апреле в пресс-службе Всероссийского казачьего общества сообщили, что в спецоперации в Донбассе принимают участие около 1,4 тысяч казаков – представителей этой организации. Из добровольцев сформирован и в середине марта приступил к выполнению боевых задач 1-й казачий батальон, выдвигается 2-й батальон.
В начале мая в военном комиссариате Краснодарского края сообщили об отправке в Донбасс добровольческого отряда Кубанского казачьего войска. Казаки Кавказского, Майкопского, Таманского, Черноморского отделов Кубанского казачьего войска по доброй воле приняли решение встать на защиту Донбасса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Китае назвали два козыря России против санкций
Самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие, заявил директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (АОН КНР) Сюй Полин.
По его словам, Москва успешно справляется с антироссийскими ограничениями, и сейчас общие показатели экономики страны не имеют никаких проблем.
«Самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие», – заявил Сюй Полин в беседе с порталом «Гуаньча», передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что в то время когда цены на газ в Европе значительно выросли, Россия смогла нарастить поставки голубого топлива в ЕС на 30% даже в условиях санкций.
Ранее гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, необходимо от них отказаться.
До этого в ООН предупреждали, что мировое сообщество столкнется с серьезным вызовом из-за прекращения экспорта удобрений со стороны ключевых стран, проблема затронет урожай 2023 года.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глобальный продовольственный кризис не будет решен, если не вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из России и Украины.
Президент России Владимир Путин заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за действий США.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад прикрывается Россией для оправдания нового мирового кризиса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинские резервисты сдались без сопротивления под Северодонецком
Под Сиротино в пригороде Северодонецка девять украинских резервистов сложили оружие и сдались, не оказав сопротивления.
Среди сдавшихся – трое из Северодонецка и Рубежного, один контрактник, а также жители Львова, Тернополя, Винницы и Харьковской области. По словам пленных, их мобилизовали в мае в воинскую часть номер 3035, которая до 2014-го была расквартирована в Луганске, а затем – в Харькове, передает РИА «Новости».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сдаче в плен очередной группы украинских военнослужащих в поселке Врубовка в ЛНР.
До этого посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник подтвердил сдачу в плен главаря украинского националистического батальона «Айдар» в пригороде Северодонецка.
#{video1}
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Главред «Новой газеты» продал нобелевскую медаль за 103,5 млн долларов
|
|
Медаль лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана на аукционе Heritage в понедельник за 103,5 млн долларов, сообщает медиацентр New York Times.
Отмечается, что перед началом аукциона обладателя премии переспросили, готов ли он расстаться со своей наградой, на что тот ответил утвердительно. Ставки начались с 700 тыс. долларов, однако уже за несколько минут предложение за медаль превысили сумму в несколько миллионов долларов. После суммы в 16,6 млн долларов неизвестный покупатель по телефону сделал ставку в 103,5 млн долларов, которую никто перебить не смог. Все деньги будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ, передает ТАСС.
Напомним, в декабре прошлого года в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира 2021 года главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе.
Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Муратова поздравили и в Кремле, и в Белом доме.
Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания.