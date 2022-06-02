Эксперт о «Деле Деппа»: Общество встает на сторону мужчин в конфликтах о семейном насилии

«Сегодняшний исход показал, что суд готов искать истину, выслушивать обе стороны, а не следовать каким-то стереотипам», – сказал газете ВЗГЛЯД директор по развитию Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Алексей Чегодаев, комментируя признание актрисы Эмбер Херд виновной в клевете на актера Джонни Деппа.

Коллегия присяжных в суде штата Вирджиния пришла к выводу, что за обвинениями актрисы Эмбер Херд в адрес ее экс-супруга актера Джонни Деппа в домашнем насилии стоял злой умысел. В связи с этим девушка должна выплатить бывшему мужу 15 млн долларов. Его в свою очередь обязали заплатить Херд компенсацию в 2 млн долларов по встречному иску о клевете.

«Здорово, что решения принимаются, основываясь на базе определенных заключений, данных. Как правило, все, что касается насилия, в том числе семейного, связано с женским лицом, в частности из-за стереотипов. Но на данный момент правовая система, в том числе и наша, и по разводам, и по насилиям, смотрит на это объективно, что не может не радовать», – говорит Чегодаев. Он подчеркивает, что суды рассматривают ситуацию вне зависимости от того, кто участник процесса - женщина или мужчина.

«Мы не поддерживаем ни одну, ни вторую сторону, но очень рады, что решение все-таки найдено. Молодежь, к сожалению, очень мало взаимодействует друг с другом и относится к браку как к проекту. Поэтому вот таких подобных разбирательств, как у Херд и Деппа, в ближайшее время будет немало. Но сегодняшний исход показал, что суд готов искать истину, выслушивать обе стороны, а не следовать каким-то стереотипам», – делится эксперт.

По словам собеседника, ранее мужчины особо не пытались доказать что-либо в суде, если речь шла о разбирательствах с бывшей супругой, но за последние годы ситуация изменилась. В том числе они начали претендовать на детей после развода, либо отстаивать право на встречу с ними вне зависимости от того, в каких отношениях остались с экс-женами, что также является показательным в данной ситуации.

«Насилия, разводы – все это дела с женским лицом. Мужчины как-то не подают на подобные вещи в суд, это не принято у нас в стране. Но мы видим, что общество постепенно встает и на сторону мужчин, а не только на сторону женщин, как раньше. Поэтому эта культура взаимодействия и решения конфликтов у нас только начинает возрождаться», – убежден Чегодаев, подчеркивая, что «Дело Деппа» с подвигнет мужчин и женщин всего мира бороться против недостоверных показаний.

В свою очередь адвокат Александр Добровинский заявил газете ВЗГЛЯД, что несмотря на то, что суд вынес решение в пользу Деппа, Херд все еще может его обжаловать. «Однако практика показывает, что в Соединенных Штатах Америки это практически ни к чему не приведет. Апелляцию можно подать только в случае процессуальных нарушений. По моему мнению, в судебном процессе актрисы с Джонни Деппом их не было. А саму суть дела пересматривать не будут», – считает собеседник.

Напомним, после того, как Херд в интервью газете Washington Post пожаловалась на домашнее насилие, Депп заявил, что лишился из-за публикации нескольких ролей. В свою очередь актер и сам обвинил экс-супругу в домашнем насилии и потребовал компенсацию в размере 50 млн долларов. Бывшая жена в ответ подала иск, требуя 100 млн долларов.

В 2016 году Херд обвинила Деппа в избиении, однако позже отозвала судебный иск. Сообщалось, что пара урегулировала взаимные претензии в досудебном порядке. В ноябре 2020 года Депп проиграл суд по делу о клевете с таблоидом Sun, написавшего в 2018 году, что он избивал свою бывшую жену Херд.