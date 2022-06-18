Путин посоветовал врио главы Ярославской области чаще общаться с трудовыми коллективами

Нужно чаще общаться с трудовыми коллективами региона, знать, что происходит в реальном секторе экономики, рекомендовал президент Владимир Путин врио губернатора Ярославской области Михаилу Евраеву на открытии медцентров в регионах России.

«Михаил Яковлевич, вы довольно быстро вошли в курс дел Ярославской области. Я бы просил вас почаще бывать в трудовых коллективах, не только в медицинских, но и в других, поближе познакомиться с тем, как эти коллективы живут, что происходит в реальном секторе экономики Ярославской области», – цитирует ТАСС президента.

Путин отметил, что Ярославская область является одним из крупнейших и важнейших регионов в этом смысле. «Потом встретимся с вами и переговорим», – добавил он.

Президент России Владимир Путин 12 октября 2021 года своим указом назначил врио губернатора Ярославской области бывшего замруководителя Федеральной антимонопольной службы Михаила Евраева. Дмитрий Миронов, который возглавлял регион с 2016 года, сложил полномочия досрочно в связи с назначением помощником главы государства.