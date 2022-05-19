Авиаэксперт: Смоленским диспетчерам не грозят польские суды

«Поляки не могут поверить, что сами угробили всю свою политическую верхушку, поэтому ищут способы обвинить Россию. Хорошо, пусть развлекаются как хотят. Наша совесть в этой истории абсолютно чиста», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, комментируя заочный арест польским судом российского авиадиспетчера Виктора Рыженко по делу о смоленской катастрофе самолета Качиньского.

В пресс-службе окружного суда Варшавы сообщили, что суд района Мокотув заочно арестовал российского авиадиспетчера Виктора Рыженко, дежурившего на аэродроме Смоленска в день авиакатастрофы, на срок 30 дней от даты его задержания.

«Расследование уже давно было проведено. Причем проведено крайне корректно: есть и переговоры, и записи – все было исследовано вдоль и поперек. И причина катастрофы очевидна. Уже что только польская сторона не придумывала: и что бомбу заложили, и что ФСБ что-то там добивала. Была куча невменяемых версий, причем абсолютно беспочвенных», – говорит Гусаров.

Более того, он напоминает, что в архивах имеются переговоры диспетчеров и экипажа, в которых специалисты настоятельно не рекомендовали сажать самолет из-за погодных условий. Поскольку в день полета стоял густой туман, авиадиспетчеры предложили командиру воздушного судна осуществить посадку в Минске, откуда до Смоленска уже можно было бы доехать на машинах.

«Однако, как мы уже знаем, в кабине пилотов был польский генерал, который приказал им садиться любой ценой. А все потому, что президент во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, уже был назначен прямой эфир, поэтому главе государства нужно было быть там любой ценой. Если бы они улетели в Минск, то, конечно же, не успели бы. В связи с этим пилотам сказали, чтобы они садились, но они не справились. Причем даже непонятно почему, ведь никаких технических нагрузок не было. Дальше просто были ошибки командира», – рассказывает собеседник.

Польская сторона никак не может признать события того дня, продолжает эксперт, поэтому все время продолжает искать новые и новые версии произошедшего. «Они не могут поверить, что сами угробили всю свою политическую верхушку, поэтому ищут способы обвинить Россию. Хорошо, пусть развлекаются как хотят. Наша совесть в этой истории абсолютно чиста, поэтому я не вижу никаких причин, чтобы беспокоиться», – считает Гусаров.

По словам собеседника, максимум, что грозит российским авиадиспетчерам, это то, что они не смогут выехать за границу. Но учитываю специфику данной профессии, за рубеж они и так уже давно не выезжают по соображениям безопасности, поскольку управляют воздушным режимом. «Внутри России, понятное дело, они в полной безопасности», – заключил авиаэксперт.

Напомним, в апреле 2010 года самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. Все находящиеся на борту 96 человек, включая главу государства, его супругу, представителей руководства Польши и экипаж, погибли.

Летом 2017 года польская комиссия, расследующая обстоятельства катастрофы Ту-154 под Смоленском, объявила, что разрушения левого крыла самолета якобы «носят следы взрыва». В апреле 2019 года Следственный комитет России опроверг данные выводы британских экспертов о крушении Ту-154 Качиньского, а в мае этого же года одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета.