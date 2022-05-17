Россия объявила о выходе из Совета государств Балтийского моря

Россия выходит из Совета государств Балтийского моря, но это не повлияет на ее присутствие в регионе, заявили в МИД.

«В ответ на враждебные действия министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров направил послание министрам стран-членов СГБМ, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в секретариат Совета в Стокгольме с уведомлением о выходе из организации. Одновременно в Федеральном собрании Российской Федерации принято решение о выходе из состава Парламентской конференции Балтийского моря», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что прекращение членства не повлияет на присутствие России в регионе. В документе говорится, что попытки вытеснить Россию с Балтики обречены на провал. Москва будет работать и дальше с ответственными и ключевыми партнерами.

«Западные страны – будем называть вещи своими именами – монополизировали Совет в своих конъюнктурных целях, строят планы наладить его работу в ущерб российским интересам», – добавили в МИД.

Напомним, в конце апреля Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в СПЧ. Позднее в МИД России сообщили, что страна останется в СПЧ в качестве наблюдателя.