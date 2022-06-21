В России и за рубежом решили провести акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти»

«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» запланировали в ночь с 21 на 22 июня акцию «Огненные картины войны» во всех Городах воинской славы, Городах трудовой доблести и Городах-героях.

Для поиска адреса проведения акций в своем регионе создан сайт помним2022.рф. Также акция пройдет в Узбекистане, Тунисе, Ливане, Панаме, Азербайджане, Германии, Индии, Армении и Эквадоре, сообщается на сайте ЕР.

В Москве у Музея Победы на Поклонной горе из свечей выложат картину, в основу которой легла афиша советского документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой». Это первый советский фильм, ставший в 1943 году лауреатом премии «Оскар».

В Петербурге появится инсталляция общей площадью 35 на 40 метров. Она будет состоять из трех значимых для города образов: изображения здания Адмиралтейства, очертания которого запечатлены на медали «За оборону Ленинграда»; Нарвских ворот, которые провожали и торжественно встречали в мае 1945-го советских солдат-победителей, и монумента «Родина-мать», который повторяет образ памятника, установленного на Пискаревском мемориальном кладбище.

В Волгограде выложат из свечей скульптуру «Стоять насмерть!». Картина посвящена самому тяжелому периоду Сталинградской битвы – уличным боям.

В Ростове-на-Дону из тысяч свечей выложат картину, изображающую мемориал жертвам фашизма в Змиевской балке – месте самого большого на территории РСФСР массового уничтожения евреев и жителей Ростовской области во Второй мировой войне.

В Ярославской области акцию проведут в двух Городах трудовой доблести – в Ярославле и Рыбинске. Ее участники планируют выложить картины из 20 тысяч свечей. В Ярославле первую свечу, от которой будут зажжены все последующие, зажжет ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Михаил Пеймер.

В Севастополе на площади имени Нахимова из свечей выложат изображение медали «За оборону Севастополя» и слово «Помним». В центре Владикавказа у памятника дважды Героя Советского Союза Плиева члены и активисты партии изобразят одну из ключевых наград времен войны – медаль «Золотая Звезда», а также слова «Владикавказ помнит».

На центральной площади Махачкалы из 10 тыс. свечей выложат огненную картину «Водружение Знамени Победы над Рейхстагом».

В Казани появится изображение легендарной «Катюши», в Кургане – танка Т-34, в Великом Новгороде – всадника на коне с мечом, в Старой Руссе – памятника самолету отважным воинам-авиаторам Северо-Запада.

В Тюмени создадут огненную картину торпедного катера: в годы войны их выпускал Тюменский судостроительный завод. Всего фронту было передано 165 таких катеров.

В Нальчике в ночь на 22 июня на площади у Национального музея из свечей выложат изображение зенитного орудия – как дань памяти артиллеристам, защищавшим город.

В Барнауле воссоздадут картину в виде памятника советскому солдату-освободителю «Алеша», установленного в болгарском городе Пловдив. Прототипом монумента в свое время стал уроженец Алтайского края Алексей Скурлатов.

В Йошкар-Оле более 300 человек зажгут свечи на площади перед Вечным огнем в комплексе Воинской славы. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» зажгут «Огненные картины войны» и в Донецкой народной республике. Планируется, что акция пройдет в Мариуполе и Донецке.

По всей стране состоится также международная акция «Свеча памяти». Партактив, депутаты, сторонники партии, молодогвардейцы, общественники возложат цветы к мемориалам, почтут память погибших минутой молчания, а также выложат у памятников свечами слово «Помним».

Старт акции дадут в 14 часов в Елоховском соборе в Москве.