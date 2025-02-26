  • Новость часаЛавров: Инициатива Британии и Франции о «миротворцах» на Украине направлена на эскалацию конфликта
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    Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом»
    Политолог: Британия поборется за право быть «любимой женой» США в Европе
    Эксперт: Призывы украинцев к Зеленскому «дать людям пожить» будут усиливаться
    Трамп показал сгенерированное нейросетью будущее сектора Газа
    Российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области
    Лавров: Вопрос замороженных активов не исчезнет из повестки по Украине
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    США заинтересовались в покупке минералов у России
    Франция запросила военную поддержку США в обеспечении мира на Украине
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    20 комментариев
    26 февраля 2025, 14:27 • Новости дня

    Лавров заявил о приглашении Путиным инвесторов на всю территорию России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что приглашение президента Владимира Путина зарубежным инвесторам для работы с редкоземельными металлами охватывает всю территорию России.

    Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар уточнил, что на встрече в Эр-Рияде с представителями США вопрос о сотрудничестве по редкоземельным металлам не поднимался. Вместо этого обсуждалась необходимость устранения препятствий для развития взаимовыгодных экономических отношений, передает ТАСС.

    Также Лавров подчеркнул, что необходимо изменить «нездоровую и глупую ситуацию», которая мешает диалогу между Россией и США. Он отметил, что бизнес-структуры обеих стран заинтересованы в укреплении связей, как подчеркивалось в телефонном разговоре между Владимиром Путиным и американским лидером.

    Ранее президент России Владимир Путин высказался о возможном сотрудничестве с США в добыче ископаемых, в том числе на территории Донбасса.

    Минприроды сообщало, что общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 млн тонн.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона по редкоземельным металлам могло бы быть выгодно каждой из сторон, однако не стоит торопиться с выводами, потому что Россия пока пытается лучше понять намерения Штатов.

    25 февраля 2025, 16:04 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» потребовал от Renault возврат инвестиций в 112,5 млрд рублей
    «АвтоВАЗ» потребовал от Renault возврат инвестиций в 112,5 млрд рублей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французской компании Renault в случае возвращения в Россию придется возместить инвестиции в размере минимум 112,5 млрд рублей, которые были вложены в развитие «АвтоВАЗа» после ее ухода в 2022 году, заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

    Соколов отметил, что бывший акционер ежегодно направлял на обновление мощностей компании около 20-22 млрд рублей, однако после его ухода инвестиции выросли: в 2023 году они составили более 27,5 млрд рублей, а в 2024 году приблизились к 40 млрд рублей, передает ТАСС.

    По словам Соколова, в 2025 году объем инвестиций достигнет минимум 45 млрд рублей, что значительно превосходит среднегодовые вложения Renault в начале 2020-х годов. «Эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать, таким образом, цена входа не будет равна цене выхода за 1 рубль», – подчеркнул Соколов.

    Renault ушла из России в 2022 году, передав все активы в госсобственность. Акции завода «Рено Россия» были переданы городу Москве, а доля Renault в «АвтоВАЗе» – институту НАМИ, подведомственному Минпромторгу.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил сомнение в успешном возвращении компании Renault на российский рынок, комментируя заявление исполнительного директора Renault Луки де Мео о возможности возвращения.

    Газета ВЗГЛЯД писала об условиях для возвращения западных автопроизводителей в Россию.

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    26 февраля 2025, 10:06 • Новости дня
    Российская песня «Сигма-бой» сорвала проукраинский митинг в ЮАР

    Tекст: Александра Юдина

    Проукраинский митинг в южноафриканском Дурбане не состоялся из-за группы местных жителей, исполнивших российский хит «Сигма-бой» под российскими флагами, сообщает радио SABC.

    Проукраинский митинг, планировавшийся в Дурбане, крупнейшем городе провинции Квазулу-Наталь, был сорван, передает ТАСС.

    Участники митинга были дезориентированы, когда к ним подошла толпа местных жителей с российскими флагами, исполнявшая песню «Сигма-бой».

    Полиция вмешалась, чтобы предотвратить прямую конфронтацию между группами.

    Провинция Квазулу-Наталь является политической опорой партии «Умконто ве сизве», основанной бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой. Партия активно поддерживает политику России и занимает одну из ведущих позиций среди политических сил страны.

    Ранее центр по борьбе с дезинформацией СНБО Украины обвинил российскую песню «Сигма-бой» в пропаганде, заявив, что она популярна среди молодежи через соцсети.

    Немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила во время заседания Европарламента в Страсбурге запретить песню «Сигма-бой» блогеров из России Betsy и Марии Янковской.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призывы в Евросоюзе запретить песню «Сигма-бой», назвав их клинической русофобией.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    25 февраля 2025, 17:57 • Новости дня
    ФСБ задержала за финансирование ВСУ уезжавшего в Грузию релоканта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали местного жителя, который, по версии следствия, спонсировал Вооруженные силы Украины, находясь в Грузии.

    В пресс-службе УФСБ сообщили, что фигурант осуществлял переводы денежных средств гражданину Украины, заочно осужденному в России и взаимодействующему с командирами украинских воинских формирований, передает ТАСС.

    Согласно данным следствия, переводы средств происходили с февраля по август 2023 года. В ведомстве уточнили, что задержанный находился в релокации в Грузии во время совершения преступления.

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Для него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Ранее Забайкальский краевой суд приговорил жителя Читы к 18 годам колонии строгого режима за государственную измену и антироссийскую пропаганду через Telegram.

    До этого Мурманский областной суд приговорил 25-летнего Артема Константинова к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену после установления им контакта с украинским вооруженным формированием для участия в боевых действиях против ВС РФ.

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    26 февраля 2025, 06:37 • Новости дня
    Кинокритика Екатерину Барабаш задержали за фейки о российской армии

    Екатерину Барабаш задержали в Москве за распространение фейков о российской армии

    Кинокритика Екатерину Барабаш задержали за фейки о российской армии
    @ Екатерина Барабаш

    Tекст: Денис Тельманов

    Екатерина Барабаш была задержана в Москве по обвинению в распространении фейковой информации о российской армии, что подтвердил ее сын Юрий Барабаш, ссылаясь на адвоката.

    Как передает РИА «Новости», в Москве была задержана кинокритик Екатерина Барабаш. Причиной задержания стало распространение фейковой информации о Вооруженных силах Российской Федерации. О задержании сообщил сын кинокритика Юрий Барабаш, который сослался на слова адвоката.

    «По словам адвоката, статья 207.3, пункт 2, фейки. Пока материалы дела неизвестны. Суд по мере пресечения 26 февраля, Дорогомиловский суд», – написал Юрий Барабаш на своей странице в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Жанну Агалакову, а также признало иноагентами журналиста Илью Азара, блогера Рустема Адагамова, комика и бывшего резидента Comedy Club Антона Лирника и писательницу Елизавету Александрову-Зорину.

    Таганский суд Москвы постановил оштрафовать политика Леонида Гозмана, также признанного иноагентом, на 45 тыс. рублей за публикации в сети без указания его статуса как иноагента.

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    26 февраля 2025, 14:09 • Новости дня
    Лавров: Инициатива Британии и Франции о «миротворцах» на Украине направлена на эскалацию конфликта
    Лавров: Инициатива Британии и Франции о «миротворцах» на Украине направлена на эскалацию конфликта
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности размещения миротворцев на Украине и подчеркнул важность рассмотрения первопричин конфликта.

    Лавров на пресс-конференции в Катаре выразил мнение, что простого размещения миротворческих сил на Украине будет недостаточно для разрешения конфликта, передает ТАСС.

    Он отметил: «Такими простенькими механическими штучками, как размещение войск [на Украине], не отделаться. Надо будет говорить о первопричинах [конфликта]».

    Лавров подчеркнул, что российская сторона не рассматривает варианты с размещением европейских миротворцев на Украине. По его словам, такие инициативы со стороны западных стран, в частности Франции и Британии, направлены на эскалацию конфликта. Он отметил, что Москву о размещении миротворцев никто не спрашивал, и добавил, что заявления Запада лишь разогревают напряженность.

    Министр также подчеркнул, что любые решения о развертывании миротворческих сил должны приниматься по согласию обеих сторон конфликта. Он вспомнил, что президент США высказывался в том же ключе на пресс-конференции, подчеркнув необходимость согласия обеих сторон.

    Кроме того, Лавров заявил о важности избавления Украины от «расистских законов» и обеспечении права для русскоязычного населения страны сохранять свои культурные традиции.

    Ранее президент США выразил поддержку возможности размещения европейских миротворческих войск на Украине после окончания конфликта.

    Командующий швейцарскими вооруженными силами генерал-лейтенант Томас Зюссли заявил о возможности отправки 200 военнослужащих для поддержания мира на Украину при условии урегулирования конфликта.

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство обсуждением отправки миротворцев на Украину, отметив, что это неуместно до утверждения плана мира.

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    26 февраля 2025, 12:12 • Новости дня
    Эксперт: Призывы украинцев к Зеленскому «дать людям пожить» будут усиливаться

    Политолог Шеслер: Зеленскому безразличны призывы «дайте людям пожить»

    Эксперт: Призывы украинцев к Зеленскому «дать людям пожить» будут усиливаться
    @ Vincenzo Circosta/Anadolu/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Призывы к Владимиру Зеленскому завершить конфликт будут расти по всей Украине по мере продвижения войск России на фронте и ослабления власти в Киеве, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее украинский мэр Красноармейска Руслан Требушкин на русском языке потребовал от украинских властей заключить мир и «дать людям пожить».

    «Очевидно, заявление украинского мэра Красноармейска (Покровск) Руслана Требушкина отражает мнение подавляющего большинства жителей населенного пункта. Они считают себя и Донбасс частью русского мира и никогда не разделяли националистические установки офиса Зеленского», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    «Требушкин выбрал идеальный момент для своего обращения. Он знает, что противники продолжения конфликта есть даже в ближнем окружении Владимира Зеленского. И эти настроения усилились на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев. При этом мэр Красноармейска может не бояться репрессий, поскольку СБУ вряд ли зайдет в прифронтовой город», – объяснила собеседница.

    «Вообще, слова «дайте людям пожить» отражают мнение очень весомой части населения Украины – кроме нескольких западных областей. Поэтому эта фронда обращений к Зеленскому будет расширяться по мере продвижения Вооруженных сил России», – продолжила эксперт.

    «Например, в Одессе преобладают аналогичные настроения. От местных властей можно ожидать подобных заявлений, когда нынешнее руководство в Киеве начнет ослабевать. А чтобы этого не произошло, Зеленский проводит репрессии против инакомыслия и конкурирующих сил», – детализировала политолог.

    «Другое дело, что на Зеленского эти обращения не оказывают никакого влияния. Он слушает или тех, кого боится, или тех, кто его спонсирует – то есть Европу и США. А население для него – это только ресурс для продолжения военных действий», – посетовала Шеслер.

    Ранее Требушкин опубликовал видеообращение к Зеленскому на русском языке, где подчеркнул, что жители Красноармейска находятся в тяжелых прифронтовых условиях и выступают за мир, а не за войну. Поселок находится в ДНР в нескольких километрах от фронта, но пока контролируется ВСУ.

    Он отметил, что жители Красноармейска и Димитрова (Мирноград), несмотря на обстрелы, отсутствие тепла и центрального водоснабжения, остаются в своих городах. «Общаясь с этими жителями, я от всех слышу: «Мира, мира, мира», но статистика свидетельствует о другом, статистика, которую озвучивает наш президент, свидетельствует о том, что большинство украинцев хотят войны», – сказал он. Спикер выразил уверенность в том, что мир возможен, и обратился к Зеленскому с просьбой: «Заключайте мир и дайте людям пожить».

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Москва не имеет ничего против сохранения украинской государственности. «Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападения на РФ, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», – сказал он.

    Коснулся он и действий Зеленского. «Дело в том, что сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что отдает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно на чем основанные. А это ведет к неоправданно большим потерям, если не сказать, к очень большим или катастрофическим потерям для украинской армии. Становится токсичным и для общества в целом», – подчеркнул Путин.

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    25 февраля 2025, 21:51 • Новости дня
    Правительство России утвердило оргкомитет «Интервидения»

    В оргкомитет «Интервидения» вошли Любимова, Эрнст и Швыдкой

    Правительство России утвердило оргкомитет «Интервидения»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России утвердило состав организационного комитета международного музыкального конкурса «Интервидение».

    В него вошли министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает РИА «Новости».

    Организационно-техническую поддержку обеспечит МИД России. В состав оргкомитета также включены глава Росмолодежи Григорий Гуров, замначальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский, глава Роспотребнадзора Анна Попова и глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    В начале февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области. Более 20 стран подтвердили участие в конкурсе «Интервидение».

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    25 февраля 2025, 18:38 • Новости дня
    Лавров передал президенту Ирана «огромный привет» от Путина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал привет от президента РФ Владимира Путина иранскому лидеру Масуду Пезешкиану.

    На встрече между Лавровым и Пезешкианом глава МИД РФ передал теплый привет от российского президента. «Вам огромный привет от президента Путина», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Президент Ирана в ответ попросил Лаврова передать ответный привет Путину, что было принято с улыбкой. В ходе беседы Лавров также упомянул о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подчеркнув, что Россия и Иран начали выполнение его условий. «Он сказал, чтобы договор, который вы с ним подписали, мы с Аббасом полностью выполнили. И мы начали выполнять сегодня», – добавил Лавров.

    Во вторник Лавров встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране в рамках рабочего визита.

    Напомним, глава МИД Сергей Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения стратегического партнерства с Ираном и ключевых международных вопросов, включая энергетику и транспорт. Ранее он сообщил, что уведомил Тегеран о проведенных контактах с США по вопросам Украины.

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    25 февраля 2025, 17:17 • Новости дня
    Дипломат объяснил выгоду России от совместных с иностранцами проектов в новых регионах

    Дипломат Долгов: Москва готова к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с США

    Дипломат объяснил выгоду России от совместных с иностранцами проектов в новых регионах
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин посылает Штатам четкое сообщение: с Россией лучше сотрудничать, чем враждовать. При этом безусловным приоритетом главы государства остается наращивание промышленного и технологического потенциала страны, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Владимир Путин заявил, что Москва не возражает против сотрудничества с Вашингтонов в сфере редкоземельных металлов.

    «Москва готова к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству со всеми странами. Штаты в этом плане не исключение. Мы давно говорили о важности диалога между великими державами, но от контактов долгое время отказывался именно Вашингтон. Сегодня же окно возможностей для возобновления диалога приоткрылось», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.

    Собеседник добавил: президент объективно оценивает мотивы и цели администрации Дональда Трампа. «Американский лидер ориентирован на отстаивание интересов США, он прагматичен. Если Белый дом продолжит придерживаться этого курса, между Москвой и Вашингтоном могут установиться неплохие контакты, в рамках которых будут обсуждаться не только политические, но и экономические вопросы», – считает дипломат.

    «Поэтому не стоит удивляться приглашению США к сотрудничеству в сфере полезных ископаемых. Нет ничего плохого в том, что Штаты примут участие в инвестиционных проектах на территории новых регионов России. В целом, это выгодная инициатива: наша страна получит возможность улучшить экономику южных территорий, а также нарастить промышленный потенциал государства», – говорит он.

    «Видно, что Владимир Путин подходит к данному вопросу очень прагматично. Сотрудничество в ресурсной сфере будет вестись с опорой на национальные интересы страны. Россия не потерпит пренебрежительного отношения к себе. Нас интересуют лишь те проекты, которые будут полезны обеим сторонам», – рассуждает собеседник.

    «Данный формат отношений разительно отличается от диалога Вашингтона и Киева, который мы наблюдали последние три года. Трамп понимает людей, которые отстаивают интересы своей страны. Зеленский же работает на свой карман. Этот человек лишен совести и принципов. Серьезные политики не хотят сотрудничать с ним», – указал Долгов.

    «Вместе с тем, Путин подтвердил: Москва не желает уничтожить украинское государство. Речь идет о купировании угроз, которые исходят от нынешнего антинародного руководства Киева. Нет сомнений, что мы решим все свои задачи, заявленные президентом в рамках СВО», – заключил эксперт.

    В понедельник Путин провел совещание по редкоземельным металлам, после чего ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина. В частности, президент России заявил, что не исключает возможности привлечения иностранных партнеров к проектам в этой области, в том числе и США.

    «Мы готовы привлечь иностранных партнеров, и так называемые новые наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими инопартнерами, в том числе с американскими, работать и там», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

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    26 февраля 2025, 14:15 • Новости дня
    Лавров: Вопрос замороженных активов не исчезнет из повестки по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине.

    Лавров отметил, что хотя об этих активах и не велось разговоров, тема все равно останется значимой, передает ТАСС.

    «Что касается наших активов, которые сворованы прежде всего европейцами, то нет, знаете, об этом никаких разговоров не было. Но то что как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет, у меня нет никаких сомнений, это естественно», – отметил он.

    Эти заявления прозвучали на фоне сообщений Reuters о том, что Россия якобы согласилась на использование 300 млрд долларов замороженных активов для восстановления Украины. Условием якобы было выделение части этих средств на нужды Донбасса и Новороссии.

    Кроме того, Лавров прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что использование прибыли с арестованных активов не нарушает международное право, в отличие от самих активов.

    Министр подчеркнул, что Москва намерена попросить Францию разъяснить, в каком международном правовом документе прописано разрешение использовать прибыль с «того, что было своровано».

    Ранее страны ЕС, включая Францию и Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине из-за опасений отпугнуть иностранных инвесторов, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.

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    25 февраля 2025, 16:45 • Новости дня
    В Ставрополе арестовали хозяйку загрызших девочку собак

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Ставрополе принял решение заключить под стражу на два месяца женщину, чьи собаки насмерть загрызли девятилетнюю девочку.

    Октябрьский районный суд города Ставрополя заключил под стражу хозяйку собак, причастных к трагической гибели девятилетней девочки, передает ТАСС. Мера пресечения избрана на два месяца, до 23 апреля 2025 года.

    Собаки, принадлежавшие женщине, содержались вне вольеров и находились на свободном выгуле. Следственное управление СК России заявило, что хозяйка собак знала о потенциальной опасности своих животных, но не предприняла необходимых мер для обеспечения безопасности людей, находящихся рядом с ее домовладением. Несмотря на вынесенное решение, мера пресечения в отношении женщины еще не вступила в законную силу.

    Напомним, стая собак в Ставрополе напала на девятилетнюю девочку, от полученных ранений она умерла, а хозяйку животных задержали.

    В октябре в Якутии 12-летняя девочка скончалась от травм, полученных при нападении стаи собак в поселке Чульман.

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    25 февраля 2025, 17:07 • Новости дня
    Иран решил продолжить консультации с Россией и КНР по ядерной программе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран намерен и дальше сотрудничать с Россией и Китаем по вопросу своей ядерной программы, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

    «Мы обговорили тему ядерной программы Ирана. Наши специалисты находятся в прямом контакте, и мы будем их продолжать. Мы продолжим координироваться с нашими российскими и китайскими партнерами по ядерному вопросу», – подчеркнул Арагчи, передает ТАСС.

    Между тем Лавров также отметил важность использования дипломатических ресурсов для разрешения кризиса вокруг иранской ядерной сделки. По его словам, дипломатия остается актуальной, и ее нужно задействовать максимально эффективно, без применения угроз и силовых решений, пишет РИА «Новости».

    Лавров подчеркнул, что Россия и Иран настроены на продолжение поиска решений для выхода из ситуации, созданной западными странами. Он выразил уверенность в том, что есть потенциал для дипломатического урегулирования иранского ядерного вопроса, который следует использовать в полном объеме.

    Напомним, во вторник Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения стратегического партнерства с Ираном и ключевых международных вопросов, включая энергетику и транспорт.

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в январе подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества. Кремль опубликовал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана.

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    25 февраля 2025, 21:20 • Новости дня
    Лавров прибыл с визитом в Доху

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник прибыл с официальным визитом в Катар.

    Самолет российского дипломата успешно приземлился в аэропорту столицы Катара Дохе, передает ТАСС.

    Ранее Лавров посетил Тегеран для обсуждения стратегического партнерства с Ираном и ключевых международных вопросов, включая энергетику и транспорт. Министр встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране в рамках рабочего визита и передал ему «огромный привет» от президента России Владимира Путина.

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    26 февраля 2025, 08:55 • Новости дня
    В Сочи задержались более 40 рейсов из-за временных ограничений

    Tекст: Александра Юдина

    На вылет и прилет в аэропорту Сочи были задержаны более 40 рейсов из-за временных ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов, свидетельствуют данные онлайн-табло.

    Более 40 рейсов в аэропорту Сочи задержаны из-за временных ограничений, введенных в среду 26 февраля, передает РИА «Новости».

    Так, на вылет задержано 27 рейсов, в то время как на прилет задержка коснулась 15 рейсов.

    В настоящее время аэропорт готов к приему и отправке всех прибывающих бортов. Представители аэропорта заверили, что все службы готовы к нормализации работы и уже принимают меры для минимизации задержек.

    В Северной Осетии и других регионах СКФО введен режим беспилотной опасности. В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на работу, которые действовали до 8.00 мск. В период их действия три самолета были вынуждены приземлиться на запасном аэродроме в Минеральных Водах.

    Напомним, российская система ПВО ночью уничтожила 128 украинских беспилотников, из которых 83 были сбиты над Краснодарским краем, а остальные над Республикой Крым, Азовским и Черным морями, Брянской и Курской областями.

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    25 февраля 2025, 19:17 • Новости дня
    Посол назвал курс ФРГ на поражение России несостоятельным

    Посол Нечаев назвал курс ФРГ на поражение России несостоятельным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что прежний курс ФРГ, нацеленный на стратегическое поражение России, оказался несостоятельным.

    По его словам, ставки на изоляцию, санкции и конфронтацию не принесли ожидаемого результата и нанесли значительный ущерб немецкой экономике, передает РИА «Новости».

    Нечаев подчеркнул, что российское посольство готово взаимодействовать с новым правительством Германии и будет оценивать его по конкретным действиям, а не по предвыборной риторике. Посол выразил надежду на сотрудничество, основанное на равноправии и взаимном уважении.

    Он также добавил, что Россия всегда стремилась к конструктивному взаимодействию, которое должно строиться на взаимовыгодных условиях.

    Напомним, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в бундестаг, а «Альтернатива для Германии» заняла второе место.

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