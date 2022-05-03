Путин рассказал Макрону о ходе спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали», сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации на Украине. Президент России информировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса, в том числе об освобождении Мариуполя и эвакуации удерживавшихся националистами на заводе «Азовсталь» гражданских лиц в соответствии с договоренностью, достигнутой на встрече Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем 26 апреля», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там рассказали также, что Путин в разговоре Макроном обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков.

«Обращено внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков, массированных обстрелов городов и населенных пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители», – говорится в сообщении.

Путин отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению злодеяний украинских силовиков.

«Отмечено, что Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений», – говорится в сообщении.

«Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе – российская сторона по-прежнему открыта к диалогу», – добавили в пресс-службы.

Там рассказали также, что Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом.

«Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе – российская сторона по-прежнему открыта к диалогу», – говорится в сообщении.

Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

«С французской стороны высказана обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В этом контексте Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин также отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры.

«Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры», – сообщила пресс-служба.

Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях

Ранее СМИ сообщили о длившемся два часа разговоре Путина и Макрона.