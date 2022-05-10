Байден призвал Конгресс срочно одобрить выделение 33 млрд долларов Киеву

Конгрессу США следует незамедлительно одобрить запрос Белого дома о выделении дополнительных 33 млрд долларов на помощь Украине, заявил президент США Джо Байден.

Без одобрения Конгрессом соответствующего законопроекта США придется приостановить помощь Киеву примерно через 10 дней. Байден заявил, что речь идет о «срочной потребности». Он сообщил, что «почти исчерпал ресурсы», выделенные ему «на поддержку украинских бойцов». Байден призвал «не допустить того, чтобы поставки помощи остановились». Он рассчитывает, что Конгресс одобрит и передаст законопроект ему на подпись «в ближайшие несколько дней».

Байден выразил удовлетворение тем, что законодатели в целом поддерживают его инициативу и Конгресс, «судя по всему, примет ее фактически в той форме», в которой он предложил. При этом он выразил готовность отказаться от своей идеи включить в тот же законопроект новый пакет финансирования на нужды борьбы с коронавирусом в США, передает ТАСС.

Wall Street Journal со ссылкой на источники в Демократической партии сообщала, что на этой неделе Палата представителей Конгресса США может проголосовать по новому пакету помощи Украине на общую сумму в почти 40 млрд долларов, то есть запрошенная Байденом сумма может быть даже увеличена.

Напомним, официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что на военную помощь Украине остается около 100 млн долларов, эти деньги закончатся уже в мае. Байден отправил запрос в Конгресс страны с просьбой рассмотреть выделение дополнительных 33 млрд долларов на поддержку Украины. На оборонную помощь планируется 15,5 млрд долларов, а из 8,5 млрд экономической помощи 7,5 пойдет на прямую бюджетную поддержку Украины.

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