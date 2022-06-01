Кадыров заявил о загнанных боевиками «Айдара» на завод Северодонецка сотнях мирных жителей

Пленный украинский боевик заявил об удерживаемых на заводе в Северодонецке 300 мирных гражданах, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Настораживающую информацию выдал очередной украинский военнопленный. Некий Нога Назарий Игоревич со звучным позывным Бандера рассказал о преступной деятельности националистических батальонов на территории промзоны города Северодонецка», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов получил от пленного данные о том, что несколько дней назад боевики нацбатальона «Айдар» загнали на территорию предприятия порядка 300 мирных жителей, которых, вероятно, они могут использовать в качестве живого щита, добавил Кадыров.

«Также, по заверениям пленного, туда же завезли ящики со взрывчатым веществом», – указал он.

Он отметил, что прогремевший во вторник взрыв, по утверждению пленного, мог произойти именно там.

«Мы, конечно, всем сердцем надеемся, что это не так. Однако мы знаем, что подлость и трусость националистов безграничны. С начала СВО общественность неоднократно становилась свидетелем их бесчеловечных преступлений. Учитывая методы националистов, нельзя исключать подобное развитие событий», – написал глава Чечни.

Ранее во вторник Кадыров сообщал, что в промзоне Северодонецка произошел сильный взрыв.

Глава республики отмечал, что бойцы чеченских подразделений и Народная милиция ЛНР завершили зачистку Северодонецка от украинских националистов.

До этого военный корреспондент Евгений Поддубный заявлял, что под контроль ВС России и Народной милиции ЛНР перешла северная, восточная и центральная части Северодонецка, российские войска вышли непосредственно к Северодонецкой ТЭЦ.