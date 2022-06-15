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Пенсионные фонды США оказались под угрозой убытков из-за санкций против России
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Американский инвестиционный гигант PIMCO предупредил власти США о возможных потерях пенсионных фондов страны от санкций, вводимых против России, пишет Bloomberg.
По его данным, руководители компании, в управлении которой находятся активы на 2 трлн долларов, донесли до министерства финансов, что «пенсионные фонды США понесут потери, если инвестиционным управляющим придется списывать российские вложения», передает Прайм.
Министерство ранее отказалось продлевать лицензию, которая позволяла России продолжать обслуживание суверенного долга в иностранных валютах, и закрыло возможности для операций на вторичном рынке.
Руководители PIMCO также доказывают, что дефолт позволит России сохранить валютные резервы, которые в противном случае выплачивались бы кредиторам, и расширит ее возможности «для финансирования боевых действий на Украине».
Накануне сенатор Алексей Пушков заявил, что Соединенные Штаты не выдерживают собственных санкций против России. По его словам, там это уже поняли, но бояться признать.
Так сенатор прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.
Европейские предприятия начали закрываться без российских энергоресурсов
Некоторые европейские предприятия вынуждены закрыться из-за отсутствия дешевых российских энергоносителей на своем рынке, пишет The Wall Street Journal.
По информации газеты, эти фабрики не могут выдержать конкуренции на глобальном рынке с американскими и ближневосточными фабриками, поскольку цены там на энергоносители значительно ниже, чем в Европе. В настоящее время цены на газ в Европе почти в три раза выше, чем на рынке США, передает ТАСС текст статьи WSJ.
При этом европейские предприятия пытаются найти альтернативы российским энергоносителям, поскольку опасаются, что Москва якобы может внезапно прекратить поставки газа.
В то же время отмечается, что европейская индустрия может оказаться в невыгодном конкурентном положении в долгосрочной перспективе из-за поэтапного отказа от российских энергоносителей, если предприятия Европы не смогут внедрить технологии, позволяющие резко сократить потребление ископаемого топлива. При этом эти технологии потребуют больших инвестиций, указывает газета.
2 июня послы стран Евросоюза на встрече в Люксембурге одобрили шестой пакет санкций против России. Его ключевым пунктом стал запрет на поставки российской нефти морским путем, который должен вступить в силу через полгода. Под санкции не попали поставки через нефтепровод «Дружба», однако послы согласовали возможность введения такого запрета. Кроме того, теперь запрещается предоставлять услуги российским компаниям в нефтяной отрасли. При этом разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Европейская комиссия последние несколько лет ведет недальновидную политику в энергетической сфере.
Медведев: Паровоз западной экономики и цифровых валют летит в стену на полных парах
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Страны, которые ввели санкции против России, поняли, что не смогут выжить без российских ресурсов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Как заявил Медведев в Telegram: «Тут выяснилось, что до особо одаренных персонажей, о которых я писал, начало доходить, что Россия – это наша любимая Родина. А еще дошло то, что без нашей страны им никак не выжить». Он подчеркнул, что без России эти «персонажи» не смогут получить «еду для своих граждан; удобрения для производства еды для своих граждан; источники энергии для производства еды и обогрева своих граждан; металлы и иную продукцию для производства машин и механизмов для своих граждан; топливо для европейских и американских АЭС, которые дают 20–40% электроэнергии их гражданам». Медведев отметил, что «список можно продолжать».
«Теперь с нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений grandfather Joe, по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода», – заявил он, добавив, что не станет «напоминать» про «инфляцию, цены на все виды топлива и прогнозы по падению экономик».
По его словам, «все данные в открытом доступе», а идет «только первый месяц лета». «Ожидаем осени… когда придется собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» – заявил он. Кроме того, Медведев опубликовал фото кота, сопроводив фотографию подписью: «В ожидании очередного пакета санкций».
Напомним, американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.
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Ущерб для США от санкций против России встревожил Белый дом
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В Белом доме появилось понимание, что санкции против России нанесли намного больше сопутствующего ущерба мировой экономике и экономике самих США, чем это представлялось изначально, сообщили источники.
Власти США поначалу оказались впечатлены поддержкой санкций со стороны компаний, которые своим уходом из России усиливали давление на Москву. Однако позднее в Белом доме заметили, что такие действия ведут к нарушениям цепочек поставок, невозможности застраховать поставки зерна и другим отрицательным эффектам, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Управление по контролю за иностранными активами США, опасаясь накопления таких эффектов, разрешило компаниям платить налоги и пошлины, связанные с ведением бизнеса в России, до 30 сентября. Из-под ограничений вывели сферы сельского хозяйства, медицины и телекоммуникаций, Вашингтон стал поощрять сельскохозяйственные и транспортные компании закупать как можно больше российских удобрений.
США не планируют ослаблять санкции, но некоторые представители администрации обеспокоены тем, что санкции бьют по американской экономике.
Напомним, американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений. Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России. Адейемо полагает, что американские власти ранее допускали чрезмерное применение санкций, но этот опыт был учтен действующей администрацией.
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Американист объяснил изменение риторики США в отношении Украины
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«Изменению позиции Белого дома в отношении Украины пока еще рано придавать серьезное значение. Но то, что в Вашингтоне на официальном уровне стали чаще говорить о переговорах, – уже хорошо», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование ситуации на Украине путем переговоров.
«Заявления Белого дома и даже самого Байдена о том, что им хотелось бы начать переговорный процесс, мы слышим уже некоторое время. Россия готова к любым переговорам, но что нам могут предложить США?» – задается вопросом политолог.
«Предложения «давайте начнем переговоры» идут рука об руку с другим требованием – отвести наши войска на позиции до 24 февраля. Эта идея декларируется уже месяц-полтора, как только для них стало очевидным, что Украина проигрывает. Но Россия на такие условия, конечно же, не пойдет», – отметил собеседник.
«Поэтому я бы не расценивал это заявление как желание проводить реальные переговоры. К этой фазе мы тоже придем, но попозже, после тотального разгрома украинской армии. Тогда западный мир будет без особых требований договариваться с нами о будущем украинского проекта», – подчеркнул Дудаков.
«Но то, что в Вашингтоне на официальном уровне стали чаще говорить о переговорах – это уже хорошо. Слова Жан-Пьер – это официальная линия Белого дома. Понятно, что в Госдепе и в Пентагоне есть «голуби» – то есть те, кто готов идти на переговоры сейчас, без особых предварительных требований. Есть и представители ястребиных взглядов, периодически мы слышим их заявления и комментарии в прессе, и это оказывает влияние на позицию Украины», – рассказал американист.
«А чтобы в позиции Украины что-то поменялось, должен случиться либо тотальный разгром украинской армии, что уже крайне близко, либо окончательное прекращение поставок западного оружия, которое и так все реже и реже прибывает на Украину. И тут, конечно, многое зависит от Вашингтона», – резюмировал Дудаков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование ситуации на Украине путем переговоров, но пока не видит готовности Москвы к таким переговорам. США намерены «продолжать оказывать помощь Украине и помогать защищать ее демократию».
В качестве приоритетов Белого дома Жан-Пьер назвала вопрос экспорта зерна с Украины и проблемы глобальной продовольственной безопасности, которые, по ее утверждению, якобы обостряет Россия.
В то же время французский портал AgoraVox заметил, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
Журналист AgoraVox подчеркнул, что СМИ в США и странах ЕС пришлось перестать тиражировать фейки о «неудачах» Москвы. Уже невозможно отрицать, что, оказывается, «на самом деле [президент Владимир] Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии в Донбассе».
В воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине. В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета».
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Захарова посоветовала пресс-секретарю Белого дома изучать опыт Ястржембского
Пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер следует перенять опыт представителя Бориса Ельцина Сергея Ястржембского, который смог одной фразой описать состояние президента, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она отметила в своем Telegram-канале, что Жан-Пьер на вопрос «Есть ли у Байдена запас жизненных сил – физических и ментальных, – чтобы оставаться на посту после 2024?» ответила: «Вы задаете такой вопрос, боже мой! Он президент США! Даже я за ним не поспеваю! Мы только что вернулись из Калифорнии. Это… это… не вопрос, который вы вообще должны задавать. Просто посмотрите на работу, которую он делает, посмотрите, как он выступает перед американской аудиторией. Послушайте, это… это… эта статья, о которой мы говорим, это ересь, это не то, что нас волнует. Нам важно, как мы будем выступать перед американцами, как мы улучшим их жизни. Об этом президент и говорит, на этом он сосредоточен, и мы продолжим сосредотачиваться на этом».
«Вот не знает Карин, что до нее все уже придумал пресс-секретарь Ельцина Ястржембский, ответив на аналогичный вопрос одной фразой: у Бориса Николаевича «крепкое рукопожатие», – заявила Захарова.
По словам дипломата, Жан-Пьер «нужно срочно приступить к изучению перлов (от слова «жемчуг») своего российского коллеги эпохи «святых 90-х» – ей многое должно пригодиться».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома сообщила, что действующий глава американского государства Джо Байден собирается баллотироваться на второй срок в 2024 году.
Пентагон решил передавать Украине разведданные для ударов РСЗО
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Вашингтон намерен передавать Киеву разведывательные данные для нанесения ударов РСЗО, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.
При использовании РСЗО нет необходимости использовать весь боекомплект, так как речь идет о высокоточных боеприпасах, заявил Кол, передает ТАСС.
«Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать», – сказал он.
Кол напомнил, что США решили выделить четыре РСЗО на шасси Himars, и сейчас Пентагон ожидает, что вскоре они окажутся в бою.
«Мы привержены продолжению поставок этой боевой техники. И знаю, что союзники и партнеры [США] – тоже», – добавил представитель военного ведомства. По его словам, эти поставки – только начало.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву нужно получить от Запада порядка 300 реактивных РСЗО.
Ранее президент США Джо Байден обещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также обещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву.
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Американские СМИ рассказали о проблемах украинских военных с комплексами Javelin
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Украинские военные испытывают серьезные проблемы с американскими ПТРК Javelin, в некоторых случаях установки не работали, поскольку перевод инструкции в Google Translate был некорректен, сообщают американские СМИ.
В некоторых случаях ПТРК не удавалось пользоваться, поскольку выдаваемый Google Translate перевод инструкции к Javelin был некорректен, и бойцы ВСУ не могли им пользоваться, сообщает Washington Post.
На самих комплексах отсутствовал номер техподдержки, по которому бойцы могли бы связаться с кол-центром и устранить причину. Также в комплекте поставок нет учебных модулей и запасных батарей, что усложняет эксплуатацию Javelin. В случае разрядки батарей комплекс становится небоеспособным, это же не дает возможности тренироваться с ними, указали собеседники издания.
Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский заявлял, что вооружения, поставляемые странами НАТО на Украину, создадут дополнительные проблемы, но кардинально ситуацию не поменяют.
Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк, плененный в мае, заявлял, что Javelin «себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боев». «Не смогли мы сделать ни одного пуска. То есть, как по мне, в процессе города абсолютно бесполезное оружие», – сообщал украинский полковник.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что боевая эффективность Javelin, «Байрактаров» и других вооружений, поставляемых на Украину, оказалась очень низкой.
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Минфин США разрешил операции по энергоносителям с попавшими под санкции банками
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Министерство финансов США разрешило проводить операции по энергоносителям с попавшими под санкции российскими банками до 5 декабря 2022 года, следует из опубликованной ведомством генеральной лицензии.
До этого срока разрешаются операции, связанные с энергоносителями, с банками ВЭБ, «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком и ЦБ РФ, передает РИА «Новости».
«Для целей этой генлицензии термин «относящийся к энергоносителям» означает: добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, регазификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, включая сырую нефть», – сказано в документе.
Также разрешение касается СПГ, нефтепродуктов и природного газа, угля, древесины и урана, «производства, передачи или обмена энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую и из возобновляемых источников».
Ранее аналитик Джош Оуэнс в статье для американского портала OilPrice отметил, что западным санкциям не удалось поставить российскую экономику на колени из-за ее уникального положения в мире. По его словам, российские энергоресурсы и продовольствие крайне важны для глобальной стабильности.
Минфин США озаботился избыточностью санкций против России
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Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России.
Адейемо отметил, что лишь в США «ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц за время российского вторжения» на Украину, передает РИА «Новости».
Адейемо полагает, что американские власти ранее допускали чрезмерное применение санкций, этот опыт был учтен действующей администрацией. Он напомнил, что в 2021 году был опубликован подготовленный под его руководством доклад о применении Вашингтоном санкций. Тогда была дана рекомендация при введении санкций действовать более избирательно. Адейемо заявил, что санкции эффективнее, когда вводятся «на многосторонней основе», передает ТАСС.
«Мы провели серьезный анализ перед введением санкций, чтобы понять, какими будут экономические последствия для цели, а также каким будет экономический эффект для Соединенных Штатов», – заявил он.
Он заявил, что «в конечном счете» США стремятся «найти дополнительные пути ограничения экономики России в перспективе, принимая меры против ключевых поступлений в ее экономику» и того, что России «необходимо для укрепления экономики и продолжения развития своего оборонно-промышленного комплекса».
Однако Адейемо дал понять, что американская администрация не считает целесообразной идею потенциального введения эмбарго на торговлю с Россией. Он указал, что США «не являются крупным торговым партнером» России. Кроме того, сообщается, что министерство финансов США вынуждено было нанять дополнительных сотрудников для разработки санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине.
Напомним, американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.
США захотели снизить возросшие доходы России от нефти
Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Россия стала продавать меньше нефти, но из-за роста цен может получать больше прибыли.
Выступая в комитете Сената США по ассигнованиям, Адейемо заявил, что Россия, по мнению американской стороны, «продает меньше нефти в пересчете на баррели», чем до начала спецоперации на Украине. Однако, добавил он, «из-за роста цен она может получать больше прибыли». Как заявил Адейемо, цель США – «снизить уровень доходов» России, «несмотря на то что страны могут и дальше продолжать покупать российскую нефть», передает ТАСС.
Адейемо также сообщил, что власти США обсуждают с союзниками и партнерами перспективы введения потолка закупочных цен на российскую нефть, но не желают сейчас раскрывать подробности, касающиеся данных консультаций. США хотят добиться того, чтобы Москва «не могла извлекать выгоду» из роста цен на нефть.
Напомним, Россия в мае стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сообщили источники Reuters. По данным агентства, Россия обошла Саудовскую Аравию, сместив ее на третье место.
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На концерны Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco пожаловались в Генпрокуратуру
«Общественная потребительская инициатива» обратилась в Генпрокуратуру, МВД и другие органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности представительства крупнейших грузовых автоконцернов Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco. ОПИ также призывает взять под контроль запчасти и детали на их складах в России.
«Следуя санкционной политике иностранных государств, крупнейшие западные автоконцерны объявили о бессрочном приостановлении деятельности в России. Среди них правообладатели таких брендов, как Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz и Iveco, под которыми ранее (до введения санкций) на российский рынок выпускались наиболее популярные в транспортно-логистической отрасли грузовые автомобили, включая седельные тягачи», – говорится в документах, которые глава ОПИ Олег Павлов направил в адрес руководителей силовых структур. Текст публикуют «Известия».
По словам Павлова, созданные на территории России для представления интересов автоконцернов их российские дочерние компании также прекратили производить, импортировать и поставлять автомобили и запчасти к ним, а заодно и осуществлять техническое обслуживание и ремонт.
«По нашему глубокому убеждению, такие решения являются противоправными и общественно опасными, посягающими на законные интересы бесчисленного множества российских граждан и организаций», – отмечается в документах. В конечном счете это влечет чрезвычайно негативные последствия для рынка и безопасности дорожного движения, подчеркивают авторы обращений.
В письмах сообщается, что действия автоконцернов привели к многократному росту цен на еще оставшиеся у дилеров грузовые автомобили, запчасти, техническое обслуживание и ремонт. Из-за этого также увеличилась себестоимость грузоперевозок по России, что вынуждает транспортные компании либо повышать тарифы на услуги, либо прекращать свою деятельность.
«Поскольку грузоперевозчики выполняют в экономике функцию доставки как сырья и оборудования, так и произведенной продукции, повышение тарифов неминуемо приводит к росту себестоимости и розничной цены товаров. Таким образом, формируется один из факторов потребительской инфляции, а вместе с тем – снижения уровня благосостояния российских граждан», – подчеркивает Павлов.
Также он просит обратить внимание на остановку российских автомобильных заводов указанных брендов, которая приводит к уменьшению налоговых поступлений в бюджет и безработице.
«Сегодня в нашу организацию, а также в общественное движение «За безопасный транспорт» поступают сотни обращений от пострадавших водителей. Мы очень внимательно следим за этой отраслью, так как это гораздо серьезнее, чем такие же действия в отношении импортных легковых автомобилей. Если там отсутствие запчастей сказывается только на конкретных водителях, то тут на всех россиянах, так как все товары перевозятся грузовиками», – пояснил инициатор обращения.
По его словам, сегодня только силовые службы могут как-то оперативно повлиять на эту ситуацию. «Важно понимать, что у российских дочерних компаний иностранных автоконцернов имеются достаточные возможности для возобновления поставок автомобилей, запчастей и сервисов на российской рынок, в том числе у них есть запасы продукции, производственное оборудование, трудовые ресурсы и деловые связи для продолжения прежней деятельности», – подчеркнул Павлов.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что российский авторынок ждут масштабные потрясения.
В США решили не запрещать россиянам участвовать в US Open
Американская ассоциация тенниса (USTA) не планирует запрещать российским атлетам участвовать в Открытом чемпионате США по теннису (US Open), сообщают СМИ.
Российские теннисисты смогут участвовать в этом чемпионате, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев заявил, что готов к победе над испанцем Рафаэлем Надалем в финале первого в сезоне турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии.
Стало известно о полетах самолетов российских бизнесменов в обход санкций ЕС
Несколько частных самолетов и вертолетов, принадлежащих или имеющих отношение к российским бизнесменам, смогли совершить полеты в европейском воздушном пространстве, несмотря на санкции Евросоюза, сообщает Die Welt.
С момента введения санкций изданию, как отмечается, удалось отследить около 30 таких полетов. Указывается, что данные об этих рейсах находятся в открытом доступе на специализированных сайтах. К примеру, утверждается, что в начале марта самолет с номером T7-7AA, якобы принадлежащий российскому бизнесмену Альберту Авдоляну, но зарегистрированный в Сан-Марино и находящийся под управлением швейцарской компании, смог вылететь из Ниццы в Стамбул, передает ТАСС.
Как подчеркивает издание, представители ЕС признают, что в связи с непрозрачными схемами регистрации собственности, при которых для сокрытия владельца используются иностранные компании и офшоры, применение санкций в отношении бизнес-джетов и вертолетов оказывается затруднено.
Напомним, 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для российских самолетов. 28 февраля Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры. Полеты из этих стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Минфин частично закрыл информацию об исполнении бюджета для защиты от санкций
В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельных лиц возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности, сообщили в Минфине.
«Применяемые в отношении Российской Федерации санкции различаются по механизму их действия и степени негативных последствий. В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельных лиц возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности. Это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций», – приводит РИА «Новости» сообщение финансового ведомства.
Министерство опубликовало только общие данные о поступивших в казну доходах, общую сумму исполненных расходов, а также сведения о величине бюджетного профицита, который, по предварительной оценке Минфина, за пять месяцев текущего года составил 1,495 трлн рублей.
При этом Минфин перестал публиковать информацию об источниках финансирования дефицита бюджета, информацию об исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета, а также в разрезе государственных программ, а кроме того, уточненные данные об исполнении бюджета за предыдущие месяцы: опубликованные материалы содержат только предварительные оценки за последний период и параметры, утвержденные законом о бюджете на текущий год.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения федерального бюджета на этот год назвал главные задачи экономики на год.
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В США посоветовали Украине подумать об уступках России
Украине следует задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Араш Тупчинеджад.
Автор публикации призывает Киев снова рассмотреть перспективу мирного договора с Россией из-за разрушения украинской экономики. Кризис может обостриться при продолжении боевых действий, уверен обозреватель.
«Хотя мирный договор, включающий территориальные уступки, кажется разрушительным для Украины, он может спровоцировать возвращение к дипломатии и избежать дальнейших финансовых и человеческих потерь», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Накануне французский портал AgoraVox написал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
Американские СМИ ранее писали, что на Западе из-за превосходящей в разы российской огневой мощи не верят в победу Киева в противостоянии с Москвой.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность территориальных уступок со стороны Украины.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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