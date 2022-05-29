Эрдоган выдвинул ультиматум Швеции и Финляндии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит вступление в НАТО поддерживающих террористов государств, пока он находится у власти.

«До тех пор, пока президентом Турции является Эрдоган, мы определенно не можем сказать «да» вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TRT.

Эрдоган отметил, что, к сожалению, встречи нашей делегации с представителями Финляндии и Швеции не прошли на ожидаемом уровне.

Турецкий лидер упрекнул Финляндию и Швецию в том, что они «нечестны и неискренни» и обвинил последнюю в «защите террористов».

В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция не смогут стать кандидатами на вступление в Североатлантический альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции.

Позже глава финского МИД Пекка Хаависто после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте заявил, что волнующие Турцию вопросы, касающиеся вступления Финляндии и Швеции в НАТО, могут быть решены.

Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Финляндии и Швеции с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)». Кроме того, Эрдоган потребовал от США отменить санкции против Турции за покупку ЗРК С-400. В США допустили, что Турцию могут исключить из НАТО из-за отказа одобрить заявки Финляндии и Швеции.

В прошлую среду Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в НАТО сделает эти страны потенциальными целями, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс считает Россию врагом. Кроме того, в Москве указывали, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.

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