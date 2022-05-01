ВС России уничтожили запасы оружия из США и ЕС под Одессой

Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и стран Европы вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса, сообщает Минобороны России.

Министерство опубликовало кадры запуска «Ониксов».

Также в сообщении Минобороны в Telegram говорится, что «высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение семи военным объектам Украины, среди них: четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Березовое (ДНР), Слатино и Барвенково Харьковской области».

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС «уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300 в районах населенных пунктов Запорожье и Артемовск, поражены два склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Привольное и Шевченко Запорожской области, а также 15 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники».

«В результате ударов уничтожены до 140 человек личного состава и 19 единиц бронетехники ВСУ. Ракетными войсками и артиллерией в течение суток поражены 786 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 24 пункта управления и три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Грушевахи. Уничтожены до 200 человек личного состава, батарея реактивных систем залпового огня и до 20 единиц военной техники», – говорится в пресс-релизе.

Также российскими средствами противовоздушной обороны в районе Петровское Харьковской области сбиты два бомбардировщика Су-24м воздушных сил Украины, в течение ночи уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Межевая, Новобогдановка, Мироград, Широкая Балка, Приютное, Торское, Старомихайловская, Балаклея и Харцизск.

Вместе с тем «над населенным пунктом Токмак Запорожской области сбиты две украинские баллистические ракеты «Точка-У», а над населенным пунктом Семеновка Харьковской области «уничтожены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 145 самолетов, 112 вертолетов, 672 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2 тыс. 703 танка и других боевых бронированных машин, 312 установок реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 тыс. 514 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.

Ранее Минобороны показало работу комплекса «Искандер» на Украине.

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