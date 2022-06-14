При обстреле американскими гаубицами в ЛНР погиб ребенок

Четырнадцатилетний мальчик погиб в городе Рубежное Луганской народной республики в результате удара украинских силовиков по жилому району поставленными США гаубицами М777, сообщил военнослужащий Народной милиции республики.

«Калибр 155 миллиметров, гаубицы. Сюда прилетело четыре штуки – во двор и на обратной стороне дома еще, там четко видно. Раньше сюда не прилетало. Погиб мальчик, пострадали еще гражданские», – передает РИА «Новости» слова очевидца обстрела.

Как рассказала мама погибшего мальчика Олеся, ранее они были в эвакуации с детьми и только несколько недель назад вернулись, так как город уже освобожден. По ее словам, когда начался обстрел, ребенок возле подъезда грел воду на костре для приготовления еды, так как в городе нет электричества.

«Вообще несовместимо там было все (ранения с жизнью), все внутренности наружу до позвоночника... В этом дворе куча детей, и когда летают дроны эти проклятые (украинские беспилотники-разведчики), все видят, что людей очень много», – посетовала женщина.

Днем ранее в Донецкой народной республике снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал. Также под обстрел попал Майский рынок в центре города. Сообщалось, что погибли девушка и ребенок.

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