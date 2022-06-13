Девушка и ребенок погибли в результате обстрела рынка в Донецке

Жители Северодонецка рассказали о жестокости украинских военных

Украинские военные жили в подвалах жилых домов и размещали в кварталах технику, отбирали у населения гуманитарную помощь, а российские солдаты делятся продуктами и всем, что у них есть, рассказали жители Северодонецка Валентина Поманисточка и ее сын Антон.

«(Российские военные) воду предлагают, говорят, подходите, берите. Тушенка, что у них есть... сливочное масло, печенье – короче, что у них есть, они подходят, они молча (делятся), молодцы вообще», – приводит РИА «Новости» слова жителя Северодонецка Антона.

По его словам, украинские военные вели себя) плохо... «Где драмтеатр, приезжала гуманитарка, еще холодно было, там давали пельмени, окорочка, такое. Они подъехали, в КАМАЗ загрузили и сказали: «до свидания». И люди остались без (всего), вот так вот», – рассказал он.

Его мать отметила, что российские военные всем делятся с населением без разговоров. «Они не говорят, они дают... сливочное масло, печенье дали», – сказала Валентина.

Кроме того, женщина рассказала, что ВСУ жили в подвалах домов, перебирались из одного в другой. Она показала журналистам, где стоял БТР среди многоэтажек и были вырыты окопы.

«Честно говоря, они ушли тихо, быстренько собрались и ушли», – сказала она, уточнив, что украинские войска ушли 28 мая, а вечером уже зашла разведка ЛНР.

Ранее с территории завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители.

Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.

В пятницу посол ЛНР в России сообщал, что союзные войска заблокировали украинских боевиков на территории завода «Азот» в Северодонецке. «Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», – добавил Мирошник.

В четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.

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