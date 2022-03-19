МИД назвал ЮНЕСКО жертвой амбиций Запада

ЮНЕСКО оказалась очередной жертвой эгоистических амбиций западных государств, заявил МИД России.

Как сообщается на сайте МИДа, в среду и четверг в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошла внеочередная сессия Исполнительного совета организации. Встречу созвали «по инициативе стран коллективного Запада всего за две недели до регулярной, 214-й встречи Совета».

При этом на встрече «единственный вопрос о «текущем положении дел на Украине по всем аспектам мандата ЮНЕСКО» оказался на «периферии» обсуждения. Основное же внимание «идеологи» заседания уделили «задаче бесконтрольного распространения «фейков» о России.

МИД подчеркнул, что страны Запада исполняли «привычные для себя роли моралистов и нравоучителей». Российское ведомство указало, что ЮНЕСКО «призвана «содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры». Однако из-за стран Запада «некогда исключительно гуманитарная, нейтральная и авторитетная площадка стала очередной жертвой эгоистических амбиций и политических пристрастий отдельных западных столиц».

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такое положение дел «не может не вызывать глубокого сожаления международного сообщества, что не раз звучало в словах азиатских, африканских и латиноамериканских делегаций». Россия призвала членов и секретариат ЮНЕСКО «проявить волю и решимость, с тем чтобы не допустить попыток искажения истинного мандата и характера» организации.