Путин повысил в звании командира фрегата «Адмирал Григорович»

Путин поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота

Путин поздравил моряков с Днем ВМФ: «Флотские всегда за родину и честь»

Tекст: Ирма Каплан

«Со времен Петра Первого флот был и остается достоянием и гордостью Отечества, а представители военного морского сословия заслуженно пользуются особым почетом и искренним уважением нашего народа. Давно известно, что флотские всегда за Родину и честь», – сказал президент в видеообращении, размещенном на сайте Кремля.

Он указал на силу духа и храбрость, знания и честность, прямоту и братство, воспитанные в условиях суровой морской службы, главный смысл которой – искренняя, сердечная, незыблемая любовь к Отчизне.

«Все это передается из поколения в поколение. Военно-морским силам принадлежит сегодня важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее законных интересов в Мировом океане», – отметил Путин.

Президент напомнил, что морская составляющая ядерной триады России набирает мощь. В ее основе – группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает потенциал.

Строительство крейсера «Князь Пожарский» завершено, на различных этапах создания две субмарины проекта «Борей-А» и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М». Утверждена новая стратегия развития Военно-Морского Флота России до 2050 года.

По словам Путина, ключевым качеством обновленного флота России станет способность оперативно адаптироваться к изменениям стратегической обстановки, учитывать тенденции и прогнозы, перспективы развития международного сотрудничества на принципах равноправия и взаимного уважения интересов друг друга.

Путин подчеркнул доблесть военных моряков и пехотинцев, которые сражаются в зоне специальной военной операции.

«Сражаются дерзко, героически. За правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее нашего народа. Мужество более чем 50 тыс. матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России», – сказал президент.

В завершение Путин поблагодарил личный состав Военно-морского флота за безупречное выполнение поставленных задач и достижения в укреплении морской мощи России. Он пожелал служащим успехов и процветания во имя России, а их семьям здоровья и благополучия.

Как писала 24 июля газета ВЗГЛЯД, будущее российского Военно-морского флота связано с внедрением отечественных многофункциональных роботизированных комплексов, заявил президент России Владимир Путин.

Тогда же военный эксперт Дандыкин заявил газета ВЗГЛЯД о том, что ВМФ России готов обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана.