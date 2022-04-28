Байден отправил запрос в Конгресс на выделение дополнительной помощи Украине

Президент США Джо Байден отправил запрос в Конгресс страны с просьбой рассмотреть выделение дополнительных 33 млрд долларов на поддержку Украине.

Новый запрос о финансировании будет включать порядка 20,4 млрд долларов на военную помощь, 8,5 млрд – на экономическую и 3 млрд – на гуманитарную помощь и поддержку Украины в сфере продовольственной безопасности, передает РИА «Новости».

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, новый запрос администрации США о дополнительной поддержке Украины уже в Конгрессе.

«Я рад, что дополнительный запрос сейчас перед вами. Это критически, чтобы поддерживать наши усилия по ряду направлений», – сказал Блинкен на слушаниях в комитете Сената.

По данным Блинкена, на оборонную помощь планируется 15,5 млрд долларов, а из 8,5 млрд экономической помощи 7,5 пойдет на прямую бюджетную поддержку Украины.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что грузы с оружием, поставляемые Украине, станут законной целью России.