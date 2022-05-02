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ВС России сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
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В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29, сообщает Минобороны России.
В сообщении ведомства в Telegram также говорится, что «высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражены 38 военных объектов Украины, среди них: четыре пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Первомайское и Ильичевка».
Также уничтожены зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» и батарея реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Червоное Запорожской области. Уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники», – говорится в сообщении.
Кроме того, «ракетными войсками за сутки поражены девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и артиллерийская батарея на огневых позициях».
Также артиллерийскими подразделениями «поражены 26 пунктов управления, 78 опорных пунктов, 359 районов сосредоточения живой силы и техники и 67 огневых позиций артиллерии, уничтожены шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ».
«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Веселое, Борщево и Балаклея Харьковской области, Киселевка Херсонской области, Маяк Запорожской области, Докучаев, Корсунь и Ханжинково Донецкой Народной Республики, а также в районе города Луганск. В районе населенного пункта Петровское Луганской Народной Республики сбиты две тактические ракеты «Точка-У» и в районе Донецкое уничтожен реактивный снаряд «Смерч», – указывается в сообщении Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2 тыс. 756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 тыс. 563 единицы специальной военной автомобильной техники.
Накануне ВС России уничтожили запасы оружия из США и ЕС под Одессой.
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Нервное поведение генсека ООН на встрече с Путиным попало на видео
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Телеканал «Россия 1» опубликовал кадры со встречи президента Владимира Путина с Антониу Гутерришем, на которых видно, что генеральный секретарь ООН не может справиться с волнением.
Видео показали в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Во время этих дискуссий (с президентом Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД) главе ООН явно было весьма неуютно. То, что это именно так, выдавали руки, которым никак не находилось места: то сцеплены в замок, то поднесены к губам, к глазам», – прокомментировал видеоряд журналист Павел Зарубин.
«С первых секунд, как только глава ООН приехал в Кремль, было очевидно: он, конечно, несколько волнуется», – отметил Зарубин, показав также кадры, как, выходя из автомобиля, Гутерриш поправляет галстук и пиджак, запускает руки в карманы. «Уже было вошел в первый корпус Кремля, но прямо перед входом почему-то решил отдать помощнику свои мобильные телефоны – сразу два телефона. Так делают, конечно, когда не хотят, чтобы им мешали звонками, но ведь это может быть и из-за опасений прослушивания», – отметил Зарубин.
Напомним, во время переговоров Путин не согласился с оценкой Гутерриша по поводу гуманитарных коридоров в Мариуполе. Российский лидер подчеркнул, что гумкоридоры работают. «Ситуация в Мариуполе сложная, и, может быть, и трагическая. Но она простая, на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом, он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены», – сказал Путин. Кроме того, глава российского государства отметил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом.
Германия назвала условие отмены санкций против России
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Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, при каком условии антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, можно будет снять.
По ее словам, мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. «Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска [с территории Украины]», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild am Sonntag.
По мнению министра, Брюссель не будет строить отношения с Россией так же, как прежде. Она считает, что Европейский союз «никогда больше не сможет положиться на обещания» Москвы.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
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Минобороны показало бегство украинских военных
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Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлено бегство украинских военнослужащих с огневых позиций.
Видео размещено в Telegram-канале военного ведомства.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300 в районах населенных пунктов Запорожье и Артемовск. Поражены два склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Привольное и Шевченко Запорожской области, а также пятнадцать опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники. В результате ударов уничтожены до 140 человек личного состава и 19 единиц бронетехники ВСУ», – сообщили в Минобороны.
«Находимся на одном из взорванных мостов в районе населенного пункта Старый Салтов. Дорога это идет на Бурлук. Как видим, по ней наносились именно авиаудары», – рассказал журналист.
Он показал несколько воронок от авиабомб, в том числе точное попадание в сам мост – бомба пробила дыру в его перекрытии. Часть моста полностью разрушена и обвалилась, перерезав путь с одного берега реки на другой.
По словам журналиста, войска Украины, отступая в самом начале специальной военной операции, подорвали все, что смогли подорвать. В данном месте они уходили в спешке, поэтому ограничились авиаударами. Он добавил, что разрушение переправ сильно затруднило жизнь гражданского населения.
Также украинскими войсками на протяжении реки Северский Донец подрывались дамбы, чтобы нарушить гидрогеологию района. Разрушенный мост у Старого Салтова находится в прифронтовой зоне, на видео, снятом корреспондентом, слышны звуки работы реактивных систем залпового огня.
Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили также об уничтожении высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы ангара с поступившим из США и стран Европы вооружением и боеприпасами. Кроме того, ведомство публиковало видео того, как экипажи российских вертолетов Ка-52 нанесли удар авиационными ракетами по пункту управления и бронетехнике вооруженных сил Украины.
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Захарова назвала цель визита Джоли на Украину
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала визит американской актрисы Анджелины Джоли на Украину. По ее словам, главная цель этой поездки – «перебить повестку», отвлечь внимание от ситуации на «Азовстали» в Мариуполе.
«Две недели, как когда-то в Буденновске, киевские террористы держат в заложниках гражданских на «Азовстали», не давая им выйти, покинуть расположение остатков «добробатовских» боевиков. Министерство обороны России постоянно объявляло о гуманитарных коридорах, гарантируя жизнь и содействие вышедшим. Подключилась ООН, подключился Красный Крест. Теперь и всему миру очевидно, что людей на свободу там не выпускали именно вооруженные украинские нацформирования. Западу и Киеву не отвертеться. Что же делают в этих условиях гении западного пиара, чтобы не дать общественному мнению ни на секунду усомниться в мейнстриме? Звонят самому раскрученному представителю всего на свете – Анджелине Джоли», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Это же так легко продать обывателю: «Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине». Она же посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей вовлеченности в ее львовские каникулы. Она же посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче от этого не стало. Но это никому и не интересно. Главная цель достигнута – внимание мировой прессы отвлечено от «Азовстали», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
По ее словам, такие попытки «перебить повестку» очень легко считываются, они наивны и примитивны». «Логическая цепочка следующая: популярность должна работать на популизм. Вот она разница в менталитете. Великий российский артист и общественный деятель Иосиф Кобзон вел переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей, не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью. Американские звезды же умеют только пиариться», – заключила Захарова.
Ранее СМИ сообщили, что американская актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), находится во Львове в рамках «личного» визита в регион.
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В ДНР назвали условия для формирования «Авдеевского котла»
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«Несмотря на определенные успехи нашей артиллерии, ситуация остается довольно сложной. И без дополнительного и более интенсивного привлечения авиации события могут развиваться очень медленно», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Ранее в Сети появились кадры уничтожения украинских военнослужащих на подступах к Авдеевке.
«Нам действительно удалось уничтожить порядка 15 человек из «Правого сектора*» и подавить часть инфраструктуры противника. Но в глобальном смысле это пока ничего не меняет», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «Ситуация до сих пор остается сложной, потому что за последние восемь лет противник выстроил настоящие крепости на территориях промзон Авдеевки», – пояснил собеседник.
Он также уверен, что наиболее правильным решением в нынешней ситуации было бы дополнительное и более интенсивное применение российской авиации для уничтожения укрепрайонов. «Для того, чтобы самостоятельно разрушить укрепления, нам придется потратить очень много времени. Если же пытаться сделать это только при помощи штурмовых групп, мы можем столкнуться с серьезными потерями со своей стороны», – уверен Бердичевский.
Бердичевский также отметил, что несмотря на определенные успехи на направлении Авдеевки, говорить о формировании «Авдеевского котла» пока преждевременно. По словам собеседника, «необходимо сначала с воздуха разгромить укрепления, а затем спокойно зайти и зачистить территорию».
Ранее военные журналисты продемонстрировали кадры уничтожения позиций запрещенного в России «Правого сектора*» в районе поселка Пески (ДНР), а также видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных близ Авдеевки.
«В районе Песок наши САУ «Акация» калибр 152 мм разматывают позиции нацистов из «Правого сектора*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД)», – написал автор Telegram-канала «Репортер Руденко V», опубликовав соответствующее видео. Также Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных в районе Авдеевки.
«Парни ежедневно несут боевое дежурство по периметру Авдеевки, выслеживают и уничтожают беспилотные цели в небе, колеся по фронтовым дорогам и меняя огневую позицию», – указывается в посте.
Также проект WarGonzo опубликовал кадры уничтожения 15 украинских военнослужащих артиллерийскими расчетами пушек Д-20 штурмового батальона «Сомали». «На кадрах, снятых с БПЛА, видно как по скоплению живой силы в окопах, обнаруженной средствами воздушной разведки, наносятся точные удары снарядами калибра 152-мм. Зафиксированы попадания непосредственно по боевикам», – говорится в публикации.
Напомним, ранее в ЛНР анонсировали создание новых котлов для ВСУ. Советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что как только удастся взять под контроль Попасную, по сути захлопнется крышка котла Северодонецк – Лисичанск.
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Польша передала Украине рекордное количество танков
Польша передала украинским властям 232 танка Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, а также самоходные гаубицы, сообщил портал Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).
«Решение Польши передать 232 своих танка Т-72М1 означает, что Польша занимает второе место после США как государство, которое оказало наибольшую военную помощь Украине», – говорится в сообщении visegrad24, передает РИА «Новости».
Также отмечается, что помощь Польши «включала ПЗРК, РСЗО, беспилотники и самоходные гаубицы». Эти данные косвенно подтвердил глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик, продублировав на своей страничке сообщение портала.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала «Польсат» заявил, что Варшава передала 100 танков на Украину.
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Глава USAID: Путин игнорирует попытки США давить на союзников России
Вашингтон на фоне событий на Украине оказал всевозможное давление на страны, которые «сохраняют влияние» на президента России Владимира Путина, однако он игнорирует это давление, заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.
«Мы оказали всевозможное дипломатическое давление на страны, которые сохранили влияние на Путина: Турцию, Израиль, Индию, Китай. Путину все равно», – цитирует РИА «Новости» Пауэр.
При этом она не согласилась со словами журналистки о том, что США на фоне ситуации вокруг Украины не остается больше ничего, «кроме как наблюдать». Пауэр подчеркнула, что именно помощь США в сфере безопасности помогла Украине наносить ответные удары и продержаться «столько, сколько возможно».
Ранее Путин заявил, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад нашел лживое обоснование битвы против России.
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Лавров озвучил требование к Зеленскому
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Москва не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался, но он должен отдать приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров дал интервью итальянской телекомпании Mediaset. Его спросили: «Вы хотите, чтобы Владимир Зеленский сдался? Это условие для мира?». Министр ответил, что Москва такого «не требует». «Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
Он пояснил, что цель России «не включает в себя смену режима на Украине», это «американская специальность», США «этим занимаются по всему миру». Москва же стремится «обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности» России.
При этом Лавров подчеркнул, что ему «совершенно безразлично, что опровергает или не опровергает» Зеленский, поскольку у президента Украины «семь пятниц на неделе», он «в течении одного дня может поменять позицию несколько раз». «Слышал, как он сказал, что мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах. Во-первых, они саботируют эти переговоры, так же, как и восемь лет минские договоренности», – отметил министр.
По его словам, Зеленский «может принести мир, если прекратит отдавать преступные приказы своим неонацистским батальонам, заставит их отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление». Лавров указал, что еще прежний президент Украины Петр Порошенко мог решить все проблемы миром, мог это сделать и Зеленский. Но Зеленский, отметил министр, предпочел публично заявлять, что никогда не будет выполнять минские соглашения.
Как отметил Лавров, в марте в Стамбуле наметились «кое-какие» контуры договоренностей, но позднее Украина изменила позицию. Сейчас Киев «пытается уже по-другому выстраивать переговоры». Украина «хочет сначала от Запада получить гарантии безопасности, хотя изначально эти гарантии должны были согласовываться всеми вместе, включая Россию».
Лавров сообщил, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе спецоперации на Украине под какую-то дату, включая День Победы, «темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».
Министру также был задан вопрос, что может произойти в связи с предстоящим Днем Победы. Он указал, что «в Советском Союзе была традиция – обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое». «Концентрируем наши действия на Украине исключительно на задачах, о которых я упомянул», – сказал он, отметив, что задачи «были объявлены президентом России Владимиром Путиным – защита и обеспечение безопасности гражданского населения, отсутствие на территории Украины для них и для Российской Федерации каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениямии нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать».
Нужны ли России новые территориальные приобретения?
«Смотрел репортажи по NBC, читал американский журнал National Interest. Там начинают появляться серьезные статьи, предупреждающие и предостерегающие от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935–1938 годах», – сказал министр.
Он также объяснил истеричное желание Киева вывести боевиков с мариупольского завода «Азовсталь» на территорию, подконтрольную Украине, тем, что они могут подтвердить наличие наемников и, возможно, действующих офицеров западных армий.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В Конгресс внесли резолюцию о привлечении военных США в конфликт на Украине
Конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает применение американских вооруженных сил для защиты Украины «в случае применения Россией оружия массового уничтожения».
В пояснительной записке к проекту указано, что в случае одобрения данная инициатива «уполномочит президента США использовать наши силы для реагирования на сценарий, при котором РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины», передает РИА «Новости».
«Побеседовав с госсекретарем (Энтони) Блинкеном и выслушав его серьезную озабоченность насчет возможности применения (президентом России) Путиным химического оружия, я уверен, США продемонстрируют мировому сообществу, что не потерпят бессмысленного насилия», – отметил Кинзингер.
По его словам, резолюция направлена на возможность принятия американской администрацией «соответствующих мер, если Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие».
«Мы должны встать на защиту человечества – и сделать это вместе с нашими союзниками», – подчеркнул законодатель США.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отказался считать ситуацию на Украине конфликтом России и НАТО. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на риск начала Третьей мировой войны при вводе войск НАТО на Украину.
В середине апреля Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В российском МИДе подтвердили, что нота была отправлена.
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Турция пригрозила России «ответом» в случае «малейшего нападения» на страну НАТО
НАТО не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но «ответит» России в случае нападения на члена альянса, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу сказал, что «позиция НАТО ясна». По его словам, Североатлантический альянс не будет вмешиваться в конфликт на Украине. «Но если будет хоть малейшее нападение на любого союзника, мы ответим надлежащим образом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Sabah.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса не поддержат отправку войск на Украину. Однако Столтенберг пообещал Украине столько оружия, «сколько понадобится».
Под Белгородом загорелся военный объект
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Пожар возник на территории одного из объектов Минобороны России в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа – произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны России», – написал Гладков в Telegram.
По словам белгородского губернатора, есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей, ранение легкое.
Отмечается, что на месте сейчас работают подразделения МЧС, заместитель губернатора региона Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев.
Днем ранее жители Белгорода слышали со стороны Украины похожие на взрывы и хлопки звуки, в областном центре обстановка спокойная.
В четверг под обстрел со стороны Украины под Белгородом попала гуманитарная колонна. В тот же день в Белгородской области как минимум дважды сработала система ПВО. Днем ранее ФСБ предотвратила в Белгородской области диверсию на объекте транспорта, были задержаны сторонники украинских националистов из числа россиян.
Кроме того, во вторник в результате обстрела села Головчино в Белгородской области вооруженными формированиями Украины повреждения получили четыре дома. Днем ранее при обстреле села Журавлевка под Белгородом пострадали два человека. Помимо этого, в понедельник от обстрелов со стороны Украины вновь пострадал поселок Нехотеевка. В прошлое воскресенье со стороны Украины обстреляли село Отрадное под Белгородом.
Напомним также, 19 апреля три человека пострадали в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины села Головчино в Белгородской области. Кроме того, 14 апреля приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, в результате были повреждены жилые дома, восемь человек пострадали.
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Названо вероятное число оставшихся в «Азовстали» мирных жителей
На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе продолжают оставаться минимум 300 мирных людей, рассказал покинувший завод мужчина.
«Человек 300. Может, чуть больше, я так думаю», – цитирует РИА «Новости» мужчину.
Также он отметил, что мирные граждане не знали о том, что им предоставлялись «зеленые» коридоры, поскольку находились в бомбоубежище без связи. Таким образом, они пропустили три гумкоридора, четвертого дожидаться не стали и самостоятельно покинули территорию завода.
Ранее в Минобороны сообщили, что из домов рядом с комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе, на котором блокированы украинские боевики, в субботу вышли 46 мирных жителей.
Напомним, президент Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Зеленский рассказал о своем отношении к нацистскому полку «Азов»
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Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о своем отношении к полку «Азов», против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела, заявил, что на Украине «почти нет» призывов к радикализму.
Зеленский заявил, что в 2014 году «добровольцы из разных уголков государства объединились, чтобы защитить Украину». Президент сказал, что благодарен «Азову» и другим «добровольцам». Он признал, что видит разницу между украинскими войсками и нацбатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на греческую корпорацию телерадиовещания ERT.
Президент отметил, что «Азов» состоит «не из добровольцев, а входит в состав национальной гвардии», сейчас это «часть вооруженных сил, и все они являются официальной армией» Украины. «Некоторые из тех, кто был добровольцем в начале войны, ушли в политику и остались там. Те, кто решил продолжить службу в вооруженных силах Украины, стали военными и входят в состав вооруженных сил Украины. Это две разные вещи», – сказал он. Зеленский заявил, что Мариуполь «защищает» не только «Азов», но и «нацгвардия, пограничники, спецназовцы, есть вооруженные силы Украины».
Украинский президент заверил, что если в стране «и есть вызовы или призывы к радикализму», то на Украине «их гораздо меньше по сравнению с другими странами мира». «Я думаю, что у нас их почти нет. Несмотря на то, что у нас война и мы могли бы это понять», – сказал он. По его словам, «в случае, если такие радикальные заявления имеют место» власти Украины «очень серьезно к ним относятся, останавливают и немедленно предпринимают такие шаги».
Напомним, Зеленский выступил по видеосвязи перед депутатами парламента Греции. Вместе с ним к депутатам обратились два этнических грека – боевики украинского националистического батальона «Азов». Вместо ожидаемого Зеленским одобрения и обещаний помощи он получил шквал критики практически от всех крупнейших политических сил Афин. Позднее сообщалось, что выступивший с Зеленским перед парламентом Греции боевик «Азова» ликвидирован.
Зеленский потребовал от Турции не принимать российских туристов
Турция не должна принимать российских туристов, ей нужно «сделать выбор», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что Анкара «выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами». Однако при этом наблюдается «подготовка туристических маршрутов специально для российского туризма». «И я как президент должен сказать, что это невозможно, если мы хотим иметь дружеские отношения», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на греческое общественное телевидение ERT.
По мнению Зеленского, «нельзя так с этим справляться, это двойные стандарты». Он заявил, что «это несправедливо». «Именно поэтому я обращаю внимание Турции на такое, я считаю, что так быть не может, потому что надо сделать выбор – вы за правду или нет», – сказал он, поблагодарив народ Греции за поддержку Украины.
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины. При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар».
В Турции назвали Зеленского «глупым комиком» за слова о россиянах
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Бывший депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр резко отреагировал на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о российских туристах в Турции.
Тайяр написал в Twitter, что Зеленский «обиделся на Турцию» из-за отдыхающих россиян. По его мнению, в ходе интервью греческому каналу президент «нес чушь», передает РИА «Новости».
«Глупый комик!», – резюмировал экс-парламентарий.
Ранее украинский лидер в интервью греческому общественному телевидению ERT заявил, что считает недопустимым со стороны Турции принимать туристов из России. Как утверждает Зеленский, «это двойные стандарты» и «несправедливость».
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины.
При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар».
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