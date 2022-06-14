Производство стекла в России упало на 30%

Загрузка производства листового стекла, которое используется прежде всего в строительстве, снизилось на 30%, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В мае 2022 года загрузка стекольных производств в России составила около 70%, а в прошлом году, начиная с марта, она держалась на уровне почти 100% из-за высокого спроса, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу.

По данным ведомства, снизился и объем производства, поскольку он напрямую зависит от загрузки. Точных данных по снижению производства по сравнению с прошлым годом в Минмпромторге не привели. Но по сравнению с апрелем в мае выпуск листового стекла сократился на 20%, приводит данные министерство со ссылкой на информацию от производителей. В пресс-службе министерства подчеркнули, что потребности внутреннего рынка в стекле полностью обеспечены.

В Минпромторге сообщили, что до конца апреля 2022 года производство листового стекла в России росло. В апреле объем производства вырос на 3% по сравнению с мартом, а по итогам января – апреля 2022 года рост составил почти 21% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

В мае потребление листового стекла в России сократилось, прежде всего из-за снижения объемов строительства, заявил заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Роман Куприн на форуме в рамках выставки «Мир стекла» в начале июня. По его словам, за первые четыре месяца 2022 года спрос снизился на 20%.

При этом Минстрой не зафиксировал снижения объемов строительства. В ведомстве сообщили, что за этот период ввод жилья вырос на 60%, рост выданных разрешений на его строительство вырос на 24%. Однако первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин признал, что многие застройщики не начинают новые проекты по возведению не только жилья, но и бизнес-центров и торговых комплексов. При этом уже начатые проекты, финансируемые в том числе из федеральных и региональных бюджетов, «продолжают реализовывать и начинают по графику», говорит он. «Ни в одном регионе остановок нет», – заверил Ломакин.

Спрос на стекло, а вслед за ним и производство падает также из-за сокращения экспорта. Почти 30% российского стекла шло на экспорт, в том числе в страны Европы, объясняет Куприн. По его словам, стекольная продукция имеет высокую зависимость от импортного оборудования, говорит Куприн. В прошлом году из-за высокой загрузки производители не проводили плановый ремонт, во время которого нужно останавливать производство. Поэтому ремонт нужно будет проводить в этом году. Но из-за западных санкций осложнились поставки оборудования.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Запад пытается лишить Россию лития – ключевого для всей современной электроники и металлургии элемента, необходимого также и для производства стекла.