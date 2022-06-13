Число жертв обстрела рынка в центре Донецка увеличилось до трех человек

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13 июня, понедельник | Последнее обновление — 15:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Макрон заявил о вступлении Франции в период военной экономики
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Те, кто старательно хоронили танки, называли их «устаревшим оружием» и вещали, что время танков безнадежно ушло, выставили себя полными дураками.
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Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую «арабской весной», сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми.
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Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Число жертв обстрела рынка в центре Донецка увеличилось до трех человек
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Число погибших при обстреле украинскими войсками Майского рынка в центре Донецка возросло до трех, еще четыре человека получили ранения, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Буденновском районе Донецка на территории Майского рынка число жертв возросло до семи человек: трое погибли и четверо получили ранения», – говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что девушка и ребенок погибли в Донецке при попадании снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ), по территории Майского рынка.
Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что «варварские» обстрелы Донецка стали происходить после того, как Запад начал поставлять тяжелые вооружения Украине.
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Генсек НАТО допустил возможность территориальных уступок Украины
Мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир. НАТО намерена помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия», – приводит ТАСС слова Столтенберга.
Он отметил, что военные НАТО не участвуют в конфликте на Украине, подчеркнув, что альянс не хочет эскалации боевых действий за пределами этой страны.
«Мы с самого начала войны всегда стремились помогать стране, воюющей за независимость, но мы старались максимально избежать эскалации, поэтому мы никогда не заходили на территорию Украины и мы отказали украинцам в создании бесполетной зоны», – подчеркнул генсек НАТО.
Ранее в США увидели возможность отказа властей Украины от претензий на Крым. В свою очередь экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. На Западе перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией.
До этого в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
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Жители Северодонецка рассказали о жестокости украинских военных
Украинские военные жили в подвалах жилых домов и размещали в кварталах технику, отбирали у населения гуманитарную помощь, а российские солдаты делятся продуктами и всем, что у них есть, рассказали жители Северодонецка Валентина Поманисточка и ее сын Антон.
«(Российские военные) воду предлагают, говорят, подходите, берите. Тушенка, что у них есть... сливочное масло, печенье – короче, что у них есть, они подходят, они молча (делятся), молодцы вообще», – приводит РИА «Новости» слова жителя Северодонецка Антона.
По его словам, украинские военные вели себя) плохо... «Где драмтеатр, приезжала гуманитарка, еще холодно было, там давали пельмени, окорочка, такое. Они подъехали, в КАМАЗ загрузили и сказали: «до свидания». И люди остались без (всего), вот так вот», – рассказал он.
Его мать отметила, что российские военные всем делятся с населением без разговоров. «Они не говорят, они дают... сливочное масло, печенье дали», – сказала Валентина.
Кроме того, женщина рассказала, что ВСУ жили в подвалах домов, перебирались из одного в другой. Она показала журналистам, где стоял БТР среди многоэтажек и были вырыты окопы.
«Честно говоря, они ушли тихо, быстренько собрались и ушли», – сказала она, уточнив, что украинские войска ушли 28 мая, а вечером уже зашла разведка ЛНР.
Ранее с территории завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители.
Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
В пятницу посол ЛНР в России сообщал, что союзные войска заблокировали украинских боевиков на территории завода «Азот» в Северодонецке. «Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», – добавил Мирошник.
В четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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Басурин назвал причину «варварских» обстрелов Донецка
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«Варварские» обстрелы Донецка стали происходить после того, как Запад начал поставлять тяжелые вооружения Украине, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Он добавил, что столицу ДНР в последние дни обстреливали с использованием артиллерии натовского калибра 155 мм, РСЗО «Смерч» и «Град», передает ТАСС.
«Основные обстрелы по центру Донецка начались после того, как Запад решил поставлять тяжелое вооружение Украине. До этого – в 2014, 2015 и 2016 годах – такого не было. Это сейчас появилось, начиная с мая, когда уже пошли поставки. <...> Такие варварские обстрелы появились тогда, когда в большом количестве оружие стало поставляться на Украину другими странами», – сказал Басурин.
Также, по его словам, участники организации «Врачи без границ» собирали разведданные в Донецке, чтобы передавать их украинской стороне.
«То же самое и миссия ОБСЕ. Тот случай, который мне известен: представитель Польши предлагал деньги и алкоголь бойцу за то, чтобы он передал какую-то информацию. На тот момент эту информацию довели до главы миссии, который находился здесь, и были вынуждены его отсюда убрать. Те расследования, которые проводили, есть уже доказательная база, что несколько представителей мониторов, которые работали здесь, они собирали информацию и передавали на Украину. Да, это подтвержденные факты», – сказал он.
Ранее замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные пытаются не допустить создание котла по линии населенных пунктов Артемовск – Лисичанск – Северодонецк.
До этого посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики ведут бои на окраинах Лисичанска, войска Донецкой народной республики находятся вблизи Славянска.
Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска прорвали оборону ВСУ у Славянска.
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ВС России уничтожили крупную партию вооружения из США и Европы в ДНР
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Российские военные в районе Удачного в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили ракетами большое количество вооружения и техники, доставленных украинским националистам из США и Европы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой народной республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили в районе Федоровки в Луганской народной республике (ЛНР) пункт временной дислокации иностранных наемников. Также две батареи реактивных систем залпового огня уничтожены в районе населенного пункта Прогресс Харьковской области и Волчеяровка ЛНР.
Также ракетные войска и артиллерия России уничтожили семь украинских установок реактивных систем залпового огня в районах Артемовска, Славянска, Соледара и населенного пункта Соль, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Покровского ДНР.
Оперативно-тактическая и армейская авиация России за сутки поразила 63 района сосредоточения войск ВСУ, а также пункт управления и радиолокационную станцию ЗРК «Бук-М1». В результате ударов авиации уничтожено более 120 националистов, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 автомобилей.
Конашенков отметил, что ВС России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 201 самолет, 1196 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 3525 единиц бронетехники ВСУ, а также 515 установок реактивных систем залпового огня.
Ранее ВМФ России поразили крылатыми ракетами «Калибр» в Тернопольской области крупный склад поставленного Киеву из США и ЕС оружия.
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Украинские боевики совершили теракт около здания ГУ МВД в Мелитополе
Взрывное устройство сработало около здания ГУ МВД в Мелитополе, пострадали два человека, сообщил замначальника ГУ МВД Алексей Селиванов.
«Теракт в Мелитополе в День России. Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД. Все сотрудники и военные живы», – приводит РИА «Новости» слова Селиванова.
Он пояснил, что пострадала проходившая мимо девушка. «Она получила ранения, вся в крови доставлена в больницу. И гражданский мужчина, получивший ранение спины», – уточнил Селиванов.
По его данным, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее власти Запорожской области сообщили о взрыве в Бердянске.
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Главу МИД Литвы «разочаровали» успехи ВС России на Украине
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Успехи российской армии в спецоперации на Украине вызывают «разочарование», заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в беседе с Foreign Policy.
Литовский дипломат пояснил, что последние события на фронте указывают на низкие шансы «нанести поражения» России. «Часть информации, которую мы получаем, звучит довольно неутешительно: россияне продолжают демонстрировать прогресс или же украинцы не в состоянии сохранить устойчивой линию соприкосновения. Таким образом, по-прежнему довольно высоки шансы, что Россия не проиграет», – приводит мнение главы внешнеполитического ведомства Литвы РИА «Новости».
Он также отметил, что Москва успешно противодействует западным санкциям. «Они способны выдержать это, и если они смогут стойко переносить давление в долгосрочной перспективе, то это значит, что мы находимся на очень опасной стадии геополитической реальности», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Литвы.
Накануне в Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки России во избежание дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Ранее в США увидели возможность отказа властей Украины от претензий на Крым. В свою очередь экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. На Западе перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией.
В первое воскресенье июня в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
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Глава МИД Чехии раскритиковал призыв Макрона не унижать Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон не понимал суть проблемы, когда говорил, что Россию нельзя унижать, выступил с утверждением глава МИД Чехии Ян Липавский в эфире телеканала CNN Prima NEWS.
«Россия является агрессором, и мы не должны действовать с оглядкой на то, унижена она или не унижена. Макрон проблему, судя по всему, не очень понимает. Москве все равно, как Россию воспринимают на Западе», – приводит мнение Липавского РИА «Новости».
Ранее Макрон напугал Киев, заявив, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии».
Накануне в Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки России во избежание дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Ранее в США увидели возможность отказа властей Украины от претензий на Крым. В свою очередь экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. На Западе перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией.
В первое воскресенье июня в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
Боррель оценил шансы Украины на получение статуса кандидата в ЕС
Украина имеет все шансы на получение статуса страны-кандидата в Евросоюз, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Я убежден, что Украина принадлежит к европейской культуре и что ЕС можно расширить. Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ», – заявил он в разговоре с Le Journal du Dimanche.
Дипломат напомнил, что официальный Брюссель работает над интеграцией в ЕС Западных Балкан и подобный сценарий возможен на Украине.
Ранее Bloomberg писал, что Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, но только при условии верховенства закона и борьбы с коррупцией.
В субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что комиссия к концу следующей недели готова высказать свое мнение по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
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Москалькова рассказала о сложной ситуации с пленными российскими моряками
Ситуация с 77 пленными моряками восьми гражданских кораблей России на Украине усугубилась из-за того, что их корабли выставлены на торги, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Семьдесят семь моряков, и их ситуация сегодня усугубилась тем, что российские корабли выставлены на торги. Если они будут проданы, то экипажи окажутся на берегу. У них нет мест проживания, у них нет правового статуса, на сегодняшний день нет возможности вернуться», – цитирует ТАСС омбудсмена.
Она отметила, что необходимо вести диалог о возвращении гражданских пленных.
Напомним, омбудсмен попросила Международный комитет Красного Креста проверить условия содержания российских моряков, а также обратилась к украинской стороне с просьбой оказать содействие в их возвращении в Россию. По ее словам, на судоремонтных заводах Измаила четвертый месяц продолжают находиться в заложниках 77 гражданских российских моряков, члены экипажей нескольких судов.
Ранее Москалькова заявила, что матери украинских военнопленных попросили не возвращать их сыновей домой.
Также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в Следственный комитет после сообщений о жестоком обращении с российскими военнопленными на Украине.
До этого Москалькова указала, что Международный комитет Красного Креста (МККК) не одинаково относится к российским и украинским пленным, нет ответа, сколько российских пленных на Украине посетили его сотрудники.
В Кремле вызвало обеспокоенность создание Киевом лагеря для военнопленных.
Борисов оценил эффективность применяемого на Украине российского оружия
Вице-премьер РФ Юрий Борисов высоко оценил эффективность работы российского оружия, применяемого в ходе специальной военной операции России на Украине.
«Неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах Министерства обороны [России] о поражении (этими образцами вооружения) сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения», – рассказал Борисов в интервью «РБК».
По его словам, в развитии военных технологий сейчас наступает «эра высокоточного оружия», так как все страны заинтересованы в сохранении жизней своих бойцов. Вице-премьер отметил, что в новых реалиях особую важность приобретает увеличение огневой мощи, которое позволит выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника до начала прямого контакта.
Он предположил, что в будущем найдут более широкое применение роботизированные средства, причем не только авиационные, но и наземные, морские, надводные и подводные.
«Это оружие на так называемых новых физических принципах. Это и лазерная тематика, электромагнитное оружие. Это оружие будущего», – заключил Борисов.
Ранее стало известно, что Россия применила на Украине звено истребителей Су-57. Позже военный летчик объяснил использование звена Су-57 в спецоперации на Украине возможностью изучить возможности самолета в условиях реальных боевых действий. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия испытала на Украине технологию войн будущего.
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Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Минеральное
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Украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии калибром 152 миллиметра, а Докучаевск и Минеральное – из БМ-21 «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.10 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Докучаевска. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.58 – н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», – сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Помимо этого, в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что «зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 23.34 – н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное: выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град».
Накануне украинские войска обстреляли Еленовку из «Града», выпустили четыре мины калибром 82 мм по Никитовскому району Горловки, восемь мин калибром 120 мм по населенному пункту Гольмовский и три снаряда калибром 152 мм по Пантелеймоновке.
В минувшее воскресенье в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что после ночного обстрела ЛНР повреждения получили детский сад и 11 многоквартирных домов Стаханова.
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В Запорожье заявили о переходе спецслужб Украины к тактике террора
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Спецслужбы Украины сменили тактику в Запорожской области, теперь они запугивают население путем диверсий и терактов, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сначала они обстреливали наш регион ракетами «Точка-У», затем в ход пошли ударные беспилотники. Но ничего у них не вышло. Это все сбивала ПВО российской армии», – сказал в беседе с РИА «Новости» Рогов.
По его данным, позднее пусковые установки «Точек-У» были уничтожены, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли «к тактике террора через взрывы, закладки оружия, диверсии».
Рогов уверен, что для сторонников украинского лидера Владимира Зеленского самое страшное – если «люди на освобожденных территориях живут мирно, спокойно и счастливо».
«Поэтому украинские националисты будут пытаться делать всё возможное, чтобы нарушить мирную жизнь, терроризировать людей и держать их в страхе. Это чистый терроризм», – сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул важность противостояния боевикам, которые в противном случае будут и дальше «запугивать местное население».
«Наша мирная жизнь для украинских нацистов как кость в горле», – считает Рогов.
Напомним, в воскресенье в Бердянске произошел взрыв на трансформаторной подстанции, в результате несколько районов города остались без света. Кроме того, украинские боевики совершили теракт около здания ГУ МВД в Мелитополе, в результате пострадали четыре человека, в том числе проходившая мимо 15-летняя девушка, за ее жизнь сейчас борются врачи. После терактов в Запорожской области решили усилить меры безопасности.
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В Мелитополе указали на виновных в теракте возле здания МВД
Накануне праздника Дня России украинские националисты запугивали людей, рассылая сообщения с угрозами не выходить на улицы и не участвовать в народных гуляниях по случаю праздника, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«За терактом стоят украинские боевики. Это террористы Зеленского. В этом нет никаких сомнений», – заявил РИА «Новости» Рогов.
По его словам, накануне праздника Дня России украинские националисты запугивали людей, рассылая сообщения с угрозами не выходить на улицы и не участвовать в народных гуляниях по случаю Дня России.
«Это классическое бандеровское бандитское подполье, которое умеет воевать только с мирными людьми. В результате теракта пострадали гражданские люди, которые просто проходили мимо, не имеющие отношение к силовым структурам», – отметил он.
Также Рогов заявил, что после теракта меры безопасности в Мелитополе будут усилены.
Ранее два человека пострадали в результате теракта возле здания ГУ МВД в Мелитополе. Все сотрудники и военные живы, однако двое гражданских получили ранения. Мощность взрыва составила до 800 г в тротиловом эквиваленте.
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Украина проложила два маршрута через Польшу и Румынию для экспорта зерна
Киев проложил для транспортировки зерна два маршрута через Польшу и Румынию, также Украина ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия, сообщил замминистра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник.
«Эти маршруты не идеальны, потому что они приводят к определенным заторам, но мы делаем все, что в наших силах, чтобы развивать эти пути сообщения», – цитирует ТАСС Сеника.
По его словам, Украина также ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия. Замминистра не уточнил, сколько зерна уже перемещено или будет перемещено по этим маршрутам.
Ранее Путин назвал шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.
Украинские войска обстреляли Донецк из «Града»
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из БМ-21 «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.50 – н.п. Водяное – н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
Накануне вечером украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии калибром 152 миллиметра, а Докучаевск и Минеральное – из установок БМ-21 «Град». Кроме того, в воскресенье украинские войска обстреляли из «Града» Еленовку, а также открыли минометный огонь по Горловке, населенному пункту Гольмовский и Пантелеймоновке.
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