Эрдоган вновь выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду вновь дал понять, что власти республики не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, так как те не выдали по запросу Анкары подозреваемых в терроризме.

«Вы нам не выдаете террористов, но в то же время ждете от нас поддержки в вопросе членства в НАТО. НАТО – это организация безопасности, поэтому мы не скажем «да» организации, которая сама лишена безопасности», – сказал Эрдоган, выступая в парламенте на заседании правящей Партии справедливости и развития (ПСР), передает ТАСС.

Президент Турции также вновь призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары, чтобы убедить ее поддержать их во вступлении в НАТО.

Эрдоган добавил, что ожидает от НАТО понимания в таких чувствительных для Анкары вопросах, как безопасность и защита границ.

На ваш взгляд Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО? Да

Нет



«НАТО принимает шаги по расширению восточных границ. Мы видим, как в условиях украинского кризиса кому-то открывают объятия, проявляют добрую волю. Мы как союзник НАТО годами сражались с терроризмом и не видели к себе такого отношения. Мы ждем от союзников понимания нашей чувствительности, уважения и, возможно, поддержки», – сказал турецкий лидер.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что у Анкары пока нет положительного мнения о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. По информации источников, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на Турцию после покупки российских ЗРК С-400.

По данным CNN, из-за отказа одобрить членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе Турцию могут исключить из НАТО.

Между тем Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, в среду подали заявки на вступление в НАТО.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД