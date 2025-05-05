То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Жителя ХМАО задержали за подготовку теракта на железной дороге
Силовики предотвратили попытку организации взрыва на участке Свердловской железной дороги с использованием самодельного устройства.
Сотрудники ФСБ задержали гражданина России в Ханты-Мансийском автономном округе за подготовку теракта на объекте железнодорожного транспорта, передает ТАСС.
По данным ведомства, мужчина действовал по указанию куратора, связанного с запрещенным в России украинским военизированным объединением.
Подозреваемый планировал установить на железнодорожное полотно Свердловской железной дороги самодельное взрывное устройство, способное разрушить подвижной состав. Общение с членом объединения проходило через мессенджер Telegram.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.
Газета ВЗГЛЯД писала, что жительница Хасавюртовского района в Дагестане отправлена под стражу по подозрению в намерении устроить взрыв в здании силовых структур 9 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
Двое жителей Воронежа были осуждены на длительные сроки заключения за совершение теракта на объекте связи по заданию, полученному через иностранный мессенджер.
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Молдавии, подозреваемого в подготовке теракта, Киев пообещал этому задержанному пистолет для совершения убийства в России, а в Госдуме заявили, что Молдавия превращается в полигон для украинских спецслужб.