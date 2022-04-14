Запад пытается лишить Россию стратегического ресурса

Ключевой для всей современной электроники и металлургии элемент – литий – ограничен для поставок в Россию. Объявлено, что это сделали Аргентина и Чили, однако в реальности эти страны не присоединялись к санкциям против нашей страны. Кто на самом деле стоит за этим решением, насколько велика эта проблема – и как ее можно в итоге решить?

Представитель Минпромторга РФ Владислав Демидов объявил приостановку Аргентиной и Чили продаж лития России источником «гигантской проблемы» для нашей страны. «В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития в основном из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. Конкретно в настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, текущая возможность получать сырье есть только из Боливии», – заявил чиновник. С его слов, «если будет отказ в поставке сырья из Боливии… то, к сожалению, литиевого сырья нам брать негде».

Литий приобрел в последнее время колоссальное значение – потребность в нем растет едва ли не в геометрической прогрессии. Как и цена на него. Третий номер таблицы Менделеева в больших количествах востребован в производстве аккумуляторов (40% от общей мировой годовой добычи этого металла), а также при изготовлении стекла и керамики (26%). 13% добытого приходится на выпуск смазочных материалов, 7% используется в металлургии, 4% в производстве систем кондиционирования, по 3% – в медицине и при производстве полимеров. Иначе говоря, это критически важный элемент для всей современной техники. В том числе и военной.

В условиях разворачиваемой программы импортозамещения, предполагающего среди прочего переход к собственному производству компьютеров, смартфонов, планшетов, электромобилей и прочей электронной техники, потребность России в литии будет еще больше расти. Новости, конечно же, неприятные, но можно ли считать, что «все пропало»?

Мировыми лидерами по прогнозным объемам залежей лития в мире являются Боливия (21 млн тонн), Аргентина (19 млн тонн), Чили (9,8 млн тонн), Австралия (7,3 млн тонн) и Китай (5,1 млн тонн). Основная же масса разведанной руды находится в треугольнике Боливия – Аргентина – Чили (58% мировых запасов). Естественно, что ответственные лица России узнали об этом не сейчас, а намного раньше, и свой интерес к южноамериканским месторождениям проявляли.

Так, в 2017 году «Росатом» подавал заявку среди 12 предприятий-инвесторов из Китая, Кореи, Бельгии, России, Канады и США на вступление в альянс с Corfo, чилийской компанией-разработчиком литиевого месторождения. В октябре 2019 г. стало известно о намерениях Uranium One Group (принадлежит «Росатому») купить 51% в проекте разработки крупнейшего месторождения лития на севере Чили, принадлежащего канадской компании Wealth Minerals. В конце 2021 года в прессе даже появились намеки, что «договор будет заключен вот-вот». Но грянула специальная военная операция, Канада активно включилась в исполнение объявляемых Западом санкций против России, и Uranium One Group получил отказ.

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В конце ноября – начале декабря 2021 г. в аргентинской прессе появились сообщения, что все тот же Uranium «выделит 30 миллионов долларов на приобретение 15% акций совместного предприятия, которое он создаст с канадской горнодобывающей компанией Alpha Lithium, отвечающей за литиевый проект Salar Tolillar, реализуемый в провинции Сальта». Газеты не забыли отметить: «неожиданностью является то, что российская компания занимается разведкой лития в Аргентине, где доминируют горнодобывающие компании Австралии и Канады». Отдельным пунктом готовившегося соглашения оговаривалось, что Uranium в этом случае получит право распоряжения всеми 100% производимой продукции.

Отсюда понятно, что звучащая в заголовках фраза «Чили и Аргентина приостановили поставки литиевого сырья в Россию» грешит против истины. Ни Аргентина, ни Чили никакого отношения к остановке российского участия в проектах по добыче лития не имеют. Никаких антироссийских санкций они не вводили. Единственная привязка этих государств к названной теме – географическая: месторождения белого золота (как называют часто литий) находятся на территории упомянутых стран. Фактически же площадями, на которых разворачивается добыча, владеют канадские компании, которые и «приостанавливают участие России» в своих проектах.

Что касается Боливии, то здесь дело обстоит по-другому. Летом 2019 года в Москву приезжал тогдашний боливийский президент Эво Моралес, который на встрече с Владимиром Путиным обсуждал в том числе вопрос сотрудничества двух стран в разработке литиевых месторождений.

Ключевое значение здесь имеет слово «стран». Со стороны Боливии участником проекта выступает государственное предприятие YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos), контролирующее все месторождения лития. Учитывая хорошие отношения между Россией и Боливией, вероятность того, что Россия полностью лишится импортного лития, не выглядит стопроцентной.

Да, были опасения весной 2020 года, когда в результате госпереворота Эво Моралесу пришлось покинуть не только пост президента, но и страну тоже. В течение нескольких месяцев Боливией руководила проамерикански настроенная администрация. Однако на выборах, состоявшихся в ноябре 2020-го, победил социалист Луис Арсе Катакора, сподвижник Моралеса, занимавший при нем пост министра экономики и финансов. И Боливия вновь вернулась на прежний курс партнерских отношений с Россией.

Правда, в октябре прошлого года боливийская сторона, обладающая одними из крупнейших в мире запасами лития в солончаках Уюни, Потоси и Койпаса (Оруро), «отрицала наличие соглашения с Россией об эксплуатации этих месторождений», утверждает швейцарская SwissInfo.

Однако в нынешних условиях тотального давления Запада на все страны, имеющие отношения с Россией, исключать «приостановки» сотрудничества Боливии с РФ нельзя. И что тогда? Ответ на этот вопрос подсказал сам же Владислав Демидов: надо развивать добычу на своей территории. Благо в России на настоящий момент зарегистрировано 13 месторождений лития. Пусть не таких мощных, как латиноамериканские или австралийские, но все же достаточных для внутренних потребностей страны.

По словам Демидова, компании «уже готовятся к развертыванию добычи литиевой руды на территории РФ», но излишне медленно идет процесс оформления лицензий на их работу.

Красноярский «Химико-металлургический завод» подал заявку на получение лицензии, которая позволит добывать литий из техногенных отвалов Завитинского месторождения в Забайкальском крае. Это же предприятие, но уже вместе с компанией «Халмек» собирается разрабатывать месторождения в Мурманской области. Известно также о намерениях «Росатома» участвовать в аукционах в этом регионе. В случае если компании до осени этого года получат лицензию на разработку месторождений, то уже через 7–8 месяцев они смогут начать опытно-промышленную добычу.

Проявляет интерес к теме и Газпром, который в феврале текущего года вместе с Минпромторгом РФ и Иркутской нефтяной компанией подписали соглашения по проекту добычи лития на Ковыктинском месторождении (Иркутская область). По мнению специалистов газового предприятия, «проект в перспективе может в значительной степени покрыть внутренний спрос на литий».

И последнее. По открытым данным, месторождения лития имеются на территории Украины. В частности, в Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях. Украинские издания утверждают, что «с учетом неразведанных залежей запасы могут составлять до 5 млн тонн», что близко к 10% общемирового объема. Упоминавшийся выше портал SwissInfo приводит более скромные цифры: по его данным, запасы украинского лития составляют порядка 500 тысяч тонн.

Не исключено, что после завершения СВО и нормализации жизни на Украине ее месторождения белого золота тоже будут разрабатываться. Хотя удовольствие это весьма недешевое: руда залегает на глубине около 300 метров (в латиноамериканском треугольнике она практически на поверхности высохших соленых озер). Потребуются сотни миллионов долларов инвестиций – и, конечно же, соответствующий политический климат в отношениях между Россией и Украиной. Но, собственно, ради установления такого климата и работают сегодня на Украине российские Вооруженные силы.