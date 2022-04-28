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Байден отправил запрос в Конгресс на выделение дополнительной помощи Украине
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Президент США Джо Байден отправил запрос в Конгресс страны с просьбой рассмотреть выделение дополнительных 33 млрд долларов на поддержку Украине.
Новый запрос о финансировании будет включать порядка 20,4 млрд долларов на военную помощь, 8,5 млрд – на экономическую и 3 млрд – на гуманитарную помощь и поддержку Украины в сфере продовольственной безопасности, передает РИА «Новости».
Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, новый запрос администрации США о дополнительной поддержке Украины уже в Конгрессе.
«Я рад, что дополнительный запрос сейчас перед вами. Это критически, чтобы поддерживать наши усилия по ряду направлений», – сказал Блинкен на слушаниях в комитете Сената.
По данным Блинкена, на оборонную помощь планируется 15,5 млрд долларов, а из 8,5 млрд экономической помощи 7,5 пойдет на прямую бюджетную поддержку Украины.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что грузы с оружием, поставляемые Украине, станут законной целью России.
Россия в ООН отказалась считать Международный уголовный суд органом правосудия
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Международный уголовный суд не имеет ничего общего с правосудием, это «почти политический» инструмент, заявил глава правовой секции постпредства России при ООН Сергей Леонидченко.
Франция и Албания при поддержке Украины организовали неформальное заседание СБ ООН по теме «Обеспечение ответственности за зверства, совершенные на Украине». Также соорганизаторами выступили США и Великобритания. Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине, передает РИА «Новости».
Леонидченко на заседании указал, что Вашингтон и Лондон «сделали все мыслимое, чтобы огородить своих военных от МУС», создав «защитное законодательство». По его словам, «политическое давление, финансовое воздействие и даже наложение персональных санкций на прокурора МУС – все это вело к желанному результату». В результате «расследования военных преступлений, совершенных солдатами этих государств в Ираке и Афганистане», были «деприоритизированы» судом. Как отметил Леонидченко, это «сложный термин» для «ничегонеделания».
Представитель России подчеркнул лицемерие США и Великобритании, которые внезапно стали поддерживать суд, направляя МУС миллионы долларов. По его словам, это демонстрирует уровень «непредвзятости и объективности МУС», а также «превращает правосудие в фарс».
Леонидченко сообщил, что Россия проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине, на котором расскажет «правду о реальной ситуации «на земле». Москва хочет «дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки».
Напомним, ни Россия, ни Украина не являются участниками МУС. Первая подписала Римский статут, но потом отозвала подпись (как поступили и США), а Украина хотя и подписала, не ратифицировала – этот вопрос активно муссировали в Киеве с 2014 года, но оставили как есть, боясь, что может последовать наказание за действия ВСУ в Донбассе.
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Захарова раскритиковала идею Блинкена за идиотизм
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «мерой идиотического характера» инициативу США о признании России «страной-спонсором терроризма». Дипломат подчеркнула, что такие действия «отрикошетят» по Вашингтону.
«Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, <...> ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», – сказала Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Захарова отметила, что пока международное сообщество не ставило глобального вопроса в правовом поле о действиях США в Сирии, Ливии, Ираке и других странах. По ее словам, попытки США принять недружественные меры против России из-за якобы совершенных по отношению к украинцам преступлений могут «отрикошетить» по Вашингтону. «А не получится ли так, что постановка вопроса таким образом приведет к обратному эффекту? И что сотни тысяч иракцев, семей, которые потеряли своих близких в 2000-х годах, сербы, ливийцы и многие другие народы, которые были лишены всего, зададутся тем же вопросом и используют тот же механизм <...> для постановки глобального вопроса о действиях США и всех, кто к ним примкнул в международно-правовой плоскости? Пока вопрос так не стоял», – добавила дипломат.
«Чем больше США эту тему сейчас зарождают в умах международной общественности, тем больше международная общественность вспоминает о преступлениях США», – подчеркнула Захарова, напомнив о поставках Вашингтоном оружия Афганистану, «умеренным» в Сирии. Она уточнила, что есть множество свидетельств попадания американского оружия в руки террористических организаций, поэтому «красивый заход» с точки зрения США о якобы финансировании Россией терроризма может обернуться для них самих издержками.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон изучает возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма. По его мнению, «нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев». Комитет Сената США одобрил разрешающий признать Россию спонсором терроризма законопроект.
Захарова в этой связи заявила, что в Москве считают пропагандистским ходом заявления Вашингтона о том, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма.
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Азиатские СМИ: США поражены отказом Индии вводить санкции против России
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Соединенные Штаты удивились решением Индии не поддерживать антироссийские санкции из-за военной операции на Украине и перейти к торговле с Россией в рублях, пишет зарегистрированное в Гонконге англоязычное издание Asia Times.
По мнению автора статьи, разногласия Вашингтона и Нью-Дели в оценке событий отражает региональный тренд на дальнейшее сближение России, Индии и Китая.
«Индия поразила США отказом бросить своего давнего союзника Россию из-за кризиса на Украине. Вместо поддержки американских санкций страна разработала трансфертные и инвестиционные механизмы в местной валюте для торговли с Россией в рублях и рупиях в расчете вложить излишки российских доходов в индийский рынок корпоративных облигаций», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Обозреватель Asia Times считает, что Белый дом сам подталкивает страны к сотрудничеству «унизительным» отказом от Афганистана и неспособностью разрешить украинский кризис».
«С первой непростой проблемой трем азиатским державам придется иметь дело самим. Второе обстоятельство убедило Нью-Дели в том, что американская дружба схожа с пороховой бочкой, которая может взорваться в любой момент», – сообщается в публикации.
В начале апреля сообщалось, что Россия и Индия могут расширить торговлю в национальных валютах в ближайшем будущем, а индийцы могут занять те ниши, которые освободили западные компании. На первой же встрече в Мумбаи представители Банка России и Reserve Bank of India (RBI, Центробанк Индии) обсуждали оплату торговых сделок в рупиях и рублях.
Газета ВЗГЛЯД разбирала три причины, по которым Индия поддерживает Россию.
Украинские войска обстреляли Херсон ракетами «Точка-У» и «Ураган»
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Со стороны украинских войск по центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У», также огонь велся с использованием РСЗО «Ураган», сообщают информационные агентства.
«Корреспондент стал свидетелем прилета со стороны, контролируемой украинскими войсками, как минимум двух ракет «Точка-У», прямо перед ними было как минимум пять ударов РСЗО «Ураган», произошла серия мощных взрывов и ярких вспышек», – передает РИА «Новости».
Перед этим «Известия» сообщали, что вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар ракетой «Точка-У» по центру Херсона, но ракету сбили. Вероятно, целью было здание администрации, которое находится под контролем российских сил.
Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщил, что «со стороны, где расположены украинские войска, было выпущено три «Точки-У» по центру Херсона, две из них удалось сбить». Воронка от одного из взрывов, по словам источника, около пяти метров. Осколки ракеты упали также в Шевченковский парк.
Ракеты летели со стороны Николаевской области, которую контролируют украинские войска. Сообщается, что «сначала раздался взрыв от «Урагана», их запускают обычно перед «Точкой-У», чтобы сбить с толку ПВО». ЗРПК «Панцирь» открыл огонь.
«Я видел вспышку в небе, было ясно, что летело со стороны Николаевской области, с северо-запада. Увидел, как что-то спускается на парашютах (очевидно – кассетные части), сначала один, потом другой. И после раздался первый большой взрыв, это была боевая часть «Точки-У», и спустя минуту второй большой взрыв, от второго парашюта. Потом полетели осколки, я пригнулся. Потом еще было примерно десять маленьких разрывов, но это, может, «Панцирь» стрелял, точно сказать сложно», – рассказал корреспондент РИА «Новости».
Сообщается, что телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара по району телецентра и не получила видимых повреждений. Российские каналы заработали после кратковременного сбоя. Информация о пострадавших уточняются. На улицах города людей нет, действует комендантский час.
Напомним, по инициативе новых властей Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо, новым главой Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец. Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область.
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Минобороны сообщило о сбитом Су-24 ВВС Украины и уничтоженных 300 националистах
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Вооруженные силы России уничтожили больше 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей, а также сбили украинский Су-24 над ЛНР, сообщает Минобороны.
Министерство сообщило в Telegram, что «высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи нанесено поражение четырем военным объектам Украины, поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники противника». Кроме того, «уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Барвенково и Ивановка».
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за сутки поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов, а также 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей», – говорится в сообщении.
Также «ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 408 огневых задач, поражено 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники».
Вместе с тем российскими средствами противовоздушной обороны над Николаевкой (ЛНР) сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.
«В районах населенных пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка, Харьков уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов (...) Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 614 беспилотных летательных аппаратов, 276 зенитных ракетных комплексов, 2 тыс. 623 танка и другие боевые бронированные машины, 299 установок реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 146 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 тыс. 431 единица специальной военной автомобильной техники», – сообщили в Минобороны.
Ранее в Минобороны заявили об уничтожении 600 беспилотников ВСУ с начала спецоперации на Украине.
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Херсонская область объявила о переходе в рублевую зону
С 1 мая Херсонская область Украины, контролируемая российскими силами, переходит в рублевую зону, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил, что переходный период продлится около четырех месяцев. В это время будут использовать как рубли, так и гривны. «Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, по инициативе новых властей Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо, новым главой Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец. Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область.
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Стало известно о применении Киевом дрона Ту-143 в Херсоне как крылатой ракеты
ВСУ применили во время удара по Херсону в качестве кустарной крылатой ракеты начиненный взрывчаткой старый советский беспилотник Ту-143 «Рейс», сообщил источник в силовых структурах.
«Во время удара украинской стороны по Херсону вчера ночью в числе других целей был сбит разведывательный беспилотный летательный аппарат советского производства Ту-143 «Рейс». Его украинская сторона использовала в качестве ударного средства, так как дрон был снабжен неотделяемой боевой частью. В результате получилась кустарная крылатая ракета», – цитирует его РИА «Новости».
По словам собеседника агентства, дрон был уничтожен в воздухе.
Напомним, в ночь на четверг ракета «Точка-У» в ходе обстрела Херсона попала во двор спортивной школы.
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Басурин: На «Азовстали» может находиться отставной генерал канадской армии
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На заводе «Азовсталь» в Мариуполе может находиться один из отставных генералов канадской армии, которого пытается спасти ООН, выразил мнение официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«Мелькала такая информация о том, что там может находиться один из бывших генералов канадской армии, который сначала как бы из поля пропал, потом было заявление Минобороны Канады о том, что данный генерал написал заявление, что он увольняется из армии и переезжает на Украину. Может быть, его хочет спасти [ООН]», – передает ТАСС его слова.
Басурин предположил, что готовящаяся ООН группа для эвакуации гражданских с «Азовстали» преследует цель спасти «действующих военных стран НАТО, которые могли там оказаться».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила киевский режим в манипулировании ситуацией вокруг «Азовстали» в своих интересах в качестве «козыря в рукаве».
Напомним, президент Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Российский лидер 21 апреля приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Киев обвинил турецкую оборонную компанию в хищении 5 млн долларов
Директор по связям с общественностью МВД Украины Владимир Краковецкий обратился в полицию Анкары, обвинив турецкую оборонную компанию в хищении 5 млн долларов из украинского бюджета, сообщают СМИ.
Как пишет Cumhuriyet, речь идет о сделке украинских властей с фирмой Aka Arms Defense на приобретение 5 тыс. комплектов шлемов и бронежилетов (каждый стоит 1050 долларов). Покупку Киев оплатил 11 разными переводами, в том числе в криптовалюте. Заказ Киев так и не получил, передает ТАСС.
По данным Cumhuriyet, после начала расследования «ненадолго были арестованы пять подозреваемых», но 25 апреля суд Анкары освободил их из-под стражи до предъявления обвинения. Отмечается, что Aka Arms Defense также пыталась продать Краковецкому ракетные комплексы Stinger, но он отказался, пояснив, что подобного рода сделки «могут осуществляться только между суверенными государствами».
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины. При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар».
Херсонские власти исключили возвращение области «в нацистскую Украину»
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Возвращение освобожденной от украинских националистов Херсонской области обратно под контроль Украины исключено, заявил зампредседателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он назвал фейками и вбросами сообщения о якобы планах создать «Херсонскую народную республику».
«Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности», – приводит его слова РИА «Новости».
Стремоусов подчеркнул, что «будущее Херсонской области – перспективное и без каких-либо страхов». «Сейчас на жителей области украинской пропагандой оказывается информационное давление о якобы готовящемся освобождении Херсона, но это ложная информация», – отметил он.
По его словам, сейчас, прежде всего, стоит задача восстановления экономики региона. «Референдумов никаких не планируется. Украинские пропагандисты вбрасывают фейки о создании Херсонской народной республики, чтобы запугать местное население. Херсонская область будет развиваться и превратится в цветущий край, в котором не будет места идеологии украинского нацизма», – подчеркнул Стремоусов.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, регион перешел в рублевую зону. Новые власти Херсонской области гарантировали поступление воды в Крым.
Минобороны: В Харьковской области сбит вертолет Ми-24 Украины
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-24 Украины в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-24 украинских воздушных сил», – цитирует его ТАСС.
По словам Конашенкова, также в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.
Ранее сообщалось, что ракетами «Калибр» ударами с моря по ангарам на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожена крупная партия иностранного оружия и боеприпасов, поставленных для украинских войск.
Киев обиделся на решение Гутерреша посетить Россию до Украины
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал Антониу Гутерреша за то, что генсек ООН посетил Украину только после визита в Россию.
Подоляк «удивился» тому, что «представители таких организаций, как ООН, едут сначала в Россию», а не на Украину. По его мнению, «то, что только на 63-й день войны они заговорили о гуманитарных коридорах, звучит странно». Подоляк считает, что «ООН – слабая организация», пишет «Страна.ua».
После визита в Россию генсек ООН прибыл на Украину, где у него в четверг должны пройти переговоры с главой МИД страны Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».
Напомним, Гутерреш провел переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Путин предложил ООН проверить содержание украинских военнопленных, сравнил признание независимости ДНР и ЛНР с Косово, согласился привлечь МККК к эвакуации гражданских с «Азовстали», а также заявил о надежде на достижение договоренностей с Украиной дипломатическим путем.
Главу минобороны Чехии раскритиковали за «отсталость» из-за слов в адрес России
Министр обороны Чехии Яна Чернохова провоцирует в обществе «военный психоз», а ее критические высказывания в адрес Москвы говорят об «отсталости» ее восприятия от действительности, пишет журналист Йиржи Покорны в статье для газеты Halo noviny.
Автор публикации напомнил, что ранее чешский политик призвала исключить Россию из Совета безопасности ООН из-за военной операции на Украине. Также, по его словам, она обратилась к международной организации с предложением: «Если они не накажут русских, то пусть самораспускаются».
«Заявления госпожи Черноховой, которую назначили министром обороны, свидетельствуют об отсталости ее представлений о том, как развивается послевоенная мировая история», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Обозреватель отметил, что Чернохова «кичится» сплочением чешского общества против России и «презирает» тех, кто иначе смотрит на этот конфликт.
«Я рекомендую Черноховой повысить образование в области международных отношений и перестать провоцировать воинственный психоз», – заключил журналист.
Напомним, в конце марта Чернохова отменила поездку в Будапешт на встречу с коллегами по Вышеградской четверке (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия – V4) в связи с позицией Венгрии по санкциям против России.
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Возросло число жертв обстрела ВСУ рынка в Донецке
Количество погибших после обстрела украинскими военными продуктового рынка в Донецке возросло до пяти, сообщило министерство здравоохранения Донецкой народной республики.
Министерство сообщило, что четверо погибли на месте обстрела, один скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу, передает РИА «Новости».
«Из числа пострадавших: 21 взрослый разной степени тяжести, два ребенка средней степени тяжести», – добавили в ведомстве.
В четверг штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке. Мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что погибли три человека, пострадали 10.
Также после обстрелов в ДНР оказались обесточены две шахты, под землей находятся почти 140 человек.
Гуманитарная колонна попала под обстрел ВСУ под Белгородом
Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом. Добровольцы доставили помощь, собранную Русской православной церковью и общественной организацией «Внуки», жителям Харьковской области.
Представитель организации Алена Березовская, находившаяся в тот момент в колонне, рассказала РИА «Новости», что в среду около 15.00, когда волонтеры вместе с гуманитарной миссией международной общественной организации «Внуки» и движением РПЦ «Патриарший доброволец» возвращались из Харьковской области, «попали под минометный обстрел, который велся прицельно по нашей колонне, в населенном пункте Журавлевка».
«Мы видели попадание в жилые дома и поле. Некоторые кадры я смогла снять на видео», – поделилась она.
По ее словам, украинские военные заметили волонтеров, которые на протяжении нескольких часов общались на территории Харьковской области с ее жителями, разгружали гуманитарные грузы.
«Видимо, нас заметили и на обратном пути решили уничтожить. Хотя, повторюсь, в нашей делегации из вооруженных людей был только один наш сопровождающий, мы были даже без охраны. Я журналист, общественный деятель, с нами был Михаил Куксов – руководитель движения «Патриарший доброволец», его коллеги. Со мной был водитель и три волонтера. У нас не было ни оружия, ничего, кроме бронежилета и каски», – отметила Анна.
По ее словам, машина, в которой она находилась, немного отстала от остальной колонны, и находившиеся в ней «видели, как в 100 метрах от нас справа и слева от дороги разрываются мины, то есть били по дороге».
Ранее в четверг в Белгороде сработали системы ПВО, в небе над городом были видны вспышки.
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