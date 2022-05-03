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Париж раскрыл детали разговора Макрона с Путиным
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Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с российским лидером Владимиром Путиным высказал озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе и призвал Россию продолжать содействие эвакуации с территории завода «Азовсталь»,говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном по итогам телефонного разговора двух президентов.
«Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода «Азовсталь», начатой в последние дни», – передает ТАСС сообщение администрации Макрона. Президент республики подчеркнул важность «координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным права выбирать место проживания в соответствии с международным гуманитарным правом».
Макрон, как говорится в заявлении Елисейского дворца, «вновь подчеркнул тяжесть последствий» украинского конфликта. Президент республики «призвал Россию действовать сообразно ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН», отмечается в коммюнике администрации французского лидера.
Сообщается также, что Макрон в беседе с Путиным заявил о готовности содействовать достижению договоренностей в интересах восстановления мира.
«Французский лидер выразил готовность содействовать созданию условий для согласованного решения, которое позволило бы обеспечить мир, а также полное соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины», – отмечается в заявлении администрации Макрона. «Президент республики вновь заявил о необходимости прекращения огня» в украинском конфликте, подчеркивается в коммюнике.
В нем указывается, что Макрон «также высказал готовность работать с международными компетентными организациями» в целях восстановления экспорта украинского продовольствия по Черному морю. Он считает, что это необходимо «с учетом последствий для мировой продовольственной безопасности».
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали». Путин в разговоре Макроном обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков и отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению их злодеяний. В пресс-службе сообщили также, что Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом.
Нервное поведение генсека ООН на встрече с Путиным попало на видео
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Телеканал «Россия 1» опубликовал кадры со встречи президента Владимира Путина с Антониу Гутерришем, на которых видно, что генеральный секретарь ООН не может справиться с волнением.
Видео показали в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Во время этих дискуссий (с президентом Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД) главе ООН явно было весьма неуютно. То, что это именно так, выдавали руки, которым никак не находилось места: то сцеплены в замок, то поднесены к губам, к глазам», – прокомментировал видеоряд журналист Павел Зарубин.
«С первых секунд, как только глава ООН приехал в Кремль, было очевидно: он, конечно, несколько волнуется», – отметил Зарубин, показав также кадры, как, выходя из автомобиля, Гутерриш поправляет галстук и пиджак, запускает руки в карманы. «Уже было вошел в первый корпус Кремля, но прямо перед входом почему-то решил отдать помощнику свои мобильные телефоны – сразу два телефона. Так делают, конечно, когда не хотят, чтобы им мешали звонками, но ведь это может быть и из-за опасений прослушивания», – отметил Зарубин.
Напомним, во время переговоров Путин не согласился с оценкой Гутерриша по поводу гуманитарных коридоров в Мариуполе. Российский лидер подчеркнул, что гумкоридоры работают. «Ситуация в Мариуполе сложная, и, может быть, и трагическая. Но она простая, на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом, он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены», – сказал Путин. Кроме того, глава российского государства отметил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом.
СМИ сообщили о длившемся два часа разговоре Путина и Макрона
Телефонный разговор президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина продлился больше двух часов, передает телеканал BFMTV.
Телефонный разговор лидеров Франции и России завершился. По данным канала, он продлился 2 часа 10 минут, передает РИА «Новости».
Макрон и Путин не проводили переговоров с момента событий в украинской Буче, где была устроена провокация.
Ранее газета Figaro сообщила, что Макрон утром тайно встретился с Николя Саркози перед телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.
Напомним, во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин во вторник проведет телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Глава USAID: Путин игнорирует попытки США давить на союзников России
Вашингтон на фоне событий на Украине оказал всевозможное давление на страны, которые «сохраняют влияние» на президента России Владимира Путина, однако он игнорирует это давление, заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.
«Мы оказали всевозможное дипломатическое давление на страны, которые сохранили влияние на Путина: Турцию, Израиль, Индию, Китай. Путину все равно», – цитирует РИА «Новости» Пауэр.
При этом она не согласилась со словами журналистки о том, что США на фоне ситуации вокруг Украины не остается больше ничего, «кроме как наблюдать». Пауэр подчеркнула, что именно помощь США в сфере безопасности помогла Украине наносить ответные удары и продержаться «столько, сколько возможно».
Ранее Путин заявил, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад нашел лживое обоснование битвы против России.
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Путин отменил упрощенную выдачу виз для ряда стран ЕС
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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз с рядом европейских стран, а также отдельных категорий граждан Европейского союза. Кроме того, глава государства запретил российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам недружественных стран.
Закон предусматривает приостановку упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации, передает РИА «Новости».
В пояснительной записке отмечалось, что закон «подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств – обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и верховных судов и журналистов».
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз.
Кроме того, Путин подписал закон, запрещающий российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам стран, вводящих санкции против России, ее граждан или организаций. Документ призван минимизировать риски, связанные с принятием иностранными государствами законов, направленных на получение у российских кредитных организаций под угрозой штрафных санкций сведений, составляющих банковскую тайну.
В начале 2021 года США приняли закон, согласно которому финансовые структуры России под угрозой штрафов обязаны предоставлять американским властям любую запрашиваемую персонифицированную информацию, в том числе составляющую банковскую тайну.
Закон запрещает кредитным организациям РФ предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные ими сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, а также о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Исключение сделано лишь для случаев, предусмотренных законами о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств (127-ФЗ) и об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами (173-ФЗ).
Кредитная организация вправе проинформировать компетентный орган иностранного государства о запрете на предоставление запрашиваемых сведений согласно российскому законодательству. При этом банк не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса должен проинформировать о нем Банк России через личный кабинет на его сайте. ЦБ, в свою очередь, направит полученную информацию в уполномоченный федеральный орган, определенный президентом России. Причем предварительно он должен заключить с этим органом соглашение.
Уполномоченный орган после получения информации от ЦБ может разрешить предоставить иностранному ведомству запрашиваемую информацию. В таком случае ЦБ должен в течение трех рабочих дней уведомить об этом банк. Только тогда кредитная организация будет вправе направить иностранному органу запрашиваемую информацию, причем это не будет считаться нарушением банковской тайны и законодательства о персональных данных.
К банкам и их должностным лицам, нарушившим эти требования, будут применяться меры ответственности, предусмотренные законодательством. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Путин рассказал Макрону о ходе спецоперации на Украине
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали», сообщает пресс-служба Кремля.
«Продолжен обмен мнениями по ситуации на Украине. Президент России информировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса, в том числе об освобождении Мариуполя и эвакуации удерживавшихся националистами на заводе «Азовсталь» гражданских лиц в соответствии с договоренностью, достигнутой на встрече Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем 26 апреля», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Там рассказали также, что Путин в разговоре Макроном обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков.
«Обращено внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков, массированных обстрелов городов и населенных пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители», – говорится в сообщении.
Путин отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению злодеяний украинских силовиков.
«Отмечено, что Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений», – говорится в сообщении.
«Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе – российская сторона по-прежнему открыта к диалогу», – добавили в пресс-службы.
Там рассказали также, что Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом.
«Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе – российская сторона по-прежнему открыта к диалогу», – говорится в сообщении.
Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
«С французской стороны высказана обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В этом контексте Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Путин также отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры.
«Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры», – сообщила пресс-служба.
Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях
Ранее СМИ сообщили о длившемся два часа разговоре Путина и Макрона.
Трамп заявил, что не допустил бы спецоперации России на Украине
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Экс-глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, будь он президентом США.
Трамп считает, что нынешний американский лидер Джо Байден «превратил Афганистан в то, о чем никто никогда не смог бы подумать». По словам Трампа, когда президент России Владимир Путин «взглянул на это, он решил: пора вводить войска» на Украину. «При мне он не сделал бы это, никогда не сделал бы», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Он заявил, что Байден в ситуации с Украиной «проявил слабость и некомпетентность». Байден менее чем за полтора года нанес США вред, который в совокупности не смогли бы причинить «пять худших президентов» страны, сказал Трамп. «Наша страна катится в ад, но мы это исправим. Я лишь надеюсь, что для этого не будет слишком поздно. Что случилось на Украине, очень опасно – это может быть опасно для всего мира. Это может обернуться новой мировой войной», – считает он. Кроме того, Трамп заявил, что руководство России проявляет «неуважение» к лидерству США своей риторикой относительно ядерного оружия.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин подписал необходимый для оплаты газа в рублях закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, который облегчает процесс постановки иностранных организаций на налоговый учет при открытии счета в банке. В частности, эта мера необходима для оплаты поставок газа в рублях.
Поправки касаются условий регистрации в России иностранной холдинговой компании. В частности, облегчается процесс признания холдинговой компании, участники которой находятся под санкциями, вводится новое основание постановки иностранных организаций на налоговый учет – в связи с открытием счета в российском банке, передает ТАСС.
В действовавшей редакции Налогового кодекса России такая обязанность была предусмотрена только для иностранных банков, после вступления закона в силу она распространится на все зарубежные организации. При этом Минфин будет определять перечень документов, необходимых для предоставления в налоговый орган.
Как ранее объяснила заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, эта мера связана с необходимостью оплаты поставок газа в рублях, она «очень упрощает постановку иностранной компании на налоговый учет и открытие счета в банке».
Также закон регламентирует соблюдение налоговой тайны в ходе передачи информации от налоговых органов в системе межведомственного взаимодействия. Так, предусматривается, что не будет являться разглашением налоговой тайны представление налоговым органом иному лицу сведений о налогоплательщике (плательщике страховых взносов), составляющих налоговую тайну, если налогоплательщик дал на это согласие. По выбору плательщика налогов данное согласие может быть представлено в отношении всех сведений, полученных налоговым органом, или их части.
Напомним, согласно предложению Москвы, переводы в евро поступают на счет иностранных компаний в Газпромбанке, который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для осуществления платежа «Газпром экспорту». По данным Bloomberg, российские условия оплаты поставок голубого топлива приняли десять стран, причем четыре страны уже осуществили такие платежи.
Тем временем Банк России разрабатывает стрессовый и рисковый сценарии отказа Европы от российского газа.
Между тем Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит польско-болгарский демарш для них самих, России и всего мирового рынка газа.
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Папа Римский заявил о желании посетить Москву до поездки в Киев
Папа Римский Франциск выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу, сообщают информационные агентства.
Глава римской Католической церкви подчеркнул, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обговорить ситуацию с урегулированием на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.
Он добавил, что в первый день спецоперации на Украине не звонил российскому лидеру, но звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Я поговорил с ним в декабре на свой день рождения, но в этот раз нет, я не звонил. Я хотел сделать четкий жест, который бы увидел весь мир, и для этого пошел к российскому послу. Я попросил их объяснить, я сказал ему: «пожалуйста, остановитесь», – сказал он.
Через 20 дней он попросил передать в Москву сообщение, что готов посетить Россию.
«Нужно было, чтобы кремлевский лидер предоставил несколько окон. Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать, даже если я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас», – заключил понтифик.
Ранее в апреле Ватикан отложил встречу папы Римского Франциска с патриархом Московским и вся Руси Кириллом, глава Католической церкви выразил сожаление по этому поводу.
В России запретили средства защиты информации из недружественных стран
С 1 января 2025 года в России запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран. Соответствующий указ в воскресенье подписал президент Владимир Путин.
«В целях повышения устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов Российской Федерации постановляю: (...) установить, что с 1 января 2025 года органам (организациям) запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им, либо аффилированные с ними», – передает РИА «Новости» текст указа.
Кроме того, Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России. «В целях повышения устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов Российской Федерации постановляю: руководителям федеральных органов исполнительней власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных фондов, государственных корпораций и иных организаций (...) возложить на заместителя руководителя органа полномочия по обеспечению информационной безопасности органа, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидаций последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты», – говорится в сообщении.
Отмечается, что президент постановил создать в организации структурное подразделение, осуществляющее функции по обеспечению информационной безопасности органа. Также в случае необходимости принимать решения о привлечении организаций к осуществлению действий по обеспечению информационной безопасности органа. Кроме того, при необходимости организации будут привлечены к обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты.
Ранее президент подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) России по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. В частности, сообщалось, что российские компании в сфере IT смогут оформлять своим сотрудникам отсрочку от прохождения армейской службы на портале Госуслуг.
Путин подписал указ о контрсанкциях против недружественных стран
Российские госслужащие не смогут совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых применяются ответные российские санкции, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Глава государства подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», он опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, чиновникам запрещается совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых действуют ответные российские санкции.
Также вводится запрет на вывоз продукции и сырья, если они поставляются в пользу находящихся под санкциями лиц. Перед находящимися под ответными санкциями России компаниями и лицами запрещается исполнять обязательства по сделкам и совершать финансовые операции.
Глава государства поручил правительству в 10-дневный срок определить список лиц, находящихся под санкциями. Также правительство должно за это время определить дополнительные критерии сделок к сделкам, свершение которых запрещается этим указом.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал отключение от SWIFT еще нескольких российских банков.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
Путин подписал закон о запрете иностранцам организовывать перевозки пассажиров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранным инвесторам в России участвовать в осуществлении регулярных перевозок на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства.
Как сказано в документе на официальном интернет-портале правовой информации, концессионерами по концессионному соглашению не могут являться инострaнные инвесторы, а также российские юридические лицa, решения которых прямо или косвенно могут определять инострaнные физические лицa. Под зaпрет попадают иностранные юридические лица и инострaнные государства, а также их органы и иные инострaнные инвесторы.
При этом исключения в законе сделаны лишь для государств – членов Евразийского экономического союза. Документ также вывел из объектов концессионного соглашения метрополитен. Однако его действие было расширено на другие виды общественного транспорта.
Ранее в воскресенье Путин подписал закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций, в том числе путем выделения новых кредитов из федерального бюджета и реструктуризации или списания старых.
Кремль анонсировал телефонный разговор Путина с Макроном
Президент России Владимир Путин во вторник проведёт телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон поговорит 3 мая по телефону с Путиным.
«Да, есть», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, есть ли в графике Путина во вторник телефонный разговор с президентом Франции.
Ранее Макрон во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Киеву.
Путин ввел дополнительную поддержку регионов в условиях санкций
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций, в том числе путем выделения новых кредитов из федерального бюджета и реструктуризации или списания старых.
Закон допускает предоставление в 2022 году из федерального бюджета российским регионам кредитов в общем объеме до 390,7 млрд рублей для погашения долговых обязательств регионов и муниципалитетов по государственным и муниципальным ценным бумагам и коммерческим кредитам, срок погашения которых приходится на март-декабрь. Кредиты со сроком погашения до 2029 года под 0,1% годовых будут предоставлены тем регионам, чей показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности на нынешний год не превышает 1,5, передает РИА «Новости».
Первоначальная редакция предусматривала предоставление из федерального бюджета регионам России до 255,3 млрд рублей на погашение только их долговых обязательств. В рамках второго чтения депутаты поддержали поправку, которая допускает использование таких кредитов и на погашение аналогичных муниципальных обязательств. В связи с этим на 134,5 млрд рублей был увеличен и общий объем бюджетных кредитов, предоставляемых регионам на соответствующие цели.
Закон также предусматривает предоставление в 2022 году «казначейских» кредитов (на пополнение остатка средств на едином счете бюджета) субъектам в размере, не превышающем 10% утвержденных доходов их бюджетов, и с возвратом не позднее 30 декабря 2022 года. Порядок и условия предоставления таких кредитов установит правительство.
Кроме того, регионы освобождаются в этом году от исполнения обязательств по ранее реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Ее погашение переносится на 2029 год.
Задолженность по ранее не реструктурированным бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицитов региональных бюджетов, срок погашения которых наступает в текущем году, может быть реструктурирована или списана Кабмином. В случае реструктуризации предусматривается, что задолженность по основному долгу и%м по таким кредитам в 2022 году погашению не подлежит, в 2023-2024 годах погашается ежегодно по 5% суммы задолженности, а в 2025-2029 годах – ежегодно равными долями от остатка задолженности с возможностью досрочного погашения.
В рамках второго чтения была поддержана и поправка, которая переносит с 2022 года на 2025 год погашение задолженности по основному долгу и%м по бюджетным кредитам для Тамбовской и Псковской областей, республики Марий Эл и Приморского края. Это позволит этим четырем регионам подключиться к реструктуризации, пояснял глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Закон, принятый Госдумой 20 апреля и позднее одобренный Советом Федерации, вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее губернаторы новой волны рассказали о мерах поддержки экономики регионов в условиях санкций.
Путин сделал бесплатным газ для Вечных огней
Президент России Владимир Путин подписал закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти.
В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что закон, разработанный в целях сохранения и бережного отношения к памяти погибших при защите Отечества, позволит на безвозмездной основе обеспечить бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, которые включены в реестр Минобороны России.
В этих целях документ наделяет правительство России полномочием по установлению принципов формирования цены на газ и тарифов на услуги по его транспортировке при газоснабжении в целях обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Как пояснял ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, закон позволит упростить механизм обеспечения бесплатным газом Вечных огней и Огней памяти, и даст возможность обеспечить его подачу для их вечного горения любым поставщикам, а не только Газпрому.
По данным реестра, который ведет Минобороны, по состоянию на 4 марта в России 2 тыс. 825 Вечных огней и Огней памяти. По инициативе Газпрома к 70-летию Великой победы в настоящее время 1 тыс. 262 Огня памяти и Вечных огней обеспечиваются бесплатным газом, объем которого составляет примерно 20 млн кубометров газа в год стоимостью порядка 120 млн рублей.
Путин подписал закон о защите от застройки особо охраняемых территорий
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс, которые защитят особо охраняемые природные территории от застройки, а также определят перечень видов приоритетных объектов инфраструктуры, которые могут быть построены в упрощенном порядке.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, закон сокращает сроки оформления прав граждан на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, гаражного строительства, индивидуального жилищного строительства при государственной регистрации прав до трех и пяти рабочих дней через Росреестр и МФЦ соответственно, а сроки проведения кадастровых работ до трех дней.
Кроме того, законом определяется перечень приоритетных инфраструктурных объектов, которые можно будет построить в упрощенном порядке – это магистральные газопроводы, объекты энергоинфраструктуры, дефицитные на данной территории объекты социальной инфраструктуры.
В перечень входят объекты промышленной инфраструктуры, обеспечивающие создание, внедрение и развитие импортозамещающих, ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, а также производство продукции, не имеющей российских аналогов, производство энергоэффективных строительных материалов.
При этом, как пояснял глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, особо охраняемые природные территории и особо ценные сельхозземли защищены от нового строительства. Эти территории выводятся из-под действия закона. Строительство на таких территориях, как и прежде, возможно только при учете требований к режиму соответствующих земельных участков, установленных соответствующими федеральными законами. Принципиальной позицией комитета и правительства остается запрет на строительство на Байкальской природной территории.