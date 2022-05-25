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Французский волонтер рассказал о военных преступлениях нацистов «Азова»
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Члены украинского нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) не давали оказать помощь тяжело раненным российским военным, сразу добивали их, рассказал бывший французский военный Адриен Боке, побывавший на Украине в качестве волонтера.
Боке, служивший в стрелковых частях французской армии, в начале мая вернулся с Украины, куда он ездил в качестве волонтера с гуманитарной миссией.
«Мы находились к северу от Киева, там только закончились боевые действия. Мы не были там во время самих боёв, мы приехали туда после, чтобы доставить лекарства. На улицах лежали тяжело раненные российские военные. Мы хотели им помочь, но бойцы «Азова» запретили нам к ним приближаться. Тем не менее, мы продолжали настаивать. И тогда они брали автомат «Калашникова» и хладнокровно расстреливали их», – передает РИА «Новости» слова Боке в программе Ligne Droite на радиостанции Radio Coirtoisie.
По его словам, российские военные, которые были очень тяжело ранены, были еще живы.
«Мы говорили им – не надо, они ведь еще живы. Но в ответ у них (бойцов «Азова») был один рефлекс – они брали автомат и добивали их. Это были первые военные преступления, которые я сам видел», – рассказал бывший французский военный.
Ранее немецкое издание Bild неожиданно для европейской прессы сообщило об «украинских военных преступлениях против русских». Аудиторию шокировали кадры издевательств киевских силовиков над пленными российскими солдатами.
Шойгу объяснил медленные темпы спецоперации на Украине
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Наступление российской армии на Украине замедляется сознательно, чтобы дать эвакуироваться мирным жителям, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Он пообещал продолжить специальную военную операцию до полного выполнения всех задач.
«Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», – передает РИА «Новости» слова Шойгу в ходе заседания совета министров обороны ОДКБ.
Шойгу подчеркнул, что ВС РФ, в отличие от украинской армии, не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители, выявленные огневые позиции и военные объекты противника поражаются высокоточным оружием.
Глава военного ведомства отметил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине, несмотря на давление и поддержку Киева со стороны Запада.
«Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач», – сказал Шойгу.
На прошедшем по видеосвязи заседании совета министров обороны ОДКБ Шойгу напомнил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию в целях защиты людей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины, обеспечения ее безъядерного и нейтрального статуса.
«Опасаясь разгрома украинских войск, Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия. Развернута широкомасштабная кампания по дезинформации мирового сообщества относительно истинных причин кризиса. В страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний, а число иностранных наемников превысило 6 тыс. человек», – сказал министр.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал
, что Россия не гонится за сроками проведения спецоперации. «Нацизм нужно либо искоренять на сто процентов, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме», – заявил Патрушев.
Во вторник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил о переходе города Светлодарска под оперативный контроль сил республик Донбасса, продолжается зачистка.
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Германия разочаровала посла Украины
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Берлин должен одобрить поставки вооружений Украине, заявил украинский посол Андрей Мельник.
Мельника «разочаровывает то, что 15 обещанных зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только самое ранее в конце июля, а еще 15 – только в конце августа». Посол подчеркнул, что «сейчас, когда Россия добивается завоевания новых территорий в ходе своего масштабного наступления в Донбассе», важен «каждый день», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Посол осудил «тактику затягивания» правящей коалиции в Германии. Он полагает, что Берлин может передать Киеву как минимум 100 боевых машин пехоты Marder со стороны оборонных концернов и еще более 20 из запасов Бундесвера, а также 88 танков Leopard-1. Он призвал «канцлера дать, наконец, зеленый свет на осуществление этих жизненно важных поставок».
Напомним, Мельник дошел до прямых оскорблений в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, которого назвал «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен.
Еще один скандал между Берлином и Киевом из-за военных поставок произошел во время разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт. По информации германских СМИ, Кулеба во время переговоров вышел из себя.
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Медведев резко раскритиковал итальянский план мирного урегулирования на Украине
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Четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине, предложенный Италией, похож на поток сознания европейских графоманов, которые начитались провинциальных газет и украинских фейков, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Запад охватил зуд создания «мирных планов», которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине. И оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии. Но нет, это просто чистый поток сознания европейских графоманов. Вот недавно отличилась Италия, которая, как сообщает итальянская же пресса, по линии своего МИД передала генсеку ООН Гутерришу некий четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине. Такое ощущение, что его готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Первый пункт плана предусматривает нейтральный статус Украины и беспрепятственное вхождение в ЕС.
«Про нейтральный статус все правильно. А вот про членство в ЕС… Ну ведь знают, что это вранье. Сколько бы Киев ни тешил себя грезами о погружении в европейскую идиллию, без членства в НАТО шансов у него нет никаких. В НАТО Украину теперь никто не ждет», – заявил зампредседателя Совбеза.
Медведев считает, что Украину в Евросоюзе видеть «явно не хотят, слишком затратно и опасно».
«Разве что свихнувшиеся польские правители готовы торговаться на эту тему в обмен на западные области Украины. Да еще безумные прибалты талдычат о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса, ослабленного хронической русофобской диареей», – саркастически отметил он.
Второй пункт итальянского плана предлагает автономию Донбасса при сохранении его в рамках Украины.
«Явный бред и дешевое прожектерство. Решения о своей судьбе республики Донбасса приняли окончательно и обратно не вернутся. Это неприемлемо для всех, кто помнит судьбу Минских соглашений и убийства мирных граждан ЛНР и ДНР», – считает Медведев.
Согласно третьему пункту Крыму предлагается полная автономия в составе Украины.
«Это и вовсе прямое хамство в адрес России, угроза ее территориальной целостности и повод для начала полноценной войны. В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальным предательством», – подчеркнул зампредседателя Совбеза.
Медведев также указал, что сама Украина договариваться совсем не хочет.
«О российском проекте мирного договора там давно предпочли забыть. Будто его и не было вовсе. Расчет только на поток оружия и деньги от западных стран. Война до победного конца. Напрасно. Ведь в случае изменения сценария военной операции украинские власти и военное командование не спасут даже подземные бункеры. А рекламные визиты «в Украину» разных подверженных деменции дедушек и экзальтированных бабушек будут проходить не в Киеве, а на границе с Польшей», – написал Медведев.
«Если уж и предлагать мирные инициативы, то такие, которые основаны на трезвом расчете и отражают сложившееся положение дел. И такой документ давно передан Россией для обсуждения. Если же мирные предложения создаются строго в интересах НАТО и западного миропорядка, то такие заходы нужно просто игнорировать», – подытожил заместитель председателя Совбеза.
Ранее в Кремле заявили, что предложение Италии по урегулированию конфликта на Украине пока не видели в Кремле, но рассчитывают, что этот план будет доведен по дипломатическим каналам для ознакомления
До этого замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва изучает план Рима по урегулированию ситуации вокруг Украины, предложения получат оценку.
В четверг газета «Репубблика» сообщила, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо передал ООН и партнерам по G7 предложение по мирному урегулированию на Украине, предполагающее прекращение огня, а также договор по «оспариваемым территориям» и общее многостороннее соглашение о гарантиях безопасности в Европе. Сообщается, что предложение находится на первоначальной стадии обсуждения и может лечь в основу переговорного процесса.
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Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в Венгрии из-за Украины
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что со среды вводится чрезвычайное положение на фоне конфликта на Украине, который угрожает энергетической и финансовой безопасности страны.
«Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение», – цитирует ТАСС Орбана.
Ранее правительство Венгрии получило право объявлять состояние опасности в случае вооруженного конфликта, войны или гуманитарной катастрофы в соседней стране в соответствии с десятой поправкой к конституции, принятой парламентом во вторник.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал контрпродуктивным обсуждение пакета санкций ЕС против России на уровне лидеров при отсутствии консенсуса, поскольку это проявит внутренние разногласия.
До этого страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривалась возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения заблокировала Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.
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Задержанный в Ростовской области признался в вербовке 800 человек в «Азов»
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Вербовщик, задержанный в Ростовской области, рассказал, что по заданию СБУ через интернет привлек около 800 молодых людей в нацбатальон «Азов» (против организации возбуждено уголовное дело), также он искал желающих устроить теракты в школах.
«Он рассказал, что по заданию СБУ вербовал молодых людей в «Азов» через интернет. Так было завербовано около 800 человек. По его словам, задачей было найти школьников, готовых совершать теракты в учебных заведениях», – цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.
Между тем выяснилось, что задержанному в Ростовской области вербовщику СБУ 28 лет.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области задержан подросток, который готовил по заданию СБУ теракты в школах.
По данным регионального телеканала «Вести. Дон», который пообщался с подозреваемым, совершить теракты его заставлял мужчина по имени Влад, контактировавший с националистическими батальонами. По информации телеканала, молодой человек на протяжении девяти лет находил в соцсетях и среди знакомых добровольцев для бандформирований.
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Италия попыталась защитить свой план по Украине после критики Медведевым
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Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что итальянский план урегулирования ситуации на Украине, который резко раскритиковал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, находится в зачаточном состоянии.
Ди Майо сказал, что сейчас «условий для мира нет, и перед нами длительная и изнурительная война». В связи с этим «Италия создала рабочий документ для продвижения к миру». Ди Майо «откровенно» признал, что документ «пока еще находится в зачаточном состоянии».
Как пояснил министр, в плане «описали в общих чертах маршрут движения, который идет от международной группы по облегчению ситуации и имеет амбицию достичь нового совещания в Хельсинки», передает РИА «Новости».
Комментируя критику со стороны Медведева, Ди Майо заявил, что такие оценки «не демонстрируют желания мира» Москвой. Однако министр подчеркнул необходимость «установления большего диалога между двумя сторонами» конфликта.
Напомним, Медведев заявил, что четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине, предложенный Италией, похож на поток сознания европейских графоманов, которые начитались провинциальных газет и украинских фейков.
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Украинские власти признали ситуацию на Луганщине близкой к критической
Российские войска наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно, заявил глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай.
Гайдай сообщил, что российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку». При этом трасса «Лисичанск–Бахмут» полностью простреливается». «Ситуация на грани критической», – заявил он в Telegram.
Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.
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Запорожская область Украины захотела войти в состав России
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Когда Запорожская область будет полностью освобождена от украинских сил, регион возьмет курс на вхождение в состав России, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Рогов заявил, что «будущее у Запорожской области может быть только одно – она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации». Он подчеркнул, что «не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика», передает РИА «Новости».
«Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет. Мы всегда были передовой частью Российской империи. Население Запорожской области абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы», – сказал Рогов, добавив, что «все больше людей активно выступают за сближение с Россией».
Рогов сообщил, что конкретные шаги по воссоединению с Россией определят после освобождения областного центра – города Запорожье. Он отметил, что «уже освобождено от украинских националистов и находится под контролем российской армии две трети области». Он выразил уверенность, что областной центр также «будет освобожден».
По словам Рогова, «украинские националисты тоже понимают, что Запорожье они не удержат, поэтому уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи». «Все к тому идет, что город будет освобожден», – сказал он, добавив, что Запорожская область может занять достойное место в Южном федеральном округе.
Напомним, в освобожденной российскими войсками части Запорожской области введена бивалютная зона, можно рассчитываться как в гривнах, так и в рублях.
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Киссинджер призвал Украину пойти на уступки на переговорах с Россией
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Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Дипломат заявил о фатальных последствиях игнорирования Западом места России в европейском раскладе сил, таким образом, Киссинджер фактически призывает Запад заставить Украину пойти на переговоры, не затягивая кризис, пишет The Telepraph, передает РИА «Новости».
«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», – заявил Киссинджер.
Он подчеркнул, что продолжение боевых действий не будет означать борьбу за свободу Украины, и напомнил о ключевой роли России для баланса сил в Европе.
Ранее Киссинджер не исключил «вынужденной» смены режимов Вашингтоном.
До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется больше, чем одна встреча с руководством России, переговоры нужно проводить, когда будет ясно, какие страны готовы стать гарантами безопасности Киева и на каких условиях.
В то же время российская сторона не раз заявляла, что Россия не приемлет отхода от базовых требований на переговорах. При этом цели спецоперации остаются неизменными. Среди них – полный отказ Киева от попыток военным путем вернуть Донбасс и Крым при нераспространении на эти территории гарантий безопасности Украине от других стран, запрет для Украины на вступление в военные блоки, запрет на размещение иностранных военных баз, запрет на проведение военных учений с иностранным участием без согласования со странами-гарантами, в том числе и с Россией, запрет на владение ядерным оружием.
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В ЛНР заявили о взломе обороны ВСУ на Светлодарской дуге
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Взломана оборона украинских силовиков в Донбассе, в частности на Светлодарской дуге, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«Украинская оборона сыплется... В Горском – котел уже закрылся. Идет активный штурм Горского и Золотого. Продвижение миротворческих сил происходит в сторону Малорязанцево, Волчеяровки», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом Мирошник добавил, что часть стратегической трассы Лисичанск – Артемовск (Донецкая область) под полным огневым контролем союзных сил.
Также, по его словам, перемещение по нему украинских формирований практически невозможно. «Предпринимаются попытки перемещения только мелкими группами и по полям. Попадают под огонь союзных сил и уничтожаются. Ни ротация живой силы, ни подвоз боекомплекта и снабжения в Северодонецк и Лисичанск практически невозможны», – отметил посол.
Мирошник проинформировал, что «после взлома» Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населенных пунктов союзными войсками «некогда монолитная оборона украинских формирований посыпалась».
Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай признал, что ситуация на Луганщине близка к критической – российские войска наступают по всем направлениям одновременно. По его словам, российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку».
Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование малых котлов окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.
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Солдат ВСУ отправили в СИЗО за обращение к Зеленскому
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Украинские военные из 115-й бригады, которые записали обращение к Владимиру Зеленскому с заявлением об отказе выполнять боевое задание в Северодонецке, отправлены в СИЗО.
«Мы, взвод 115-й бригады третьего батальона, который сейчас базируется в Северодонецке, обращаемся к вам. Мы отказываемся выполнять боевое задание в связи с тем, что у нас нет надлежащей защиты сзади, а именно: тяжелой техники, которая прикрывала бы нас, а также необходимого руководства», – передает РИА «Новости» обращение украинских бойцов.
По словам военнослужащих, их отправляют на верную смерть. А от руководства нет никакого уважения к людям. Они также выразили желание иметь надежный тыл и надлежащее командование.
Ранее Верховная рада Украины решила не рассматривать законопроект, предполагающий разрешать офицерам убивать солдат за дезертирство, его отзовут, заявил депутат от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Бакумов.
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Запорожская область вернула герб времен Российской империи
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Запорожская область вернула герб времен Российской империи, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Во времена Украины шла попытка подмены герба. Вместо винтовок русских солдат начали использовать мушкеты. Это была такая фальсификация геральдики. Мы вернули винтовки, вернули все то, что было во времена Российской империи. Мы уверенно смотрим в будущее, не отказываясь от прошлого», – передает РИА «Новости» слова Рогова.
По его словам, на номерах автомобилей области поверх флага Украины уже появились наклейки герба Запорожья 1811 года, а вместо подписи UA (Украина) – TVR (Таврическая губерния, входила в состав Российской империи). Рогов подчеркнул, что теперь гербом области является исторический герб Запорожья (до 1921 года Александровск).
Герб в виде щита разделен на зеленое и малиновое поля. В верхнем зеленом поле изображены два ружья со штыками, в нижнем малиновом – черный лук с тремя стрелами, направленными вниз.
По словам Рогова, возвращение Запорожской области под контроль Украины исключено. «Запорожская область – это исторически русская территория. Возвращение региона под контроль киевского режима, чтобы они там ни заявляли, исключено, как и проведение с ними переговоров», – сказал Рогов.
По его словам, киевские власти не принимают никаких самостоятельных решений, так как все передано под прямое управление зарубежным кураторам. «Абсолютно все решения по боевым действиям, переброске войск, по ударам принимаются только британскими кураторами», – подчеркнул Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что когда Запорожская область будет полностью освобождена от украинских сил, регион возьмет курс на вхождение в состав России.
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Названо число уничтоженных российской ПВО «Байрактаров» на Украине
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С начала специальной военной операции на Украине российские средства ПВО уничтожили около 90 ударных беспилотников «Байрактар», сообщил источник.
Источник РИА «Новости» пояснил, что в это число не входят БПЛА, которые были уничтожены «в ангарах на земле высокоточными крылатыми ракетами». По его словам, «Байрактары» оказались «простой целью для таких российских зенитных ракетных комплексов, как «Тор-М2», «Панцирь-С» и «Бук-М3» из-за своих относительно крупных размеров, малой скорости и крайне низкой маневренности». Кроме того, у «Байрактаров» одноканальный прицельно-навигационный комплекс, за один заход они могут атаковать только одну цель, что сильно снижает их живучесть, поскольку «на повторных заходах они сбиваются с вероятностью 100%».
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины. При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар».
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В Энергодаре задержали группу из пяти диверсантов
Диверсионная группа из пяти человек была задержана в Энергодаре Запорожской области, сообщил заместитель начальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.
«На днях в Энергодаре Запорожской области была задержана диверсионная группа из пяти человек. Она состояла из двух уголовников и трех тероборонцев. Один из них был насильно записан в эту группу», – сказал он в эфире Первого канала, передает ТАСС.
По словам Селиванова, в группу входил человек, который ранее являлся информатором и сообщал украинской стороне о передвижениях российских войск и техники.
Цель организаторов диверсий – устраивать подрывы и убийства военнослужащих.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Энергодаре Запорожской области получили ранения мэр города Андрей Шевчик и двое его охранников.
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Российские высокоточные ракеты уничтожили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье
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Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполе Донецкой народной республики (ДНР) завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Кроме того, в районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск в Донбассе.
За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута; радиотехнический центр ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области; логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара; две базы горючего в районах Ковягина и Безлюдовки Харьковской области; два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе населенного пункта Бахмут, а также 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Долина Харьковской области и Посад-Покровское Николаевской области, штаб территориальной обороны в населенном пункте Соледар, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 46 единиц военной техники», – сообщил Конашенков.
Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Бармашово Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах: острова Змеиный, населенных пунктов Глубокое, Першотравневое, Большие Проходы Харьковской области, Верхнеторецкое, Ставки, Терны, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Шандриголово ДНР.
Ракетными войсками и артиллерией поражен 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских и минометных подразделеня на огневых позициях.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 126 вертолетов, 1006 беспилотных летательных аппаратов, 322 зенитных ракетных комплекса, 3258 танков и других боевых бронированных машин, 430 установок реактивных систем залпового огня, 1671 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3155 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне в Минобороны отчитались, что ударами авиации ВКС России за сутки были уничтожены более 210 украинских националистов.
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