|
|
Россию не пустили на мероприятие ЮНЕСКО ко Дню свободы печати
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россию не допустили к участию в мероприятии ЮНЕСКО, приуроченном ко Всемирному дню свободы печати, под надуманным предлогом, сообщили в российском МИД.
«Ежегодно 3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, провозглашенный в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН. По этому случаю ЮНЕСКО – профильным учреждением системы ООН по вопросам международного информационного сотрудничества – традиционно проводятся тематические конференции. К сожалению, к участию в мероприятии этого года Россия допущена не была», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Отмечается, что отказ мотивировали несоответствием требований конференции и уже сформированным списком докладчиков. В министерстве отметили, что сообщение «не выдерживает никакой критики», а секретариат ЮНЕСКО «под надуманным предлогом отклонил российские заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных ИТ-компаний на работу СМИ, а также на выступления экспертов в рамках панельных дискуссий.
В МИД России отметили, что предложения российской стороны были направлены в установленные сроки и полностью вписывались в заглавную тему мероприятия. «Очевидно, что секретариат ЮНЕСКО пошел на поводу у группы известных, крайне ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику «отмены» России и ставящих своей целью зачистку информационного поля от точек зрения, отличных от ультралиберальных установок «коллективного Запада», – заявили в дипведомстве.
Эксперты добавили, что, «лишая российских журналистов и общественных деятелей возможности обсуждать актуальные для всего международного сообщества вопросы, организаторы подрывают доверие к конференции как площадке для непредвзятого и профессионального диалога».
Так, в ведомстве «некогда универсальный и авторитетный форум назвали «локальным междусобойчиком». «Его итоги не будут иметь ничего общего с концепцией Всемирного дня свободы печати и такими важными ценностями, как плюрализм мнений, всеобъемлющий охват, обеспечение свободы слова и доступа к информации», – подчеркнули в российском МИД.
Ранее в ведомстве назвали ЮНЕСКО очередной жертвой эгоистических амбиций западных государств.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова объяснила нервный срыв представителя Пентагона Джона Кирби
|
|
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о президенте России можно объяснить «нервами».
«У пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сдают нервы. Хамит, обзывается, безобразничает. Какую-то глупость сморозил про президента России», – отметила Захарова.
«Среди прочей ереси он заявил, что ему «трудно смотреть на то, что российские войска делают на Украине». Это американскому-то контр-адмиралу трудно на что-то смотреть?!» – сыронизировала Захарова в своем Telegram-канале.
Далее представитель российского МИД рассказала о карьере Кирби.
«У Кирби солидный послужной список. 28 лет во флоте, с 1986 по 2015 год, включая работы в качестве главы информационной службы Военно-морских сил США. То есть он был среди тех высших офицеров США, в чье распоряжение стекалась вся информация Пентагона, он был осведомлен буквально обо всем. Он знал про обедненный уран в Югославии, знал про «иракское досье», как сейчас называют значительный массив документов, свидетельствующих о военных преступлениях военнослужащих США в Ираке. Мы обо всем этом узнали благодаря «Викиликс» и его авторам, которых изничтожают коллеги Кирби, а сам Джон каждый день читал эти отчеты: о тысячах и тысячах гражданских, погибших в деревнях Ирака и Сирии от зверств американского контингента. С учетом уровня оснащенности американских военных, нет сомнений, что он видел фотографии, видел видеоматериалы. Интересно, не трудно ему было на эти бесчеловечные зрелища смотреть?» – поинтересовалась представитель МИД.
Причиной его нервозности Захарова назвала раскрытые сведения о работе американских биолабораторий на Украине, а также отток высокопоставленных чиновников из Белого дома.
«Второе. Всё это на фоне отъезжающей из Белого дома политической команды. Бегут все. Как сообщают американские СМИ, из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. Повод, который называют эксперты в США, это упаднические настроения на фоне отсутствия доверия к администрации и лично Байдену», – написала Захарова, отметив, что Кирби тяжело смотреть не на украинские события, а на свое будущее.
«Если контроль над Конгрессом перейдет к республиканцам, мало вообще никому не покажется. И Кирби затаскают по публичным слушаниям первым. Нет, сначала Нуланд. Потом Кирби.
Уже писала про внезапное желание отдохнуть от содеянного, возникшее у архитектора антироссийских санкций, зампомощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха. И, как оказалось, устали там за год многие.
По сообщениям американских СМИ, в отставку уходит старший советник Байдена по связям с общественностью С. Ричмонд, туда же планирует отбыть старший советник Байдена по климату Дж. Маккарти, замдиректора по коммуникациям Белого дома П. Табор, глава аппарата спецпредставителя Байдена по климату Д. Фельдман.
Джон Керри в раздумьях, не оставить ли этот корабль до конца года, как пишут те же американские СМИ. Но я в него верю. В такой момент просто непорядочно бросать климат и Байдена.
Что творится в рядах вице-президента США К. Харрис, и писать не хочется. Там просто массовый исход. Руководители аппарата, пресс-служба последуют примеру десятков ключевых сотрудников, которые уже ушли», – прогнозирует Захарова.
Накануне Кирби, отвечая на вопрос журналистов, являются ли, по мнению Пентагона, российские шаги по отношению к Украине рациональными, заявил, что «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине, и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немцы высмеяли полет Шольца через Северный полюс в обход России
|
|
Читатели немецкого журнала Spiegel разразились саркастическими комментариями после перелета канцлера Германии Олафа Шольца через Северный полюс по пути из Японии, чтобы обойти российское воздушное пространство.
Читатели сочли такие маневры неразумными как с точки зрения стоимости топлива, так и проблем, связанных с климатом, учитывая, что сам канцлер еще недавно был крайне обеспокоен этой темой, пишет РИА «Новости».
Так, пользователь Spiegelspiegler порадовался, что Шольц полетел «не над Южным».
А читатель Bier_Bock назвал этот перелет «уклончивым маневром, который обходится налогоплательщикам в огромные суммы денег». «Не думаю, что это того стоит», – написал он.
«Таким образом, из-за него выбросы углекислого газа оказались более высокими, чем обычно. Внезапно климат перестал волновать. Что бы сказали по этому поводу вице-канцлер и министр по защите климата?» – задался вопросом bayya48sghLirmac6L9R4Z.
Пользователь Armanix сыронизировал, спросив, не было ли промежуточной остановки у Деда Мороза.
«Почему он не мог отправиться туда на парусной лодке? Разве климатический кризис не был одной из тем его предвыборной кампании?» – отметил derfreddy.
Читатели в целом пришли к мнению, что Шольц мог просто полететь по обычному маршруту. «Этот человек гарантированно не будет восприниматься Путиным как угроза или ценная мишень», – подытожили читатели.
Напомним, 1 марта Россия в качестве ответной меры ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии в своем воздушном пространстве.
До этого Россия закрыла небо для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии и Румынии.
Еще 25 февраля Россия в ответ на предпринятые против нее меры закрыла небо для Британии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Совфеде ответили на немецкие условия отмены санкций против России
|
|
«У нас есть вполне конкретные цели и задачи. И мы не станем останавливаться из-за санкций. Пусть хоть еще десять пакетов введут», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее МИД Германии назвал вывод российских войск с Украины основанием для отмены антироссийских санкций.
«Мы ведем борьбу за освобождение Донбасса и всей Украины. Россия преследует конкретные цели – денацификация и демилитаризация соседней страны. И пусть то, что говорит сегодня Бербок, останется на ее совести», – заявил первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров.
По словам сенатора, «Германия не имеет ни морального, ни исторического права диктовать свои условия России». «Берлину лучше заняться своими внутренними проблемами, а не торговаться с Москвой», – подчеркнул Джабаров.
«Сегодня идет серьезная борьба за свободу Украины. А в это время страны НАТО накачивают Киев оружием, тем самым обрекая на гибель самих украинцев. Очевидно, что Западу важно сделать все возможное, чтобы Киев не прекращал сопротивление», – уверен собеседник.
«Россия не должна реагировать на предложение Бербок. Мы никогда не просили отменить введенные санкции или не вводить новые рестрикции. Они сами решили, что нам нужна отмена. Сейчас угрожают шестым пакетом. Да пусть еще хоть десять таких введут», – заключил Джабаров.
Ранее глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что отмена антироссийских санкций возможна только после того, как Россия выведет свои войска с территории Украины.
«Мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild am Sonntag.
По мнению министра, Брюссель не будет строить отношения с Россией так же, как прежде. Она считает, что Европейский союз «никогда больше не сможет положиться на обещания» Москвы.
В минувшую пятницу New York Times со ссылкой на источники сообщила, что уже на будущей неделе страны ЕС могут ввести очередной пакет санкций в отношении России. В рамках рестрикций, по данным газеты, предусмотрен поэтапный отказ от российской нефти.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не могут прийти к консенсусу по вопросу введения эмбарго на поставки газа и нефти из России, эта тема будет обсуждаться на следующем саммите ЕС в конце мая.
22 апреля Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения на поставки российской нефти, поскольку ряд стран ЕС пригрозили заблокировать решение при вынесении на голосование.
Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при обсуждении дальнейших санкций против России на фоне событий на Украине ЕС рассматривает меры в отношении банковского сектора, а также рестрикции в сфере энергетики.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти
|
|
В случае эмбарго ЕС на российскую нефть Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей, пишут немецкие СМИ.
Корреспондент Handelsblatt Клаус Стратманн указал, что следует ждать роста цен на нефть, а «надежда европейцев на то, что другие государства из солидарности воздержатся от покупки дешевой российской нефти, наивна». По его мнению, «нефтяное эмбарго было бы экспериментом с неопределенным исходом», передает РИА «Новости».
При этом рассматриваемые странами ЕС меры отражают их неуверенность. По его словам, «выберут ли сейчас государства ЕС введение потолка цен, поэтапное эмбарго с переходными периодами или штрафные тарифы на российскую нефть, в конечном счете, не имеет значения: риски огромны». Стратманн подчеркнул, что «трудно угрожать бойкотом, когда очевидно, что альтернатив недостаточно».
Как поясняет Handelsblatt, российская нефть идет в основном на нефтеперерабатывающий завод в Бранденбурге. Этот завод отрезан от нефтяной инфраструктуры Западной Германии. В случае прекращения поставок по трубопроводу «Дружба» окажется неизбежным резкий рост цен в Восточной Германии. По словам Стратманна, «альтернативные источники не будут доступны достаточно быстро, не будут в тех объемах, которые необходимы, и не будут обладать необходимыми характеристиками».
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна планирует отказаться от российских энергетических поставок, и это лучше сделать «сегодня, чем завтра». Немецкая сторона «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю», сказала министр.
Американских читателей разозлили заявления Кирби о спецоперации на Украине
|
|
Американские читатели Daily Mail возмутились эмоциональными высказываниями пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о российской спецоперации на Украине.
Кирби заявил, что на кадры с поля боя «трудно смотреть», а потом допустил несколько нелестных высказываний в адрес Москвы. Также Кирби едва не разрыдался, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА «Новости».
Многие пользователи не поверили в искренность пресс-секретаря Пентагона и напомнили ему о преступлениях, совершенных США по всему миру.
«А по поводу тех мест, куда мы вторглись, слез по-прежнему нет. Интересно», – отметил Mosey1966.
«Уроки актерского мастерства Кирби брал у Зеленского?» – задался вопросом Kelly_S.
«О Господи! Хватит уже! Тактика новых демократов – «давай плакать»! Покажем, какие мы настоящие! Кроме того, для Джо это будет легко, потому что его глаза все равно всегда блестят и слезятся!» – возмутился SoCalGal21.
«Хорошая актерская игра. Любой человек, у которого есть хоть одна клеточка мозга, понимает, что наши политики участвуют в этой опосредованной войне не для того, чтобы помогать невинным людям. На самом деле затягивание войны приводит к тому, что людей гибнет все больше, а военная машина зарабатывает миллиарды на производстве оружия», – написал Stephbenz.
«Как насчет тысяч погибших в Ираке и на Ближнем Востоке?» – уточнил Morris Oxford.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила нервозность Кирби во время пресс-конференции.
Путин отменил упрощенную выдачу виз для ряда стран ЕС
|
|
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз с рядом европейских стран, а также отдельных категорий граждан Европейского союза. Кроме того, глава государства запретил российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам недружественных стран.
Закон предусматривает приостановку упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации, передает РИА «Новости».
В пояснительной записке отмечалось, что закон «подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств – обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и верховных судов и журналистов».
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз.
Кроме того, Путин подписал закон, запрещающий российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам стран, вводящих санкции против России, ее граждан или организаций. Документ призван минимизировать риски, связанные с принятием иностранными государствами законов, направленных на получение у российских кредитных организаций под угрозой штрафных санкций сведений, составляющих банковскую тайну.
В начале 2021 года США приняли закон, согласно которому финансовые структуры России под угрозой штрафов обязаны предоставлять американским властям любую запрашиваемую персонифицированную информацию, в том числе составляющую банковскую тайну.
Закон запрещает кредитным организациям РФ предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные ими сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, а также о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Исключение сделано лишь для случаев, предусмотренных законами о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств (127-ФЗ) и об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами (173-ФЗ).
Кредитная организация вправе проинформировать компетентный орган иностранного государства о запрете на предоставление запрашиваемых сведений согласно российскому законодательству. При этом банк не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса должен проинформировать о нем Банк России через личный кабинет на его сайте. ЦБ, в свою очередь, направит полученную информацию в уполномоченный федеральный орган, определенный президентом России. Причем предварительно он должен заключить с этим органом соглашение.
Уполномоченный орган после получения информации от ЦБ может разрешить предоставить иностранному ведомству запрашиваемую информацию. В таком случае ЦБ должен в течение трех рабочих дней уведомить об этом банк. Только тогда кредитная организация будет вправе направить иностранному органу запрашиваемую информацию, причем это не будет считаться нарушением банковской тайны и законодательства о персональных данных.
К банкам и их должностным лицам, нарушившим эти требования, будут применяться меры ответственности, предусмотренные законодательством. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Антонов счел оскорбительными слова пресс-секретаря Пентагона о России
|
|
Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России «оскорбительными и неприемлемыми».
«Считаем высказывания Дж. Кирби в адрес России оскорбительными и неприемлемыми. Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчет в значимости слова», – сообщается в Telegram-канале посольства.
По словам Антонова, в США стало нормой, что «чиновники администрации основывают свои суждения на похабной лжи украинских властей», при этом не хотят «замечать бесчисленных преступлений киевского режима и толкают его на новые злодеяния, продолжая накачивать Украину вооружениями».
Посол допустил, что, по всей видимости, власти США не заинтересованы в прекращении огня. «Главное для Дж. Кирби и ему подобных – чтобы американский военно-промышленный комплекс получал дополнительные доходы, очищая свои склады от устаревшего оружия. Дж. Кирби потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений. Ему должно быть стыдно за то, что запятнал честь своего мундира», – заключил Антонов.
Накануне Кирби, отвечая на вопрос журналистов, являются ли, по мнению Пентагона, российские шаги по отношению к Украине рациональными, заявил, что «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать», пишет РИА «Новости».
Далее после десятисекундной паузы он добавил, что «трудно смотреть на кадры с поля боя и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный и зрелый руководитель».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Три страны ЕС отозвали право вето на эмбарго в отношении российской нефти
|
|
Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.
Как сообщает телеканал, Словакия и Венгрия были против скорейшего запрета на нефть из-за сильной зависимости от российских поставок.
Между тем, как заявил осведомленный источник агентству APA, «не было никакого вето», а консультации с государствами-членами по шестому пакету санкций продолжаются, решение еще не принято», пишет РИА «Новости».
Ранее появилась информация о том, что Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».
Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, объявив о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести запрет на закупки углеводородного сырья из России.
Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России.
Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны.
После этого представители Евросоюза «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ПВО России сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты «Точка-У»
|
|
Средства противовоздушной обороны России в течение дня сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты «Точка-У», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Топольское», – цитирует его ТАСС.
По словам Конашенкова, также российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червонный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка.
В пятницу утром в Минобороны сообщили, что ВКС России высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Также в ведомстве уточнили, что ВС России поразили 13 военных объектов Украины, в районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе с боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой накануне был нанесен удар по жилым кварталам Херсона.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Законопроект о ленд-лизе для Украины внесли в Конгресс США за месяц до начала спецоперации России
В Сети обратили внимание на то, что законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс не в связи со специальной военной операцией России, а за месяц до ее начала, 19 января 2022 года, что, возможно, вынудило начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
Данный факт косвенно подтверждает тезис о заинтересованности США в активной милитаризации Украины для получения сверхприбыли за счет возросшего количества оборонных заказов. Если программа ленд-лиза продлится достаточно долго, Украина будет расплачиваться за вооружение несколько десятков лет, пишет Ruposters.
Внесенный еще в январе законопроект об оружейном ленд-лизе в пользу Украины уместно расценить как один из многих агрессивных шагов стран НАТО, вынудивших Россию начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации.
«Мы же видим, как настойчиво осуществляется военная накачка киевского режима. Только США, начиная с 2014 года, направили на эти цели миллиарды долларов, включая поставки вооружения, снаряжения, обучения специалистов. В последние месяцы западное оружие идет на Украину просто беспрерывным потоком, демонстративно, на глазах у всего мира», – предупреждал президент России Владимир Путин.
Ленд-лиз – особая программа, по которой США передавали в долгосрочный кредит или сдавали в аренду союзникам военное оборудование, технику и даже продовольствие во время Второй мировой войны. С марта 1941 года по август 1945-го США передали Антигитлеровской коалиции помощь по ленд-лизу на общую сумму более 50 млрд долларов.
Ранее Палата представителей США одобрила продажу оружия Украине по ленд-лизу.
Напомним, 7 апреля Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме оценили заявление Германии об отказе от российской нефти
Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Бурлаков назвал политической игрой заявления министра экономики Германии Роберта Хабека об отказе от российской нефти.
«Думаю, что заявление министра экономики ФРГ по поводу поддержки эмбарго и случившегося прогресса Германии в нефтяном вопросе – скорее политическая игра, которая не подкреплена глубоким экономическим анализом», – передает РИА «Новости» его слова.
Бурлаков отметил, что европейские политики понимают, что в случае поддержки эмбарго с последствиями им придется разбираться самостоятельно, а Соединенные Штаты останутся в стороне, что «уже неоднократно было в мировой истории».
«Поддержка Америкой Европы в случае отказа от российской нефти – политическая уловка, не имеющая достаточной экономической базы для реализации этого плана. Альтернативы российского нефтяного и газового рынка в таких объемах просто не существует. Я сильно сомневаюсь, что поставщики из других стран захотят увеличить нефтедобычу. Они прекрасно знают, что спрос создан искусственно», – заключил Бурлаков.
Напомним, федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек ранее предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа».
Другой германский министр, глава минсельхоза ФРГ Джем Оздемир, в свою очередь, предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что власти Германии могли бы попросить жителей Германии «меньше дышать» ради «борьбы с Россией».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немецкая Uniper намерена продолжать оплачивать российский газ в евро
Немецкий концерн Uniper считает возможным найти совместимую с санкциями и указом об оплате газа в рублях схему платежей и продолжить оплачивать российский газ в евро, заявили в пресс-службе Uniper.
«Мы считаем возможной совместимую с санкционным правом и российским указом систему перевода. Ясно также и то, что Uniper продолжит платить в евро. Uniper ведет переговоры со своими контрактными партнерами о конкретных модальностях оплаты и, кроме того, находится в тесных консультациях с немецким правительством», – заявили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Ранее Uniper подтвердила, что начнет оплачивать российский газ по предложенной Россией схеме: иностранная валюта (евро) поступит на счет в Газпромбанке, который конвертирует евро в рубли и переведет рубли Газпрому. По мнению этой немецкой компании, схема не противоречит санкциям. Предприятие будет продолжать диалог с правительством ФРГ по вопросу оплаты российского газа, которая должна состояться в конце мая 2022 года. Uniper уверена, что приостановка поставок газа в Польшу и Болгарию не скажется на снабжении Германии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: ЕС готовится одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть
|
|
Страны Европейского союза (ЕС) на следующей неделе могут согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти в рамках нового пакета санкций, сообщила New York Times со ссылкой на источники.
«Страны ЕС, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе», – приводит сообщение газеты ТАСС.
Отмечается, что постпреды страны ЕС должны будут встретиться в среду, а окончательное одобрение нового пакета мер ожидается к концу следующей недели.
Как уточнило издание, эмбарго на нефть – это самая значимая мера в шестом пакете санкций против России.
«Пакет мер будет также включать санкции против крупнейшего банка России Сбербанка, который до сих пор не был затронут, а также дополнительные меры против высокопоставленных россиян», – говорится в сообщении.
В понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не могут прийти к консенсусу по вопросу введения эмбарго на поставки газа и нефти из России, эта тема будет обсуждаться на следующем саммите ЕС в конце мая.
В минувшую пятницу Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения на поставки российской нефти, поскольку ряд стран ЕС пригрозили заблокировать решение при вынесении на голосование.
Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при обсуждении дальнейших санкций против России на фоне событий на Украине ЕС рассматривает меры в отношении банковского сектора, а также рестрикции в сфере энергетики.
Эксперт: США в Ираке создали кадровый резерв для ИГИЛ
|
|
«Такой страны, как Ирак, – суверенной, светской, что редкость для стран Залива, достаточно благополучной с точки зрения достатка и безопасности, больше нет. Ее больше нет в результате вторжения США, начатого весной 2003 года», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ровно 19 лет назад президент США Джордж Буш объявил о «победе» в войне против Ирака.
«Дело не только в том, что американцы поймали и повесили Саддама Хусейна – одного из ярчайших арабских лидеров за последние 100 лет. Свергнув Хусейна, американцы взамен создали в Ираке хаос. Они практически разрушили систему управления страны, выгнали на улицу офицеров и управленцев, – и тем самым создали огромный кадровый резерв для террористических структур, – таких, как движение ИГИЛ. По их вине в короткий срок сомнительная карликовая организация религиозных фанатиков сумела приобрести отчетливые черты квази-государства», – рассказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
«Начиная вторжение в Ирак, американцы приписали Саддаму Хусейну обладание химическим оружием, но в итоге его там не оказалось. Это был лишь фальшивый повод для нападения. Но никто из американских политиков или генералов не был наказан – ни за обман, ни за гибель мирных иракцев. Вся иракская кампания Джорджа Буша по сути превратилась в одно сплошное военное преступление, в массовую убийство мирных иракцев. Число погибших измеряется сотнями тысяч. Эксперты спорят между собой лишь о том, как считать потери – то ли полмиллиона человек, то ли ближе к миллиону, если считать тех, кто не родился в результате войны», – отметил Мартынов.
Кроме того, в условиях анархии, вызванной вторжением США, были разграблены иракские музеи, бесценные с точки зрения культуры сокровища исчезли, добавил он. «Разгромлены ценнейшие музеи, которые были посвящены древним цивилизациям: истории Месопотамия, Вавилона. Зато многие артефакты потом через американские военных или околовоенные структуры попали на черные рынки западных стран. Но для нас – для остального человечества эти артефакты утрачены», – объясняет эксперт.
О таких же плачевных итогах военной деятельности США, можно говорить и применительно к Афганистану и Ливии, добавил эксперт. «К примеру, такого государства, как Ливия на сегодня по сути тоже нет. Есть лишь территория, на которой продолжается хаос и гражданская война», – заявил глава института.
Напомним, 19 лет назад – 1 мая 2003 года – президент США Джорд Буш-младший, выступая на борту авианосца «Авраам Линкольн» в Персидском заливе, произнес свою знаменитую речь о «победе» над Ираком. Буш тогда поздравил американцев с победоносным завершением операции. Однако война продлилась еще как минимум 8 лет и закончилась почти полным выводом американских войск из страны, а по ряду признаков – война там продолжается до сих пор.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Музей современной истории России решил продлить до 10 мая работу выставки «НАТО. Хроника жестокости». Выставка состоит из нескольких разделов, которые рассказывают об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения США и их союзников на СССР, разработанных вскоре после Второй мировой войны, локальных конфликтах конца XX – начала XXI века, включая бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины, к которым привело сотрудничество Украины с НАТО.
Лавров указал на направленность ПРО США против России
|
|
Москве пришлось разрабатывать гиперзвуковое оружие, поскольку ПРО США направлена против России и Китая, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Министр заявил, что Россия «была вынуждена заниматься гиперзвуковыми вооружениями, так как прекрасно знала, что система ПРО США будет направлена не на КНДР и Иран, а против Российской Федерации и впоследствии КНР», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mediaset.
В связи с этим России потребовались вооружения, которые гарантированно могут преодолевать ПРО, иначе «у страны, обладающей ПРО и наступательными вооружениями, может появиться искушение нанести первый удар». При этом Россия не скрывает наличие такого типа вооружений.
Москва «была готова с США вести разговор о том, чтобы договор о стратегической стабильности включал бы и дискуссию о тех новых системах, которые появились, еще появятся и могут стать предметом обсуждения», сказал Лавров, отметив, что «сейчас американцы прекратили все эти переговоры».
Как пояснил министр, глава российского государства Владимир Путин, говоря недавно о наличии у России оружия, которого ни у кого нет, имел в виду последние перспективные гиперзвуковые вооружения.
Лавров подчеркнул, что «Россия никогда не прекращала усилий по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны». В частности, Москва предлагала Вашингтону принять заявление и подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей. По инициативе Москвы в июне 2021 года в Женеве на встрече президентов России и США было принято заявление о недопустимости ядерной войны.
Напомним, Путин, выступая на встрече с членами Совета законодателей, заявил, что Москва готова ответить на действия тех стран, которые попытаются вмешаться в нынешнюю ситуацию на Украине, Россия обладает такими инструментами для ответа на угрозы, которых нет у ее оппонентов.