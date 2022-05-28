S&P понизило рейтинги Украины до преддефолтного уровня

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28 мая, суббота | Последнее обновление — 01:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Финляндия собралась провести масштабные военные учения со странами НАТО
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О близкой дружбе с администрацией Байдена среди техногигантов не принято говорить вслух. Однако некоторые действия платформ не могут не вызывать вопросов уже только потому, что экономически они крайне невыгодны для бизнеса.
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До каких еще пределов будет в Европе простираться украинская монументальная пропаганда? Осквернение могил, проще говоря. И русских, и не русских – как на Пер Лашез.
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Главный лозунг «болонцев» простой: если твой диплом не признан на Западе – ты никто. Если тебя не напечатали в западном журнале, ты – второй сорт. Если ты, окончив бакалавриат, не уехал учиться за границу – ты лох.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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S&P понизило рейтинги Украины до преддефолтного уровня
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Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с уровня «B-/B» до «CCC+/C», следует из сообщения агентства.
«S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с уровня «B-/B» до «CCC+/C», – приводит текст сообщения ТАСС.
В то же время S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины в национальной валюте на уровне «B-/B», прогноз негативный.
Негативный прогноз отражает связанные с боевыми действиями риски для экономики, внешних балансов и финансовой стабильности Украины, которые могут подорвать способность правительства выполнять свои долговые обязательства, отмечает S&P. S&P ожидает, что кризис на Украине будет носить затяжной характер.
Ранее Владимир Зеленский неоднократно заявил, что без поддержки международных партнеров Украине угрожает дефолт. В понедельник Зеленский заявил, что каждый месяц Украина получает по 5 млрд долларов помощи. В начале мая Зеленский оценивал потери экономики Украины в 600 млрд долларов. В Еврокомиссии оценили потенциальные расходы на восстановление Украины в 500-600 млрд евро. В Европе также допустили, что эта сумма может увеличиться в десять раз.
Украина потребовала от Германии остановить транзит газа по «Северному потоку – 1»
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Руководство компаний «Оператор ГТС Украины» и «Нафтогаз» обратилось в Министерство экономики Германии с предложением остановить работу газопровода «Северный поток – 1», сообщил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Макогон отметил, что оператор ГТС Украины» вместе с «Нафтогазом» направили обращение в Министерство экономики Германии относительно остановки «Северного потока – 1», передает ТАСС со ссылкой на УНИАН.
Руководитель оператора ГТС выразил уверенность, что «этот газопровод работал на условиях исключения для обеспечения безопасности транспортировки газа в Европу». Однако, по мнению гендиректора, после начала специальной операции таких оснований больше нет, «поэтому для обеспечения безопасности нашей страны, обеспечения безопасности нашей газотранспортной системы мы обратились к Германии с таким требованием».
Напомним, что 11 мая Украина впервые с начала спецоперации нарушила работу газовой трубы, отказавшись принимать российский газ на одной из двух точек входа. Первой пострадала Германия. Объем российского газа немецким потребителям через Украину упал на 25% в сутки. Берлин вынужден был экстренно запросить увеличение поставок газа за счет резервов Норвегии и Нидерландов.
Украина 10 мая объяснила свое решение некими форс-мажорными обстоятельствами, что удивило Газпром. В российской компании уверили, что украинские сотрудники спокойно работали на ГИС «Сохрановка». Лишь спустя сутки – к вечеру 11 мая – украинская сторона соизволила разъяснить конкретней причину своего поступка.
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Минобороны сообщило о поражении 469 районов сосредоточения живой силы ВСУ
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В разных районах проведения СВО поражены 469 районов сосредоточения живой силы ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики (ДНР) нанесен удар по позициям 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Поражены семь командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
Также в районе Барвенково уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Кроме того, в районе Гусаровки Харьковской области уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ПВО.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов авиации уничтожены более 250 националистов, выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков, пять установок реактивной системы залпового огня «Град», десять орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля различного назначения», – отметили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, в районе населенного пункта Спорное ДНР и Барвенково Харьковской области уничтожены два склада боеприпасов.
Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Беляры Одесской области сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Кроме того, в районах населенных пунктов Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское Харьковской области, Ямполь, Масляковка, Васильевка ДНР уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачена одна украинская баллистическая ракета «Точка-У» в районе Сватово Луганской народной республики», – сообщил Конашенков.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских огневых позиции. В районе населенного пункта Завгороднее Харьковской области в результате удара по понтонной роте сорвана очередная попытка наведения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 3281 танк и других боевых бронированных машин, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3218 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщало, что транспортный самолет ВСУ с вооружением сбит в воздухе в Одесской области.
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Джонсон предложил Польше и Украине создать альтернативу ЕС во главе с Британией
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Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил создать новый политический, экономический и военный альянс во главе с Великобританией в качестве альтернативы Европейскому союзу, сообщила газета «Коррьере делла сера» со ссылкой на источники.
Согласно информации издания, предполагаемое объединение под эгидой Британии включало бы в себя Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву; позже, по задумке премьера, к так называемому Европейскому Содружеству могла бы присоединиться и Турция. Как передают источники, британская инициатива рассчитана на государства, ревностно относящиеся к своему национальному суверенитету, придерживающиеся либеральных взглядов в экономике и противостоящие политике Москвы, пишет ТАСС.
Джонсон впервые поделился своей идеей с президентом Украины Владимиром Зеленским во время их встречи в Киеве 9 апреля, сообщается в статье. По информации источников «Коррьере делла сера», Киев не выразил ясной позиции по британской инициативе, не отвергнув и не поддержав ее. Известно, что Зеленский может серьезнее отнестись к предложению Джонсона в том случае, если Евросоюз не одобрит получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС на встрече лидеров блока 23–24 июня.
Ранее политолог Андрей Кортунов объяснил, почему Лондон высказывается по поводу украинского конфликта резче других европейских стран, проявляя тем самым низкий уровень профессионализма дипломатов. Так, лично Джонсону сейчас «важно отвлечь общественное внимание от внутренних английских проблем и сфокусировать его на противостоянии с Россией».
Ранее британский МИД распространил тезисы из речи, с которой глава ведомства Лиз Трасс собирается выступить в ходе предстоящего визита в Боснию. В частности, министр считает, что «в отношении российской агрессии не может быть умиротворения», передает ТАСС. Трасс требует «неустанно действовать, чтобы гарантировать, что Украина одержит победу благодаря военной помощи и санкциям», и добавляет: «Мы не можем сейчас убрать ногу с педали газа».
Кроме того, по данным СМИ, Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Однако представитель правительства Соединенного Королевства заявил, что Великобритания не намерена отправлять военные корабли в Черное море, чтобы помогать вывозить зерно с Украины.
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Ажиотажный спрос на гражданство России возник в Запорожской области
В освобожденной части Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
«В Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства. Люди сотнями приходят с вопросами, куда нести документы. Они говорят, что хотят в числе первых стать гражданами России. При этом есть очень большое число желающих из города Запорожье, который пока еще находится под контролем режима Зеленского», – передает РИА «Новости» его слова.
Рогов добавил, что в регионе уже подготовлена вся необходимая инфраструктура для начала приема документов на получение российского гражданства.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день первые жители Херсонской области подали заявления на российское гражданство. Днем ранее власти Херсонской области попросили разместить в регионе российскую военную базу.
В прошлый четверг глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
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Киев обвинили в передаче Варшаве управления Украиной
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Новые соглашения между Варшавой и Киевом означают «мягкую аннексию» Польшей западных территорий Украины, Киев полностью передает управление украинским несостоявшимся государством Польше, выразил мнение обозреватель портала The Cradle, бразильский журналист Пепе Эскобар.
«Варшава намерена извлечь большую выгоду из конфликта [Москвы и Киева] и усилить свое военно-политическое, экономическое и культурное влияние на западе Украины. Гражданам Польши будет разрешено избираться в украинские органы власти и даже претендовать на должность конституционных судей. Это означает, что Киев полностью передает управление украинским несостоявшимся государством Польше. Варшаве даже не придется посылать [на Украину] войска», – приводит мнение журналиста РИА «Новости».
В минувшее воскресенье Владимир Зеленский анонсировал, что в Раду будет внесен законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. Во время выступления в Раде по случаю визита в Киев президента Польши Зеленский заявил, что стороны договорились «относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского союза». В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной.
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Тогда же глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
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В ЛНР заявили, что отрезали ВСУ пути к отступлению в Северодонецке
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Подразделения Луганской народной республики заблокировали украинским военным все пути отступления в Северодонецке, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Мы перерезали все абсолютно пути сообщения, по которым они могли выйти, и наблюдаем абсолютно всю территорию», – заявил Марочко в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Позднее он уточнил, что речь в первую очередь идет о Северодонецке. «На данный момент в городе Северодонецке, именно в самом городе, пути отступления украинских войск отрезаны, поскольку там существуют три моста, по которым они могли уйти. Один мост был разрушен, второй не выдержит абсолютно никакой техники, потому что он в аварийном состоянии, а Пролетарский мост наши силы контролируют. Все, кто попытается выйти из населенного пункта, будут уничтожены», – сказал Марочко.
Ранее в пятницу группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами на территории ДНР, включая Красный Лиман.
В четверг Марочко сообщал, что в оперативное окружение был взят город Северодонецк. По его словам, в окружение попали населенные пункты Золотое и Горское.
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Киссинджера занесли в список «Миротворца»
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер оказался в базе украинского сайта «Миротворец», сообщают СМИ.
Генри Киссинджер попал в базу «Миротворца» за то, что является «антиукраинским пропагандистом», передает «Sputnik Ближнее Зарубежье» в своем Telegram-канале.
Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая Киссинджеру, сказал, что тот, рассуждая о текущих событиях, находится как будто в 1938 году.
Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал Зеленскому прислушаться к мнению Киссинджера, который никогда не был замечен в симпатии к России.
Найдено новое доказательство подготовки наступления ВСУ на Донбасс
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В поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление, сообщили бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова.
Населенный пункт, располагающийся у административной границы ЛНР и ДНР, недавно перешел под контроль Луганской Народной Республики, до этого восемь лет там находились украинские силовики. Сейчас от позиций ВСУ там остались брошенные окопы и укрепленные сооружения, а также разбитая бронетехника, передает РИА «Новости».
Бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова показали бывший штаб украинских войск. В нем нашли макет местности, на котором обозначены позиции ВСУ и места сосредоточения техники. «Тут план города, поселков всех. Все как на карте, только в реальном виде», – сказал один из бойцов. По мнению луганских военных, обозначения на макете показывают, что украинские войска могли готовиться к наступлению. После бегства ВСУ в бывшем штабе живут только кошки.
Ранее в Рубежном нашли доказательства присутствия инструкторов из США и Польши.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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На Украине прервали эфир с говорившим о бедственном положении украинских войск депутатом
Депутат Верховной рады, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин в эфире украинского ТВ в пятницу заявил, что Украина не успевает освоить получаемые от Запада вооружения, после чего ведущая прервала беседу с политиком.
Рахманин отметил, что объемы поставок оружия на Украину не компенсируют потери вооружений и военной техники. «Даже те вооружения, которые сейчас к нам поступают, а это не весь спектр тех видов оружия, которые нам нужны, измеряются что-то единицами, что-то десятками, что-то в лучшем случае сотнями. А наши потери намного больше», – передает РИА «Новости» слова депутата в эфире канала «Украина 24».
По его словам, у украинских войск образовалась нехватка боекомплектов к тяжелой артиллерии и минометам, «поскольку мы выстреливаем советский боекомплект, советские боеприпасы калибра 120 миллиметров, 122 миллиметра, 125 миллиметров и 152 миллиметра, количество которых ограничено». Политик отметил, что страны переходят на новые образцы вооружений годами и годами учатся на них работать.
На словах Рахманина о том, что у Киева «нет этих лет для того, чтобы накопить достаточное количество вооружений и освоить их» телеведущая прервала его, заявив, что больше эфирного времени для разговора нет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за разглашение данных о перемещениях вооружения и частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период военного положения.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Офицера ВСУ арестовали за интервью о реальном положении на фронте
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Украинские боевики территориальной обороны заявили в западных средствах массовой информации об отсутствии должной подготовки и вооружения.
Командир роты Сергей Лапко заявил, что у бойцам выдали РПГ, но им не объяснили, как ими пользоваться, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
«У нас не было нормального обучения», – сказал Лапко. Его сослуживец пожаловался, что на 15 человек у них приходится около четырех РПГ.
«Когда танк ВСУ стреляет с нашей стороны, он выдает нашу позицию. И по нам бьют всем – «Градами», минометами. И ты лишь молишься, чтобы выжить», – заявил украинский офицер.
Также украинский военный пожаловался, что им не хватает тыловой поддержки и военного руководства. Бойцы считают, что их отправляют на верную смерть. Многие отказываются воевать.
Другие собеседники издания заявили, что большинство смертей в подразделениях связаны с тем, что раненых не успевают доставлять в госпиталь, автомобили для их доставки используются в штабе. Некоторым раненым приходится ждать по 12 часов, чтобы отправить получивших ранение в госпиталь.
Спустя несколько часов после интервью в гостиницу, где военные общались с репортерами, прибыли СБУ. Лапко был отстранен от командования и отправлен под арест на базу в Лисичанске.
Ранее украинские пленные заявили, что командование ВСУ скрывает потери и хоронит павших в братских могилах.
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Собор УПЦ объявил о полной независимости
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Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости, об этом говорится в постановлении собора, который прошел в Киеве в пятницу.
«Собор принял соответствующие дополнения и изменения в устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви», – цитирует заявление УПЦ ТАСС.
Также в заявлении, опубликованном в Facebook* (запрещен в России как экстремистская соцсеть) УПЦ выразила несогласие с позицией главы РПЦ патриарха Кирилла по поводу спецоперации на Украине.
Кроме того, УПЦ предложила неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) продолжить диалог на определенных условиях: прекращение захвата храмов УПЦ, признание неавтокефальным статус ПЦУ, решение вопроса с иерархией ПЦУ.
Напомним, УПЦ входила в состав Русской православной церкви (РПЦ) Московского патриархата как самоуправляемая церковь.
Ранее в мае синод канонической УПЦ объявлял о проведении собора епископов, священников, монахов и мирян для обсуждения проблем жизни церкви, в том числе связанных с проведением на Украине спецоперации России.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как запрет православия на Украине поможет спецоперации.
Военные базы ВСУ в Запорожской области предложили передать России
Для обеспечения безопасности жителей Запорожской области украинские военные базы на приазовской части освобожденных территорий Украины необходимо передать России, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Мое глубокое убеждение, что залогом безопасности Запорожской области должно быть постоянное присутствие российской армии. Это даст нам понимание, спокойствие и гарантии безопасности. Местом размещения российской военной базы может стать теперь уже бывшая украинская военно-морская база «Восток», расположенная в освобожденном городе Бердянск на берегу Азовского моря. Еще полезнее будет военно-воздушная база в Мелитополе», – заявил Рогов в беседе с РИА «Новости».
Напомним, в среду президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской Империи. Днем ранее разместить в регионе российскую военную базу попросили власти Херсонской области.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Пушилин: Выделявшие деньги нацбатам украинские предприятия перейдут ДНР
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Предприятия украинских инвесторов, которые выделяли деньги националистическим батальонам, перейдут в госсобственность, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Отвечая на вопрос, что будет с предприятиями на освобождаемых территориях, которые принадлежат украинским инвесторам или украинским акционерам, или же зарубежным акционерам, Пушилин сообщил, что работа будет проводиться по каждому предприятию индивидуально.
«С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что по каждому из этих иностранных инвесторов или же инвесторов тем более с украинской стороны, если наши правоохранительные органы будут проводить работу, если проходило прямое финансирование националистических батальонов, то по сути это прямое участие в геноциде наших граждан. И судьба этих предприятий будет решаться совершенно в другом ключе. Конечно, такие предприятия, если точно будет установлено такое участие в финансировании националистических организаций, будут переходить в государственную собственность», – передает РИА «Новости» слова главы ДНР.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил конфисковать российское имущество украинских олигархов, выступающих против России, финансирующих националистические группировки и поддерживающих режим украинского президента Владимира Зеленского.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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США собрались передать Украине системы залпового огня
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Соединенные Штаты планируют на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который могут войти системы залпового огня, сообщил телеканал CNN.
По информации источников в Белом доме, администрация президента США Джо Байдена готовится «направить Украине продвинутые ракетные системы дальнего действия». Как уточняет телеканал, власти США склоняются к тому, чтобы включить эти системы в расширенный пакет военной помощи Украине, о котором может быть объявлено на следующей неделе, передает ТАСС.
Как отмечают источники телеканала, американское руководство «на протяжении нескольких недель не решалось» отправлять Киеву данные вооружения из опасений того, что украинские военные «могут использовать их для наступательных действий на территории России».
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников частных военных компаний.
В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Порт Мариуполя решили задействовать в полном объеме
Порт Мариуполя будет задействован в полном объеме, но санкции осложняют восстановление техники, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Что касается Мариупольского порта, то запросы на его работу достаточно серьезные. Это касается даже не старой парадигмы – реализации продукции наших металлургических комбинатов и нашей сельхозпродукции, хотя это, наверное, тоже. Но для нас еще важно, чтобы сейчас Мариупольский порт стал таким своеобразным хабом, и для нас в плане восстановления Мариупольский порт важен для того, чтобы через него завозились как раз строительные материалы, а их будет очень много с учетом тех разрушений, которые мы видим сейчас в Мариуполе. И конечно, Мариупольский порт будет задействован здесь в полном объеме», – передает РИА «Новости» слова главы ДНР.
По словам Пушилина, «до конца мая мы планируем осуществить уже первую отгрузку продукции». «То есть по сути начнется его функционирование, но к полной его работе мы придем, наверное, чуть позже ввиду того, что нужно провести тоже определенные ремонтные работы: разрушения все же присутствуют», – отметил глава ДНР.
Он сообщил о необходимости «восстановить технику порта, которая там находится, те же краны, техническая составляющая у многих оставляет желать лучшего, а с учетом того, что запасные части импортного производства, нужно преодолеть еще все барьеры, которые связаны с санкциями». «Но он (порт) будет работать в полной мере», – отметил Пушилин.
Кроме того, ДНР планирует восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя.
«В планах можно говорить, что будет восстановление, что аэропорты будут нужны. Да, точно нужны», – сказал он, отвечая на вопрос, будет ли восстановлен аэропорт в Мариуполе. По словам Пушилина, «это связано еще, наверное, и с окончанием в полной мере боевых действий». «Называть точную дату пока, наверное, проблематично, исходя из того, что для нас задача основная – это выход на конституционные границы... И все будет связано, конечно, с вопросами безопасности полета самолетов, вертолетов и прочее», – отметил глава ДНР.
Также, по словам Пушилина, специалисты работают над программой запуска завода имени Ильича и «Азовмаша».
«Продукция, производимая на этих предприятиях, в том числе на «Азовмаше» и на заводе Ильича, востребована. Востребована она сейчас и в мире, востребована и разных регионах Российской Федерации. Поэтому задача уже стоит – эти заводы восстановить и запустить», – сказал он. По словам Пушилина, «сейчас проходит оценка повреждения, специалисты работают над программами запуска этих предприятий».
Ранее в пятницу Пушилин сообщил, что предприятия украинских инвесторов, которые выделяли деньги националистическим батальонам, перейдут в госсобственность.
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