Присяжные в США признали Эмбер Херд виновной в клевете на Джонни Деппа

Коллегия присяжных в суде штата Вирджиния сочла, что за обвинениями Эмбер Херд в адрес ее бывшего супруга Джонни Деппа в домашнем насилии стоял злой умысел. Однако и Деппа обязали заплатить компенсацию по встречному иску Херд, сообщают СМИ.

Присяжные постановили, что Херд должна выплатить Деппу 15 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на Law and Crime.

Судья зачитал решение присяжных, в соответствии с которым присяжные обязали Херд выплатит Деппу компенсацию в размере 10 млн долларов, а также штраф в размере 5 млн долларов, передает РИА «Новости».

Кроме того, суд присяжных обязал Деппа заплатить компенсацию в 2 млн долларов по встречному иску бывшей супруги о клевете.

Суд по делу о защите чести и достоинства с участием Деппа и Херд продолжался с 11 апреля. В зале суда на оглашении приговора присутствовала Херд, Депп сейчас в Великобритании, где на концерте в Лондоне его встретили стоячей овацией.

Напомним, Депп обвинил Херд в клевете в связи со статьей в Washington Post, где его экс-супруга пожаловалась на домашнее насилие. При этом Херд не обвиняла именно Деппа. Однако Депп заявил, что лишился из-за публикации нескольких ролей. Он, в свою очередь, и сам обвинил Херд в домашнем насилии. Депп потребовал компенсацию в размере 50 млн долларов. Херд подала встречный иск, требуя с Деппа 100 млн долларов.

В ноябре Депп проиграл суд по делу о клевете с таблоидом Sun, который писал, что Депп избивал свою бывшую жену. В 2016 году Херд также обвиняла бывшего супруга в избиении, но позднее отозвала судебный иск.