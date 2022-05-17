Патрушев: Спецоперация сорвала планы Запада взять под контроль Россию

Напряженность в мире возросла из-за развала глобальной архитектуры безопасности, начатого Западом, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ.

Он констатировал, что сейчас обстановка в мире является непростой и характеризуется «беспрецедентным геополитическим кризисом». «Запущенный Западом процесс развала глобальной архитектуры безопасности и международной договорно-правовой системы ожидаемо привел к росту напряженности во всем мире», – указал Патрушев, сообщает ТАСС.

Также он добавил, что «в конечном итоге Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств».

«Специальная военная операция сорвала эти замыслы», – подчеркнул Патрушев. Секретарь СБ России пояснил, что Москва была вынуждена «превентивно приступить к этой мере, так как уровень угроз национальной безопасности, пренебрежения к интересам нашей страны вышли на уровень, который грозил самой государственности России и ее существованию».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.