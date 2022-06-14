В Москве решили возвести приборостроительный комплекс

В Северо-Восточном административном округе Москвы появится приборостроительный комплекс. Правительство города предоставило инвестору участок в аренду по символической ставке 1 рубль в год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Правительство Москвы заключило с инвестором – АО «Союзцветметавтоматика» – договор о выделении земельного участка площадью 0,96 гектара для возведения приборостроительного комплекса. Компания будет арендовать землю по ставке один рубль в год. Производственные цеха разместятся на Березовой аллее, владение 12 на 14,4 тыс. квадратных метрах. Инвестор планирует вложить в проект 250 млн рублей и создать свыше 100 новых рабочих мест», – приводит его слова канал «360».

Решение о предоставлении территории в аренду по льготной ставке приняли на градостроительно-земельной комиссии. Соглашение будет действовать в течение пяти лет, особые условия – в течение всего времени возведения комплекса.

«На новом предприятии будет налажено изготовление измерительных приборов, например, расходомеров, датчиков давления, регуляторов расхода газа и других высокоточных систем. Также предприятие занимается автоматизацией в металлургической промышленности», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Это четвертый договор на льготных условиях, который подписан в рамках мер антикризисной поддержки промышленности, принятых мэром Сергеем Собяниным в марте. Землю за рубль в год уже получили в аренду компания по производству кондитерских изделий «Рот Фронт», а также компании «СТ-Авто» – на строительство комплекса по созданию комплектующих для пожарной техники и «Итэлма» – на создание предприятия по производству высокотехнологичных систем, в частности, электронных компонентов для автомобильной отрасли.