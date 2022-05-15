В Чехии предупредили Запад об огромных финансовых жертвах ради Украины

Восстановление Украины после продолжающегося кризиса потребует от Запада огромных финансовых жертв, заявил обозреватель чешского издания Lidovky Истван Леко.

Как отметил автор публикации в своем материале, продолжающийся украинский кризис все чаще заставляет политиков из западных стран задаваться вопросом, кто заплатит за восстановление страны, которое невозможно до окончательного разрешения ситуации, передает РИА «Новости».

Обозреватель чешского издания привел данные еврокомиссара Валдиса Домбровскиса о том, что на восстановление Украины понадобится от 500 до 600 млрд евро, и заявил, что эта сумма может увеличиться в десять раз. Леко также привел заявление немецкого экономиста Вернера Хойера о необходимости плана Маршалла для Киева, участвовать в котором будет не только ЕС, а все международное сообщество.

Автор публикации отметил, что с Хойером согласны другие политики и экономисты. Он обратил внимание на долг стран Евросоюза, достигающий 92% ВВП, а также пятилетнюю программу по отказу от российских энергоносителей, предполагающую траты в размере 195 млрд евро – сумму, сопоставимую с годовым ВВП Чехии. «Ясно, что без финансовых жертв со стороны Запада поставить Украину на ноги будет невозможно», – констатировал журналист.

Леко напомнил, что и до кризиса в украинскую экономику мало кто хотел инвестировать, а сейчас положение Киева ухудшилось. Он привел слова профессора истории из Гарварда Чарльса Майера, заявившего, что план Маршалла для Европы был «смазкой» для двигателя, а не топливом, в отличие от Украины.

Кроме того, есть другая проблема – экономика США в годы реализации плана Маршалла для Европы была на подъеме: промышленность производила половину всех товаров в мире, а сельское хозяйство приносило большие излишки. Теперь же Америка стоит перед большими проблемами – инфляцией и приближающейся рецессией.

«Не стоит в подобной ситуации ждать от американцев великодушия, особенно после двух продолжительных и затратных войн в Ираке и Афганистане», – заметил Леко.

В воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал участников альянса наращивать военную помощь Украине. В четверг американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине помощи в размере почти 40 млрд долларов. Днем ранее Палата представителей Конгресса США утвердила выделение Украине пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 млрд долларов. Во вторник президент США Джо Байден призвал Конгресс США срочно выделить Украине 33 млрд долларов. В конце апреля в администрации США пожаловались, что деньги на Украину закончились.

В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. В МИД РФ констатировали, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.