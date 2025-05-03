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В Дагестане арестовали женщину за подготовку теракта в Хасавюрте
Жительницу Хасавюртовского района арестовали за попытку подрыва здания силовиков
Жительница Хасавюртовского района в Дагестане отправлена под стражу по подозрению в намерении устроить взрыв в здании силовых структур 9 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
Советский районный суд Махачкалы арестовал женщину, которую подозревают в попытке организовать теракт против здания силовых структур в Хасавюрте, передает ТАСС.
Руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева сообщила, что следствие ходатайствовало о заключении подозреваемой под стражу. Суд постановил оставить женщину под арестом до 1 июля. Она подозревается по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК России.
Ранее в Хасавюртовском районе Дагестана правоохранители задержали женщину, которая планировала устроить взрыв у здания силовых структур, при ней обнаружили компоненты для самодельной бомбы.
Впоследствии женщина призналась в подготовке теракта, который планировался на празднование Дня Победы в Хасавюрте.