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Ольгу Макееву назначили послом ДНР в России
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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил зампредседателя Народного Совета республики Ольгу Макееву послом в России.
Отмечается, что назначение вступает в силу 6 мая. «Назначить Макееву Ольгу Александровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации», – передает РИА «Новости» указ Пушилина.
Тем временем глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о назначении Родиона Мирошника, который ранее занимал должность советника главы ЛНР, полномочным послом ЛНР в России.
«Назначить Мирошника Родиона Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Луганской народной республики в Российской Федерации», – отмечается в указе. на сайте главы ЛНР.
Ранее глава ДНР заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Напомним, президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева.
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Военные эксперты оценили перспективы создания «славянского котла» для ВСУ
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«В результате наступления российских войск со стороны Изюма будет сформирован «котел» для группировки ВСУ, укрепившейся в районе агломерации Славянск – Краматорск», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя сообщения о боях на изюмском направлении и на западе ЛНР.
«Одним из главных направлений наступления будет луганское – после занятия района Северодонецка и Лисичанска, – полагает военный эксперт Василий Дандыкин. – В результате наступления российских войск со стороны Изюма будет сформирован «котел» для группировки ВСУ, укрепившейся в районе агломерации Славянск – Краматорск. Далее целью окружения должна стать группировка в районе Авдеевки, противостоящая сейчас Донецку и Горловке».
Эксперт напомнил, что наступающим силам ВС России и Народных милиций республик Донбасса противостоит группировка ВСУ численностью до 44 тысяч человек (по заявлениям киевских руководителей, включая президента Зеленского), «но по некоторым данным, речь идет о более значительном числе украинских военных».
По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, есть расчет на то, что российские войска и силы ЛДНР смогут «перерезать пути снабжения украинской группировки и взять ее в полукольцо или в кольцо». «Цель окружения – перерезать противнику пути сообщения, отрезать ему пути отхода. Потом обычно окружение начинает расширяться: появляется внешняя «стенка» окружения и внутренняя, – пояснил Шурыгин. – Как только выстраивается внутренняя «стенка», то возникает «котел». Обычно в результате окружения образуются несколько «котлов».
Недавним примером образования «котлов» служит операция наших войск в Мариуполе, указал собеседник. «Сначала была задача прижать противника к морю, вытеснить из городских кварталов и загнать в, своего рода, резервацию, – отметил Шурыгин. – Потом эту резервацию разбили на три котла: порт, промзона «Азовстали», территория завода Ильича. Потом взяли «Ильича», порт, осталась только зачистка «Азовстали». По оценке экспертов, окружение группировки противника в районе Славянска, становится приоритетной целью войск, наступающих с севера, с территории Харьковской области.
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«Продолжаются бои к северу от трассы Барвенково-Славянск... Бои идут в районе Курульки-Пашково. Также продолжаются бои у Большой Камышевахи (населенные пункты в Барвенковском районе на юго-востоке Харьковской области близ границы с ДНР – прим. ВЗГЛЯД). В направлении Славянска ВС РФ после взятия Ямполя частично охватили Красный Лиман, бои идут на окраинах города», – отмечал в среду военный эксперт Борис Рожин в публикации для Telegram-канала «Военкор Котенок». Красный Лиман – занятый украинскими войсками город в ДНР на северном берегу Северского Донца, в 25 километрах по прямой от Славянска.
Рожин также указал на продолжающиеся ожесточенные бои в стратегически важном треугольнике городов на западе ЛНР – Северодонецк-Лисичанск-Рубежное, а также в находящемся к югу от этой агломерации городе Попасная, где союзные силы ВС России и республик Донбасса ведут «медленное прогрызание укрепрайона ВСУ». Сообщается о серьезных потерях, которые понесла 24-я Львовская механизированная бригада.
Как отмечал в минувшую субботу источник Telegram-канала «Рыбарь», контроль над Попасной дает возможность «продолжения наступления одновременно по нескольким направлениям». В частности, это выход на «крупный транспортный узел – город Бахмут, занятие которого нарушит снабжение части подразделений ВСУ». Бахмут (Артемовск) находится между двумя агломерациями – Лисичанск-Северодонецк-Рубежное в ЛНР и Славянск-Краматорск-Дружковка в ДНР.
Занятие Попасной открывает возможность создания нескольких котлов с отрезанием славянско-краматорской группировки украинских войск от остальных сил ВСУ на Донбассе, пояснил источник канала «Рыбарь». По его оценке, понимая перспективу «славянского котла», командование украинских сил перебросило часть войск из района Рубежного-Северодонецка-Лисичанска в район Попасной.
Добавим, что как сообщила во вторник RT, в поселке Райгородок Краматорского района в многоквартирных домах на верхних этажах боевики нацбатов оборудовали огневые точки, в подвалах – склады с боеприпасами, а граждан насильно удерживают в квартирах. В среду жители Славянска и Краматорска сообщали о взрывах в окрестностях этих городов.
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В СПЧ оценили предложение боевиков с «Азовстали» обменять мирных граждан на продукты
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«Идет циничный торг, когда боевики прикрываются мирными жителями и пытаются использовать их для обеспечения собственной безопасности. Но идти на поводу у террористов – значит продлевать их существование», – заявил газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод. Ранее засевшие на «Азовстали» боевики предложили обменять мирное население на продукты и лекарства.
«Это абсолютно в духе и украинских властей, и радикальных националистов, которых эта самая власть взрастила. С 2014 года для Киева было важно, чтобы силовики были безмозглыми рабами, которые бездумно поддерживают режим и готовы воевать с собственным народом в Донбассе», – уверен Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
По словам собеседника, «они прикрываются мирными жителями, чтобы обеспечить себе сиюминутную безопасность». «Тактика боевиков напоминает методы игиловцев. И в данной ситуации торг просто неуместен. Единственный выход – предоставление гуманитарных коридоров. Можно привлечь Красный Крест, который, я уверен, сможет войти на территорию завода и оценить количество мирных граждан, а также их состояние. Но идти на поводу у террористов – значит продлевать их существование», – подчеркнул Брод.
Правозащитник также призвал активнее информировать мировую общественность о происходящем на Украине. «Надо приглашать в зону конфликта тех, кто реально готов увидеть и услышать правду. Пусть блогеры и журналисты приезжают, общаются с местными жителями, которые пережили на себе агрессию украинской армии. Опять же, необходимо снять правдивый фильм о событиях на Украине. Было бы неплохо, если бы на это обратили внимание кинорежиссеры мирового уровня. В конечном счете у людей начнут открываться глаза», – заключил Александр Брод.
Ранее укрывающиеся на «Азовстали» боевики предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты, сообщил представитель штаба операции по освобождению предприятия.
«В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки – пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, теперь будут только обменивать», – передает слова представителя штаба РИА «Новости».
Он отметил, что уже приходилось сталкиваться с подобными методами: в частности, в Сирии на переговорах с боевиками «Исламского государства*» (запрещенная в России террористическая организация – прим. ВЗГЛЯД). Они «тоже предлагали менять медикаменты и продукты на освобождаемых ими людей по весу».
«Так что никакие они не «герои», как называет их (президент Украины Владимир) Зеленский, – обычные террористы», – заключили в штабе.
Ранее стало известно, что покинувшие «Азовсталь» мирные граждане не знали об эвакуации.
Напомним, 2 мая с территории завода эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. Вооруженные силы России открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц. Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
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Стали известны личности командиров ВСУ, причастных к обстрелам Донбасса
Следственный комитет установил еще двух командиров ВСУ, которые причастны к обстрелам гражданского населения Донбасса, сообщили в пресс-службе СК России.
«Это начальник штаба – первый заместитель командира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины полковник Андрей Качанов и командир 23-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Дмитрий Довбий», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 10 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».
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Глава ДНР рассказал о возобновлении работы порта Мариуполя
Жители Мариуполя самоорганизовываются и наводят порядок в городе, многие идут устраиваться на работу, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в прямом эфире «Соловьев Live».
По его словам, многие сотрудники торгового порта, не дожидаясь, когда окончится стрельба в районе «Азовстали», возобновили трудовую деятельность на своем предприятии. По словам ведущего программы, Пушилина порадовало, что «порт начинает работать, идет прием людей на работу, что его расчищают».
«Поток хлынул, люди идут и устраиваются на работу. Они не просто обращаются: помогите, привезите еды, сделайте что-то. Это не про людей Донбасса. Они целенаправленно самым активным образом готовы участвовать. Несмотря на то, что тяжело, несмотря на то, что опасно, они просто берут и делают», – приводятся слова Пушилина на его сайте.
Он уточнил, что на других предприятиях подобная картина: люди хотят работать. «Это то чувство, отношение к труду, которое у нас никто не отнимет», – сказал глава ДНР.
Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВС России взяли под контроль Мариуполь.
В ДНР назвали причину отмены парада на 9 мая
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«Мы практически уверены в том, что если рискнем собрать людей на торжества – тогда бандеровцы просто ударят по людям ракетами. Поэтому парад мы проведем после освобождения наших территорий», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий парламентарий Владислав Бердичевский, комментируя планы властей республики по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
«В этом году парада не будет. Они состоятся только после освобождения наших территорий. Сейчас собирать людей на торжества достаточно опасно, потому что мы каждый день фиксируем прилеты по территории республики», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Сегодня, например, было прямое попадание в нефтебазу, весь Донецк видит этот дым и чувствует гарь. Поэтому мы на очень большой процент уверены в том, что если рискнем проводить массовые мероприятия, то бандеровцы запустят по людям ракеты», – пояснил депутат.
«Поэтому причине властями республики решено не проводить парад. А Бессмертный полк пройдет в онлайн-формате», – заключил Бердичевский.
Ранее стало известно о том, что в военном параде, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, будут задействованы 11 тыс. человек, 131 образец вооружения, 77 летательных аппаратов; всего в парадах в 28 городах примут участие почти 65 тыс. человек. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Также Шойгу заявил о расширении контроля России над территориями ЛНР и ДНР. «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию. В настоящее время подразделения российской армии совместно с народной милицией Луганской народной республики и Донецкой народной республики расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР», – передает его слова РИА «Новости».
Шойгу отметил, что российские военные «принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения». «Для безопасной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий ежедневно открываются гуманитарные коридоры и объявляются режимы тишины», – сказал он. «Всего проведено 967 гуманитарных акций, в ходе которых 279 населенных пунктов получили 17 тысяч 567 тонн грузов», – добавил министр.
Ранее Шойгу заявил, что ВС России взяли под контроль Мариуполь.
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В ДНР сообщили подробности обстрела нефтебазы в Макеевке
Один человек погиб и двое получили ранения из-за обстрела нефтебазы в Макеевке, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
В Telegram-канале ведомства говорится, что, по предварительным данным, «в результате обстрела нефтебазы в Макеевке один человек погиб и двое получили ранения».
Кроме того, произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости, по 5 тыс. тонн каждая.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР и обстреляли Киевский район Донецка.
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Кириенко и Турчак посетили освобожденные территории Донбасса
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетили освобожденные территории Донбасса, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что состоялась «насыщенная поездка». Они посетили завод им. Ильича, морской порт, центр помощи «Единой России» открытие памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы в Мариуполе. Кроме того, Пушилин, Кириенко и Турчак посетили ветеранов Великой Отечественной войны. Визит в Донбасс также включал посещение Волновахи и «химико-металлургического завода в пгт Донское, который запустился первым на освобожденной территории Донбасса».
Пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России» сообщила, что во время визита Пушилина, Кириенко и Турчака в гуманитарный центр ЕР председатель МГЕР Антон Демидов рассказал им о работе волонтеров в Донбассе, передает РИА «Новости».
Кириенко в Мариуполе сказал, что «в это 9 Мая невозможно провести шествие «Бессмертного полка» или парад Победы в Донецке или в Луганске, но это время придет, и придет скоро». «И парады Победы пройдут по улицам городов Донбасса, и «Бессмертный полк» пройдет по улицам городов Донбасса», – заверил он.
Напомним, донецкий парламентарий Владислав Бердичевский объяснил отмену парада на 9 мая в ДНР. Он заявил: «Мы практически уверены в том, что если рискнем собрать людей на торжества – тогда бандеровцы просто ударят по людям ракетами. Поэтому парад мы проведем после освобождения наших территорий». В ЛНР также пообещали провести парад 9 мая после победы над украинским нацизмом.
Кириенко вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым в среду посетил штаб волонтерского движения #МыВместе в Ростове-на-Дону, где в том числе собирают гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР. Он поблагодарил волонтеров за оказание помощи жителям Донбасса.
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Кадыров сообщил об освобождении Светличного в Донбассе
На луганском направлении в Донбассе полностью освобожден населенный пункт Светличное, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров отметил, что «под абсолютный контроль» России и ЛНР взяли «очередную территорию, где бесчинствовали бандиты», в Светличном «завершается зачистка». Кроме того, «наши спецподразделения уже заняли первые кварталы еще одного населенного пункта – поселка Нижнее». Как заявил Кадыров, на освобожденных территориях начнутся гуманитарные мероприятия, будет сделано все для максимально быстрого восстановления нормальной жизни как в Светличном, так и в других районах Донбасса, передает РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В ЛНР пообещали провести парад 9 мая после победы над украинским нацизмом
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«Пока мы ограничимся небольшим набором официальных мероприятий, чтобы поздравить и наградить бывших и нынешних защитников», – заявил газете ВЗГЛЯД советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник, комментируя планы властей республики по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
«Торжественный парад в честь 9 Мая мы будем проводить только после того, как одержим победу над украинским нацизмом. Сейчас же мы ограничимся лишь небольшим набором официальных мероприятий, чтобы наградить бывших и нынешних защитников», – заявил советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник.
«Сейчас нет необходимости давать возможность украинским террористам совершить очередной кровавый теракт», – заключил собеседник, говоря о потенциальной опасности обстрелов со стороны ВСУ.
Ранее стало известно о том, что в военном параде, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, будут задействованы 11 тыс. человек, 131 образец вооружения, 77 летательных аппаратов; всего в парадах в 28 городах примут участие почти 65 тыс. человек. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Также Шойгу заявил о расширении контроля России над территориями ЛНР и ДНР. «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию. В настоящее время подразделения российской армии совместно с народной милицией Луганской народной республики и Донецкой народной республики расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР», – передает его слова РИА «Новости».
Шойгу отметил, что российские военные «принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения». «Для безопасной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий ежедневно открываются гуманитарные коридоры и объявляются режимы тишины», – сказал он. «Всего проведено 967 гуманитарных акций, в ходе которых 279 населенных пунктов получили 17 тысяч 567 тонн грузов», – добавил министр.
Ранее Шойгу заявил, что ВС России взяли под контроль Мариуполь.
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Политолог назвал визит Кириенко в Донбасс сигналом к восстановлению мирной жизни
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«Визит Сергея Кириенко в Донбасс подтверждает, что в регион наконец-то приходит мирная жизнь», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетили освобожденные территории Донбасса.
«Это первая поездка в недавно признанные республики на таком высоком уровне. Конечно, подобные визиты – знаковое мероприятие для региона. Это важный сигнал для жителей всего Донбасса, и в том числе для Мариуполя, где побывал Сергей Кириенко», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Собеседник отметил, что Кириенко также посетил «Завод им. Ильича» и морской порт города. «Мы понимаем, что, несмотря на продолжающуюся спецоперацию, в регион наконец-то приходит мирная жизнь. Это касается и восстановления, и строительства, и дальнейшего развития региона», – подчеркнул Мартынов.
«Какое бы решение дальше ни приняли жители Луганской и Донецкой народных республик, они понимают, что Россия всегда будет рядом и сможет оказать помощь в случае необходимости. Это видно и по тому, что Сергей Кириенко присутствовал при запуске одной из линий Донского химико-металлургического завода, который первым восстановил свою работу после освобождения», – сказал собеседник.
«США и другие западные страны могут сколько угодно раздувать ложь и издеваться, но в регион пришла Россия и реально заканчивает войну. И визит Кириенко – ярчайшее тому подтверждение», – заключил Мартынов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республику с визитом приехал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Пушилин заявил, что состоялась «насыщенная поездка». Они посетили завод им. Ильича, морской порт, центр помощи «Единой России» открытие памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы в Мариуполе.
Кроме того, Пушилин, Кириенко и Турчак посетили ветеранов Великой Отечественной войны. Визит в Донбасс также включал посещение Волновахи и «химико-металлургического завода в пгт Донское, который запустился первым на освобожденной территории Донбасса».
Кириенко в Мариуполе сказал, что «в это 9 Мая невозможно провести шествие «Бессмертного полка» или парад Победы в Донецке или в Луганске, но это время придет, и придет скоро». «И парады Победы пройдут по улицам городов Донбасса, и «Бессмертный полк» пройдет по улицам городов Донбасса», – заверил он.
Напомним, донецкий парламентарий Владислав Бердичевский объяснил отмену парада на 9 Мая в ДНР. Он заявил: «Мы практически уверены в том, что если рискнем собрать людей на торжества – тогда бандеровцы просто ударят по людям ракетами. Поэтому парад мы проведем после освобождения наших территорий». В ЛНР также пообещали провести парад 9 Мая после победы над украинским нацизмом.
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Рада приняла закон об использовании теробороны в районах боевых действий
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект, позволяющий военным привлекать части территориальной обороны к выполнению задач в районах боевых действий, сообщила в среду Верховная рада.
«Принятые изменения позволяют территориальной обороне выполнять задачи вместе с другими группировками войск (сил) или группировками объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что, согласно украинским законам, подразделения территориальной обороны могли выполнять задачи исключительно вне районов ведения боевых действий.
Напомним, Верховная рада продлила военное положение на украинской территории до 25 мая.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об очередной пролонгации этого режима.
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Шойгу заявил о расширении контроля России над территориями ЛНР и ДНР
Вооруженные силы России вместе с подразделениями Луганской и Донецкой народных республик расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию. В настоящее время подразделения российской армии совместно с народной милицией Луганской народной республики и Донецкой народной республики расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР», – передает его слова РИА «Новости».
Шойгу отметил, что российские военные «принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения».
«Для безопасной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий ежедневно открываются гуманитарные коридоры и объявляются режимы тишины», – сказал он.
«Всего проведено 967 гуманитарных акций, в ходе которых 279 населенных пунктов получили 17 тысяч 567 тонн грузов», – добавил министр.
Между тем штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что силы народной республики при огневой поддержке ВС России освободили и установили полный контроль над 175 населенными пунктами, включая Красную Поляну и Новопетриковку.
Ранее Шойгу заявил, что ВС России взяли под контроль Мариуполь.
Власти и общественники Алчевска поздравили со 100-летием ветерана Отечественной войны
Представители власти и общественности Алчевска поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Александра Омельяненко, сообщила администрация Алчевска.
Побывали в гостях у ветерана и передали ему подарки представители местной администрации во главе с руководителем города Альбертом Апшевым, участники Республиканской организации ветеранов, активисты общественного движения «Мир Луганщине» и юные жители города, – передает Луганский информационный центр.
«На долю вашего поколения выпали тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны и трудности послевоенного времени. Но вы и ваши сверстники выстояли и восстановили разрушенную страну. В день вашего юбилея и в преддверии Дня Победы говорим вам спасибо. Здоровья вам, бодрости и оптимизма», – обратился к юбиляру глава горадминистрации.
Александр Омельяненко родился 1 мая 1922 года. В 18 лет был призван в армию, служил на Черноморском флоте, боевое крещение принял в Николаеве. Защищал Севастополь, Перекоп, Керчь, Тамань, Новороссийск. Войну закончил старшиной.
ВСУ четырежды за утро обстреляли Ясиноватую
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Вооруженные силы Украины четвертый раз за утро обстреляли город Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.07 (совпадает с мск) Авдеевка – Ясиноватая. Выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра», – сообщается в Telegram-канале представительства ДНР.
Ясиноватая, которая регулярно подвергается обстрелам, расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В ДНР из Мариуполя эвакуировали 127 взрослых и 23 ребенка
В поселок Безыменное в Донецкой народной республике в четверг эвакуировали 150 человек из Мариуполя, из них 23 – дети, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
«В течение дня 5 мая, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 150 человек, среди них 23 ребенка», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».
Эвакуированных разместили в пункте помощи, развернутом силами МЧС республики.
Ранее сообщалось, что украинские боевики могут удерживать свыше 200 мирных граждан в подземных помещениях «Азовстали».
Напомним, 2 мая с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. Вооруженные силы России открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.