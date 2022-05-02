Украина упрекнула Германию в нерешительности

Лавров озвучил требование к Зеленскому

Москва не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался, но он должен отдать приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров дал интервью итальянской телекомпании Mediaset. Его спросили: «Вы хотите, чтобы Владимир Зеленский сдался? Это условие для мира?». Министр ответил, что Москва такого «не требует». «Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Он пояснил, что цель России «не включает в себя смену режима на Украине», это «американская специальность», США «этим занимаются по всему миру». Москва же стремится «обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности» России.

При этом Лавров подчеркнул, что ему «совершенно безразлично, что опровергает или не опровергает» Зеленский, поскольку у президента Украины «семь пятниц на неделе», он «в течении одного дня может поменять позицию несколько раз». «Слышал, как он сказал, что мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах. Во-первых, они саботируют эти переговоры, так же, как и восемь лет минские договоренности», – отметил министр.

По его словам, Зеленский «может принести мир, если прекратит отдавать преступные приказы своим неонацистским батальонам, заставит их отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление». Лавров указал, что еще прежний президент Украины Петр Порошенко мог решить все проблемы миром, мог это сделать и Зеленский. Но Зеленский, отметил министр, предпочел публично заявлять, что никогда не будет выполнять минские соглашения.

Как отметил Лавров, в марте в Стамбуле наметились «кое-какие» контуры договоренностей, но позднее Украина изменила позицию. Сейчас Киев «пытается уже по-другому выстраивать переговоры». Украина «хочет сначала от Запада получить гарантии безопасности, хотя изначально эти гарантии должны были согласовываться всеми вместе, включая Россию».

Лавров сообщил, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе спецоперации на Украине под какую-то дату, включая День Победы, «темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».

Министру также был задан вопрос, что может произойти в связи с предстоящим Днем Победы. Он указал, что «в Советском Союзе была традиция – обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое». «Концентрируем наши действия на Украине исключительно на задачах, о которых я упомянул», – сказал он, отметив, что задачи «были объявлены президентом России Владимиром Путиным – защита и обеспечение безопасности гражданского населения, отсутствие на территории Украины для них и для Российской Федерации каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениямии нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать».

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«Смотрел репортажи по NBC, читал американский журнал National Interest. Там начинают появляться серьезные статьи, предупреждающие и предостерегающие от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935–1938 годах», – сказал министр.

Он также объяснил истеричное желание Киева вывести боевиков с мариупольского завода «Азовсталь» на территорию, подконтрольную Украине, тем, что они могут подтвердить наличие наемников и, возможно, действующих офицеров западных армий.

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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