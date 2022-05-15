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Генсек НАТО призвал союзников наращивать военную помощь Украине
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Военная помощь Украине со стороны союзников по НАТО должна наращиваться, сказал глава организации по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Берлине.
«Союзники оказали помощь Украине в сфере безопасности на миллиарды долларов. В течение предыдущих лет НАТО и члены альянса подготовили десятки тысяч военных. Все это влияет на ситуацию на полях сражений. Мы должны продолжить наращивать военную помощь Украине», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму почти в 40 млрд долларов.
В Сети высмеяли поведение Джонсона во время исполнения гимна Украины
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На видео, которое опубликовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в соцсетях, политик с задумчивым видом слушает украинский гимн в исполнении 11-летней девочки, слегка раскачиваясь и отстраненно глядя вдаль.
«Он думает: сэндвич с индейкой или ветчиной на ланч?» – предположил интернет-пользователь Martin_BELfast, передает РИА «Новости».
«Здорово, да. Возможно, теперь надо спеть песню о том, почему наши счета за энергию удвоились», – посоветовал Will Carpenter.
«Очень жаль, что вы не можете проявить достоинство, расчесав волосы, застегнув пиджак и хотя бы притворившись, что вам интересно. Вместо того чтобы мечтать о куске сыра из холодильника и, что еще важнее, о бутылке кларета, чтобы запить его», – возмутился metabourke.
«Твое лицо, когда понял, что лекарство для кишечника не сработало», – объяснил реакцию Джонсона Rob Smith.
«Выглядишь немного смущенным, приятель. Это потому что вина не было?» – поинтересовался Lewis Sutton, припомнив Джонсону нашумевшие вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна.
Ранее читатели британской газеты Daily Express резко высказались против недавнего решения премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона направить Украине дополнительный пакет финансовой помощи в 1,3 млрд фунтов.
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Медведев: России плевать на непризнание новых границ странами G7
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России «плевать» на непризнание новых границ со стороны стран Группы семи (G7).
«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», – написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя заявление глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи по итогам трехдневной встречи.
Комментируя намерение Запада поставлять оружие Киеву, «пока это необходимо», Медведев отметил, что «G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того, чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием для своих недовольных жителей». Он также подчеркнул, что намерение G7 активизировать усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей, включая поэтапный отказ от угля и нефти, означает «продолжение грабежа граждан «семерки» для поддержки коррумпированного режима на Украине, о самом существовании которой знают далеко не все жители этих стран».
В субботу главы МИД стран G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония – пообещали поставлять оружие Украине «до тех пор, пока это будет необходимо». В прошлое воскресенье страны G7 взяли на себя обязательство постепенно «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей».
В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В Турции озвучили план эвакуации националистов с «Азовстали»
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Турция готова отправить корабль для эвакуации украинских националистов, раненых солдат и мирных граждан с мариупольского завода «Азовсталь», если их доставят в порт Бердянска на Азовском море, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Согласно плану, эвакуированные с крупного металлургического завода «Азовсталь» люди будут доставлены по суше в порт Бердянск, который, как и Мариуполь, находится на Азовском море. А турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул. Если это можно сделать таким образом, мы будем рады сделать это, мы готовы. Фактически, наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию», – приводит ТАСС слова Калына со ссылкой на Reuters.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что Турция согласилась выступить посредником на переговорах об эвакуации боевиков – в первую очередь тяжелораненых – с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, при этом Киев хотел бы подписать документ о порядке этой процедуры.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход украинских боевиков с территории «Азовстали» возможен, если они сложат оружие, раненым окажут помощь.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что благодаря беспрецедентным мерам России завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что гражданских на «Азовстали» не осталось.
В Минобороны России сообщали, что для украинских военнопленных созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции. Также российские военные отмечали, что гарантируют соблюдение норм международного гуманитарного права для украинских националистов с «Азовстали» в случае, если они сложат оружие, передает РИА «Новости».
Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после попытки выйти с мариупольского машиностроительного завода «Азовмаш».
Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко выступил с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ.
Опубликовано видео с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный
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В Сети опубликовали кадры с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтоженным российскими войсками при попытке захвата острова Змеиный.
C 7 мая в течение двух суток подразделения ВСУ совершили ряд попыток восстановить контроль над территорией Змеиного, но потерпели неудачу. В ходе ожесточенного боя на острове российские войска вытеснили высадившихся диверсантов к урезу воды и уничтожили их всех в результате контратаки, передает телеканал «Звезда».
Отмечается, что операция проводилась по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского и вопреки позиции генштаба ВСУ, была намеренно спланирована накануне 9 мая.
Подразделения спецназа главного управления разведки украинского Минобороны на трех бронированных десантно-штурмовых катерах проекта 58181 «Кентавр» приблизились к Змеиному, успев высадить 24 диверсанта. Сосредоточенным огнем находившихся на острове военнослужащих и ракетным вооружением авиации ВКС России все украинские катера были поражены и потоплены, исключив возможность эвакуации украинских диверсантов на случай отступления.
На кадрах Минобороны России тела погибших спецназовцев ВСУ, на одном – ремень с якорем на пряжке, рядом американский ПТРК «Джавелин».
В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВКС России высокоточными ракетами за ночь уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост Вооруженных сил Украины в районе Шпилевки Сумской области.
Ранее Минобороны России показало, как группа десантников штурмует опорный пункт украинских войск.
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Сына «полевого лекаря» лидера УПА задержали под Харьковом
Врач-инфекционист Виктор Веретенченко, сын «полевого лекаря» лидера украинских коллаборационистов задержан в Волчанске в Харьковской области: у него изъяли нацистскую литературу и атрибутику.
При обыске у Веретенченко также были изъяты, бюсты украинского националиста Степана Бандеры, а также военачальника УПА*(запрещено в России) Романа Шухевича, «полевым лекарем» которого был отец задержанного.
На вопрос, знает ли Веретенченко о преступном приказе украинским врачам о намеренном нанесении телесных повреждений российским солдатам в случае их плена, он ответил положительно, передает РИА «Новости».
В его квартире также нашли семейные артефакты, а именно жестяной молитвенник кустарного окопного производства с изображением немецкого пистолет-пулемета, датированный 1943 годом, который его отец получил в награду за участие в рядах УПА. Сам Веретенченко признался, что поддерживал нацистские идеи отца всю жизнь и «коллекционировал» националистическую атрибутику.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала о семи главных военных преступлений Украины против жителей Донбасса.
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Бунт в СИЗО Херсона оказался спланированной акцией СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) содействовала организации бунта в следственном изоляторе Херсона, заявил исполняющий обязанности начальника СИЗО Игорь Гуряков.
«Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию. Я это могу заявить с полной ответственностью, потому как являюсь агентом СБУ с 2005 года», – рассказал он РИА «Новости».
По словам Гурякова, 11 мая он получил распоряжение от куратора из СБУ освободить заключенных из камер – вскоре после того, как это случилось, обстановка в учреждении вышла из-под контроля и бунтующие начали штурмовать КПП.
Также он добавил, что сотрудники были вынуждены открыть огонь на поражение, в результате чего погиб один заключенный. В конечном итоге начальник СИЗО обратился к военной полиции и запросил подмогу.
Как отметил Гуряков, в СБУ рассчитывали спровоцировать массовые беспорядки в Херсоне, чтобы впоследствии обвинить российскую сторону. Он также признал, что аналогичные мероприятия должны быть пройти еще в нескольких госучреждениях.
Ранее сообщалось, что заключенные в СИЗО в Херсоне подняли бунт и предприняли попытку бежать в город, беспорядки были подавлены совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и военной полицией России, сообщили в силовых ведомствах.
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Украину объявили победителем «Евровидения-2022»
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Украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания» одержала победу на 66-м международном песенном конкурсе «Евровидение». Результаты голосования были озвучены в ночь на воскресенье в итальянском Турине.
Коллектив получил самую большую поддержку по результатам суммарного голосования членов жюри и зрителей, победу обеспечил 631 балл. Это третья победа Украины на «Евровидении». Второе место досталось Великобритании, а третье – Испании. Представители Италии – дуэт Мамуда и Бланко – заняли шестое место. Конкурс проходил под девизом «Звучание красоты» (The Sound of Beauty), передает ТАСС.
В ходе выступления в финале «Евровидения-2022» коллектив с Украины в нарушение правил музыкального конкурса призвал помочь Украине. Однако представитель организатора – Европейского вещательного союза (EBU) – назвал поступок украинской группы «гуманитарным жестом». «Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления Kalush Orchestra и других деятелей искусства в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический», – приводит dpa слова представителя EBU.
Напомним, 25 февраля организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе в связи с событиями на Украине. На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» объявили о своем выходе из этой организации. Исполнительный продюсер смотра Клаудио Фазуло сообщил, что россияне не смогут отдать голоса за участников «Евровидения», так как Россия в мероприятии не участвует.
В ЛНР предсказали окружение ВСУ в Северодонецке и Лисичанске
Последние контролируемые Украиной города Луганской Народной Республики Северодонецк и Лисичанск скоро будут окружены, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В Северодонецке и Лисичанске смотрят на «Азовсталь» в раздумьях: собирать чемоданы или плести лапти? Всем адекватным ясно, что и Северодонецк, и Лисичанск не сегодня, так завтра окажутся в прочном котле (в окружении), и выбираться из «треугольника» будет уже поздно», – написал Мирошник в Telegram-канале.
По словам посла, об этих настроениях в офисе Владимира Зеленского знают, а также понимают, как сильно может такая ситуация испортить «картинку». Поэтому, по сообщениям источников, разрешают командирам «специальные меры воздействия на тех, кто мыслит о сложении оружия – вплоть до расстрелов».
В то же время, считает он, вероятность, что жесткие меры будут массово реализованы, не так велика. «Сами командиры стремятся улизнуть вместе с колоннами, уходящими в сторону Славянска и Краматорска. Через несколько дней результаты таких страхов должны проявиться, особенно это станет заметно, если на кейсе «Азовсталь» будет поставлена жирная точка», – написал Мирошник.
Напомним, 12 мая посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Авиация ВКС России уничтожила две установки С-300 ВСУ
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ВКС России высокоточными ракетами за ночь уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост Вооруженных сил Украины в районе Шпилевки Сумской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевки Сумской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Также ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой народной республики.
По словам Конашенкова, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. В результате ударов уничтожены до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц военной техники.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новотроицкое, Владимировка, Петровское, Луганское Донецкой народной республики, Епифановка, Кудряшовка, Верхняя Дуванка Луганской народной республики, Чкаловское, Великие Проходы, Высшее Соленое Харьковской области и над островом Змеиный», – говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Степное Херсонской области перехвачена тактическая ракета «Точка-У», а в районах Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
Накануне Конашенков заявил, что ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили четыре склада боеприпасов, радиолокационную станцию (РЛС) американского производства и уничтожили более 170 националистов.
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Власти ДНР национализировали объекты энергетики и имущество банков Украины
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Государственный комитет обороны (ГКО) Донецкой народной республики издал постановление об обращении в государственную собственность объектов водоснабжения и водоотведения, железной дороги и имущества банков Украины на освобожденных территориях ДНР.
Согласно одному из постановлений, прекращаются обязательства по договорам пользования и право собственности юридических и физических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины и осуществляющих деятельность, связанную с пользованием водными объектами, реализацией, транспортировкой и распределением питьевой воды, а также предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения. Указанные объекты переданы в ведение ГУП ДНР «Вода Донбасса», предприятию также поручено предоставлять услуги по тарифам, действующим в республике, и организовать работу по приему платежей за эти услуги, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).
Отмечается, что национализация проводится без компенсаций прежним собственникам.
Еще одним постановлением зафиксировано аналогичное решение об объектах, связанных с производством электрической и тепловой энергии и ее транспортировкой, которые находились в собственности или в пользовании хозяйствующих субъектов, зарегистрированных по украинскому законодательству.
Постановление «О регулировании некоторых вопросов железнодорожной отрасли на территориях Донецкой народной республики, ранее временно находившихся под контролем Украины», предписывает аналогичный порядок действий в отношении объектов единой системы железнодорожной отрасли ДНР, а также движимого и недвижимого имущества и активов физических и юридических лиц, зарегистрированных по украинскому законодательству.
Еще в одном постановлении говорится, что право собственности банков Украины в отношении имущества на освобожденной территории ДНР прекращено. Ценности, выявленные в банковских сейфах, банкоматах, хранилищах, платежных терминалах, определяются как имущество Центрального республиканского банка. Также признаются ничтожными сделки по отчуждению имущества украинских банков, совершенные после 19 февраля.
Постановления подписаны председателем Госкомитета обороны – главой ДНР Денисом Пушилиным 14 мая и вступили в силу со дня подписания. Действие документов распространяется на отношения, возникшие с 19 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой.
Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм.
Крым указал освобожденным регионам Украины путь в состав России
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Освобожденные от националистов регионы Украины должны принять решение о выходе из ее состава и объявить о независимости, заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
«По оценке специалистов по государственному праву, в соответствии с российским законодательством, регионы Украины сначала должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости. Их признание Российской Федерацией открыло бы им путь для вступления в состав России», – сказал Мурадов в беседе с РИА «Новости».
Постпред подчеркнул, что аналогичный путь воссоединения с Россией в свое время прошел Крым. При этом, по его мнению, проводить референдумы в освобожденных регионах до полного прекращения спецоперации и денацификации Украины пока преждевременно.
«Тем не менее, могут быть приняты и иные политические решения, в том числе и временного характера, открывающие возможности союзнических отношений с Россией. В любом случае, все зависит от волеизъявления народа. Люди должны иметь возможность пройти свой путь. Для нас они являются частью нашего народа, нашими соотечественниками», – заключил Мурадов.
Напомним, в среду постпред Крыма при президенте РФ предсказал возврат освобожденных территорий Украины в состав России. В тот же день власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.
В понедельник в Херсонской области пообещали стремиться максимально интегрировать регион в состав России. В тот же день глава Херсонской области рассказал о планах выстроить систему управления регионом по модели России. В минувшее воскресенье власти Херсонской области объявили о намерении выдавать российские паспорта. Днем ранее в Госдуме заявили о неразрывном будущем освобожденных территорий с Россией.
Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона войти в состав России. Он также сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину?
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
ВС России уничтожили 28 опорных пунктов ВСУ
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в Петровском и Жовтневом, а средствами ПВО сбиты шесть беспилотников, в том числе над островом Змеиный, сообщили в Минобороны.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 33 района сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 90 националистов, выведены из строя 18 единиц военной техники», – говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражены шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три укрепленных бункера, а также 28 артиллерийских подразделений на огневых позициях, в том числе пусковая установка системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Березовка.
По данным Минобороны, в течение дня сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Питомник, Изюм Харьковской области, в том числе один над островом Змеиный.
Кроме того, перехвачены: в районе населенного пункта Хлебороб украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районе Каменка Харьковской области три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», сообщили в ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 864 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и других боевых бронированных машин, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2913 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее российские войска уничтожили украинскую понтонную переправу через реку Северский Донец, по которой пытались перенаправить бронетехнику противника.
Также глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении завода «Заря» в Рубежном.
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Украинские военные разместили тяжелое вооружение в школе Нью-Йорка в ДНР
В Нью-Йорке (Новгородское) Донецкой Народной Республики на территории жилого массива «Петровская гора» и школы №16 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов, эвакуация мирных жителей не осуществлялась, сообщили в Минобороны.
«Кроме того, в Николаеве в зданиях и на прилегающей территории школ №7, 15, 35 и в Краматорске Донецкой Народной Республики в школах №5, 6 и 9 боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, а в подвальных помещениях насильно удерживают жителей близлежащих домов», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Также в Минобороны сообщили, что в Северодонецке на территории завода химического нестандартизированного оборудования, в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам, подразделениями ВСУ размещены артиллерия и РСЗО.
Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ разместили тяжелое вооружение в здании психиатрической больницы в Путивле на территории ДНР.
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Правоохранители России начали борьбу с организованной преступностью в Харьковской области
Российские правоохранители начали борьбу с организованной преступностью на освобожднных территориях Харьковской области, выявлены и задержаны главари местных банд, которые долгие годы пользовались покровительством украинских правоохранительных органов.
По словам источника РИА «Новости» в российских силовых структурах, с началом спецоперации местные бандиты начали прикрываться именем России и поставили фермеров на «счетчик». Так, одна из банд в Волчанске требовала по 50 долларов «дани» с гектара у сельхозпроизводителей.
«Главари уже задержаны, с ними проводятся следственные мероприятия», – сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что украинские неонацисты и СБУ проводят карательные рейды против жителей Харьковской области, некоторых увозят в неизвестном направлении.
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Итальянец рассказал о прошедшем в Турине митинге в поддержку России
Гражданин Италии Амедео Авондет рассказал, что организовал в Турине митинг в поддержку России на фоне спецоперации по защите Донбасса.
По словам мужчины, идея организовать митинг в Турине пришла ему, поскольку многие итальянцы поддерживают Москву и выступают против отправки вооружения в Киев.
«Я решил провести этот митинг, потому что я обсуждал ситуацию с моими друзьями из России. Я думаю, что помощь России в Италии очень важна», – сказал Авондет «Известиям».
По его словам, итальянцы не хотят отправлять свое оружие на Украину. Кроме того, он сообщил, что, по результатам опросов, около 30% жителей Италии поддерживают Россию. Авондет добавил, что итальянцы часто оставляют цветы рядом с посольством России.
Итальянец заметил, что перед проведением митинга в Турине всем организаторам пришлось оплатить налоги, чтобы обеспечить безопасность участников акции с помощью полиции. «На митинге, который мы проводили, была полиция. Мы оплатили налоги, чтобы они нас защищали. Но когда пришли националисты со своими флагами, полиция ничего не сделала. Я думаю, что пришел такой приказ из правительства», – считает Амедео.
Он добавил, что начал следить за ситуацией на Украине с 2014 года, после того как в Киеве случился госпереворот. «Я понял, что на Украине существует нацизм», – сказал Амедео.
В субботу сотни итальянцев вышли на улицы Турина в поддержку специальной военной операции по защите Донбасса. На площади перед базиликой митингующие развернули флаги Италии и России. Также они озвучивали лозунги против альянса НАТО. Вышедшие на митинг итальянцы уверены, что если их страна продолжит поддерживать Украину поставками оружия, то это приведет к экономическому кризису и безработице.
В субботу главы МИД стран G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония – пообещали поставлять оружие Украине «до тех пор, пока это будет необходимо». В прошлое воскресенье страны G7 взяли на себя обязательство постепенно «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей».
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.