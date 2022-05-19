В Анкаре подготовили «скандинавское досье» с требованиями по НАТО к Швеции и Финляндии

Власти Турции могут пересмотреть позицию в отношении членства в НАТО Швеции и Финляндии в случае выполнения ими пяти основных условий, сообщает газета «Тюркие».

Дипломатов, как ожидается, примет заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал, он же сообщит о требованиях Анкары, пишет газета. В частности, турецкие власти настаивают на экстрадиции членов «террористических» Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации ФЕТО; признании в террористическими так называемых Сирийских сил национальной самообороны (СНС), которых в Анкаре считают аффилированными с РПК; прекращении поддержки представителей «организации фетхуллахистов» (ФЕТО), которую турецкие власти обвиняют в причастности к подготовке переворота в 2016 году; закрытии всех организаций, связанных со структурами, которые в Турции ассоциируют с террористами, и предоставлении соответствующих гарантий.

«Они [дипломаты] будут вынуждены принять во внимание наши требования. Возможно, им придется несколько раз посетить Турцию», – передает ТАСС сообщение газеты со ссылкой на дипломатические источники. По их сведениям, в Анкаре не пойдут на уступки ни по одному из отраженных в «скандинавском досье» пунктов.

Список со схожими требованиями 18 мая разместила близкая к правительственным кругам газета «Сабах». В публикации речь шла о 10 требованиях к скандинавским странам, и в дополнение к изложенным в «Тюркие» речь шла о недопустимости предпринимать действия, направленные против национальной безопасности Турции; необходимости наладить регулярные контакты и сотрудничество в вопросах противодействия терроризму, блокировать банковские счета лиц и организаций, связанных с террористическими организациями; не допускать деятельности на своей территории НПО, имеющих антитурецкую направленность.

Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.

Во вторник появились сведения, что Анкара выдвинула требования, которые должны быть выполнены, чтобы Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В список требований вошли: возврат Турции в программу производства истребителей F-35, снятие санкций за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, одобрение Вашингтоном запроса на приобретение десятков боевых самолетов F-16 и комплектов для модернизации ранее приобретенных самолетов, снятие ограничений на экспорт оружия, введенных после военных действий Турции в Сирии в 2019 году, осуждение Рабочей партии Курдистана. Пентагон отказался подтвердить информацию о выдвижении Турцией ультиматума НАТО.

Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, в среду подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.