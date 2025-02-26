Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Лавров заявил о приглашении Путиным инвесторов на всю территорию России
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что приглашение президента Владимира Путина зарубежным инвесторам для работы с редкоземельными металлами охватывает всю территорию России.
Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар уточнил, что на встрече в Эр-Рияде с представителями США вопрос о сотрудничестве по редкоземельным металлам не поднимался. Вместо этого обсуждалась необходимость устранения препятствий для развития взаимовыгодных экономических отношений, передает ТАСС.
Также Лавров подчеркнул, что необходимо изменить «нездоровую и глупую ситуацию», которая мешает диалогу между Россией и США. Он отметил, что бизнес-структуры обеих стран заинтересованы в укреплении связей, как подчеркивалось в телефонном разговоре между Владимиром Путиным и американским лидером.
Ранее президент России Владимир Путин высказался о возможном сотрудничестве с США в добыче ископаемых, в том числе на территории Донбасса.
Минприроды сообщало, что общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 млн тонн.
Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона по редкоземельным металлам могло бы быть выгодно каждой из сторон, однако не стоит торопиться с выводами, потому что Россия пока пытается лучше понять намерения Штатов.