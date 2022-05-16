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Немецкий генерал предостерег Украину от недооценки ВС России
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Бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы Германии Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки мощи вооруженных сил России, сообщило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
«Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе», – приводит РИА «Новости» слова генерала, которого цитирует немецкое издание.
Он также выразил уверенность, что официальный Киев не сможет вернуть Донбасс военным путем. Именно Россия, отметил Вад, определяет развитие событий на востоке Украины.
С таким заявлением эксперт выступил в свете специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Напомним, 12 мая посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Опубликовано видео с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный
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В Сети опубликовали кадры с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтоженным российскими войсками при попытке захвата острова Змеиный.
C 7 мая в течение двух суток подразделения ВСУ совершили ряд попыток восстановить контроль над территорией Змеиного, но потерпели неудачу. В ходе ожесточенного боя на острове российские войска вытеснили высадившихся диверсантов к урезу воды и уничтожили их всех в результате контратаки, передает телеканал «Звезда».
Отмечается, что операция проводилась по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского и вопреки позиции генштаба ВСУ, была намеренно спланирована накануне 9 мая.
Подразделения спецназа главного управления разведки украинского Минобороны на трех бронированных десантно-штурмовых катерах проекта 58181 «Кентавр» приблизились к Змеиному, успев высадить 24 диверсанта. Сосредоточенным огнем находившихся на острове военнослужащих и ракетным вооружением авиации ВКС России все украинские катера были поражены и потоплены, исключив возможность эвакуации украинских диверсантов на случай отступления.
На кадрах Минобороны России тела погибших спецназовцев ВСУ, на одном – ремень с якорем на пряжке, рядом американский ПТРК «Джавелин».
В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВКС России высокоточными ракетами за ночь уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост Вооруженных сил Украины в районе Шпилевки Сумской области.
Ранее Минобороны России показало, как группа десантников штурмует опорный пункт украинских войск.
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Помощник главы Чечни указал место гибели американского наемника ВСУ
Уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк и еще шесть граждан США, воевавших на стороне Украины в Донбассе, погибли на территории завода «Краситель» в городе Рубежное, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
«Гражданин Америки, о котором мы говорим, Джозеф Уорд (Кларк), его паспорт также находится у нас. Он нам по сути противостоял на заводе «Краситель», пытался противостоять. Наверное, это подразделение считалось спецназом. Я так понимаю, американцев было семь человек. Они были нами зафиксированы и все убыли в мир иной, оставив после себя Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс), документы и свое вооружение», – рассказал Алаудинов РИА «Новости».
Ранее в сети появилась информация о ликвидации в Донбассе "представителя американских спецслужб" Кларка. В сеть также попала фотография паспорта американца. Из информации на снимке следует, что Кларк родился в 1987 году в Вашингтоне. При этом Госдепартамент США опровергает сообщения о захвате в плен и ликвидации американского гражданина Кларка в Донбассе. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Кларк жив и находится в безопасности.
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Шольц не стал обижаться на оскорбления украинского посла
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Канцлер Германии Олаф Шольц не стал обижаться на оскорбление со стороны украинского посла Андрея Мельника, который назвал его «обиженной ливерной колбасой» из-за нежелания ехать в Киев.
Политик в интервью немецкому порталу t-online призвал сделать скидку на то, что на Украине уже несколько месяцев идут боевые действия, и предложил не придавать значение словам представителя украинской дипмиссии в ФРГ, передает РИА «Новости».
«Вам не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно сосредоточиться на главном – мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим заставить Россию вывести свои войска с территории Украины. Поэтому мы и ввели санкции», – заявил Шольц.
Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
Он подчеркнул, что Берлин продолжит оказывать Киеву сильную поддержку, в том числе с помощью принятия более жестких санкций. Основным ориентиром политики Германии канцлер назвал «провал спецоперации», которую Россия развернула на Украине.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу. В Бундестаге потребовали выслать украинского дипломата из Германии.
Также Мельник назвал «пощечиной украинскому народу» решение полиции Берлина о запрете использовать государственные флаги Украины 8 и 9 мая. Под этот же запрет попал и флаг России, чтобы избежать «устрашающего эффекта», а также георгиевские ленты и изображения латинских букв V и Z. Кроме того, нельзя будет носить военную форму и включать военные песни. Вместе с тем полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая.
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Бунт в СИЗО Херсона оказался спланированной акцией СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) содействовала организации бунта в следственном изоляторе Херсона, заявил исполняющий обязанности начальника СИЗО Игорь Гуряков.
«Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию. Я это могу заявить с полной ответственностью, потому как являюсь агентом СБУ с 2005 года», – рассказал он РИА «Новости».
По словам Гурякова, 11 мая он получил распоряжение от куратора из СБУ освободить заключенных из камер – вскоре после того, как это случилось, обстановка в учреждении вышла из-под контроля и бунтующие начали штурмовать КПП.
Также он добавил, что сотрудники были вынуждены открыть огонь на поражение, в результате чего погиб один заключенный. В конечном итоге начальник СИЗО обратился к военной полиции и запросил подмогу.
Как отметил Гуряков, в СБУ рассчитывали спровоцировать массовые беспорядки в Херсоне, чтобы впоследствии обвинить российскую сторону. Он также признал, что аналогичные мероприятия должны быть пройти еще в нескольких госучреждениях.
Ранее сообщалось, что заключенные в СИЗО в Херсоне подняли бунт и предприняли попытку бежать в город, беспорядки были подавлены совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и военной полицией России, сообщили в силовых ведомствах.
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Власти ДНР национализировали объекты энергетики и имущество банков Украины
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Государственный комитет обороны (ГКО) Донецкой народной республики издал постановление об обращении в государственную собственность объектов водоснабжения и водоотведения, железной дороги и имущества банков Украины на освобожденных территориях ДНР.
Согласно одному из постановлений, прекращаются обязательства по договорам пользования и право собственности юридических и физических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины и осуществляющих деятельность, связанную с пользованием водными объектами, реализацией, транспортировкой и распределением питьевой воды, а также предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения. Указанные объекты переданы в ведение ГУП ДНР «Вода Донбасса», предприятию также поручено предоставлять услуги по тарифам, действующим в республике, и организовать работу по приему платежей за эти услуги, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).
Отмечается, что национализация проводится без компенсаций прежним собственникам.
Еще одним постановлением зафиксировано аналогичное решение об объектах, связанных с производством электрической и тепловой энергии и ее транспортировкой, которые находились в собственности или в пользовании хозяйствующих субъектов, зарегистрированных по украинскому законодательству.
Постановление «О регулировании некоторых вопросов железнодорожной отрасли на территориях Донецкой народной республики, ранее временно находившихся под контролем Украины», предписывает аналогичный порядок действий в отношении объектов единой системы железнодорожной отрасли ДНР, а также движимого и недвижимого имущества и активов физических и юридических лиц, зарегистрированных по украинскому законодательству.
Еще в одном постановлении говорится, что право собственности банков Украины в отношении имущества на освобожденной территории ДНР прекращено. Ценности, выявленные в банковских сейфах, банкоматах, хранилищах, платежных терминалах, определяются как имущество Центрального республиканского банка. Также признаются ничтожными сделки по отчуждению имущества украинских банков, совершенные после 19 февраля.
Постановления подписаны председателем Госкомитета обороны – главой ДНР Денисом Пушилиным 14 мая и вступили в силу со дня подписания. Действие документов распространяется на отношения, возникшие с 19 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой.
Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм.
Правоохранители России начали борьбу с организованной преступностью в Харьковской области
Российские правоохранители начали борьбу с организованной преступностью на освобожднных территориях Харьковской области, выявлены и задержаны главари местных банд, которые долгие годы пользовались покровительством украинских правоохранительных органов.
По словам источника РИА «Новости» в российских силовых структурах, с началом спецоперации местные бандиты начали прикрываться именем России и поставили фермеров на «счетчик». Так, одна из банд в Волчанске требовала по 50 долларов «дани» с гектара у сельхозпроизводителей.
«Главари уже задержаны, с ними проводятся следственные мероприятия», – сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что украинские неонацисты и СБУ проводят карательные рейды против жителей Харьковской области, некоторых увозят в неизвестном направлении.
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Авиация ВКС России уничтожила две установки С-300 ВСУ
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ВКС России высокоточными ракетами за ночь уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост Вооруженных сил Украины в районе Шпилевки Сумской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевки Сумской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Также ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой народной республики.
По словам Конашенкова, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. В результате ударов уничтожены до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц военной техники.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новотроицкое, Владимировка, Петровское, Луганское Донецкой народной республики, Епифановка, Кудряшовка, Верхняя Дуванка Луганской народной республики, Чкаловское, Великие Проходы, Высшее Соленое Харьковской области и над островом Змеиный», – говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Степное Херсонской области перехвачена тактическая ракета «Точка-У», а в районах Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
Накануне Конашенков заявил, что ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили четыре склада боеприпасов, радиолокационную станцию (РЛС) американского производства и уничтожили более 170 националистов.
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Делегация Румынии обвинила организаторов «Евровидения» в подлоге
Организаторы «Евровидения» заменили оценки, которые члены жюри от Румынии выставили участникам песенного конкурса, отдав высший балл Украине вместо Молдавии, сообщила глава румынской делегации Юлиана Марчук.
«Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны. Уточняем, что жюри из Румынии решило поставить максимальный балл представителям Молдавии», – передает РИА «Новости» слова Марчук, сказанные главой румынской делегации в комментарии телеканалу TVR.
В результате внесенных организаторами изменений Молдавия от Румынии не получила ни одного балла. Как уточняет телеканал, перед объявлением голосования Европейский вещательный союз отстранил жюри шести стран от конкурса на основании «неправильной схемы голосования», но не уточнил, какие именно страны. Когда пришло время объявления итогов голосования румынского жюри, представительница страны Эда Маркус не появилась на экране, а объявление сделал представитель Евровидения в Турине.
Накануне организаторы «Евровидения-2022» объявили Украину победителем музыкального конкурса. В ходе выступления в финале «Евровидения-2022» коллектив с Украины в нарушение правил музыкального конкурса призвал помочь Украине. Однако представитель организатора назвал поступок украинской группы «гуманитарным жестом».
Напомним, 25 февраля организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе в связи с событиями на Украине. На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» объявили о своем выходе из этой организации. Исполнительный продюсер смотра Клаудио Фазуло сообщил, что россияне не смогут отдать голоса за участников «Евровидения», так как Россия в мероприятии не участвует.
В Чехии предупредили Запад об огромных финансовых жертвах ради Украины
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Восстановление Украины после продолжающегося кризиса потребует от Запада огромных финансовых жертв, заявил обозреватель чешского издания Lidovky Истван Леко.
Как отметил автор публикации в своем материале, продолжающийся украинский кризис все чаще заставляет политиков из западных стран задаваться вопросом, кто заплатит за восстановление страны, которое невозможно до окончательного разрешения ситуации, передает РИА «Новости».
Обозреватель чешского издания привел данные еврокомиссара Валдиса Домбровскиса о том, что на восстановление Украины понадобится от 500 до 600 млрд евро, и заявил, что эта сумма может увеличиться в десять раз. Леко также привел заявление немецкого экономиста Вернера Хойера о необходимости плана Маршалла для Киева, участвовать в котором будет не только ЕС, а все международное сообщество.
Автор публикации отметил, что с Хойером согласны другие политики и экономисты. Он обратил внимание на долг стран Евросоюза, достигающий 92% ВВП, а также пятилетнюю программу по отказу от российских энергоносителей, предполагающую траты в размере 195 млрд евро – сумму, сопоставимую с годовым ВВП Чехии. «Ясно, что без финансовых жертв со стороны Запада поставить Украину на ноги будет невозможно», – констатировал журналист.
Леко напомнил, что и до кризиса в украинскую экономику мало кто хотел инвестировать, а сейчас положение Киева ухудшилось. Он привел слова профессора истории из Гарварда Чарльса Майера, заявившего, что план Маршалла для Европы был «смазкой» для двигателя, а не топливом, в отличие от Украины.
Кроме того, есть другая проблема – экономика США в годы реализации плана Маршалла для Европы была на подъеме: промышленность производила половину всех товаров в мире, а сельское хозяйство приносило большие излишки. Теперь же Америка стоит перед большими проблемами – инфляцией и приближающейся рецессией.
«Не стоит в подобной ситуации ждать от американцев великодушия, особенно после двух продолжительных и затратных войн в Ираке и Афганистане», – заметил Леко.
В воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал участников альянса наращивать военную помощь Украине. В четверг американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине помощи в размере почти 40 млрд долларов. Днем ранее Палата представителей Конгресса США утвердила выделение Украине пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 млрд долларов. Во вторник президент США Джо Байден призвал Конгресс США срочно выделить Украине 33 млрд долларов. В конце апреля в администрации США пожаловались, что деньги на Украину закончились.
В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. В МИД РФ констатировали, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Зеленский сменил командующего боевиками теробороны Украины
Владимир Зеленский назначил нового командующего силами территориальной обороны Украины, следует из указа на сайте его канцелярии.
«Назначить генера-майора Игоря Танцюру командующим Сил территориального обороны Вооруженных сил Украины», – приводит текст указа РИА «Новости».
Как сообщает украинское издание Страна.ua, ранее эту должность занимал Юрий Галушкин. По данным издания, Танцюра до назначения был начальником штаба Сухопутных войск Украины, в мае был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».
Напомним, 13 мая ВКС России высокоточными ракетами уничтожили штабы теробороны и батальона 24-й мехбригады ВСУ. Двумя днями ранее большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, опасаясь отправки на фронт. В начале мая Рада приняла закон об использовании теробороны в районах боевых действий. 1 января 2022 года Силы теробороны стали отдельным родом войск ВС Украины.
Глава Каховского района Херсонской области рассказал о возвращении жителей
Жители поселений в Херсонской области начали возвращаться в свои дома после стабилизации ситуации и восстановления порядка при новой администрации, заявил глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
«Интересная тенденция – в последние две недели – это возвращение (граждан), причем возвращение с тех территорий, где идет сейчас война. Это очень серьезно. На 9 мая мне казалось, что будет мало людей, ведь многие уехали. А у нас в летнем кинотеатре было около тысячи человек одновременно. Такого не было никогда. Акции и демонстрации в Каховке собрали полторы тысячи человек», – сказал Леонтьев РИА «Новости».
Глава администрации отметил, что большая часть людей в маленьких поселениях, которая задействована в сельском хозяйстве, в большей степени не стала покидать свои дома.
Ранее замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что власти Херсонской области намерены обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России.
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Украинские силовики при отступлении заминировали завод «Заря» в Рубежном
Украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод «Заря» в Рубежном (ЛНР) 49 тоннами взрывчатки, сообщили в Народной милиции республики.
«Оставили после себя сюрприз в виде заминированного склада со взрывчаткой. Около 49 тонн тротила и аммонала, хранящиеся на заводском складе 406, могли не просто нанести грандиозные разрушения, но привести к глобальной техногенной катастрофе, поскольку рядом находится несколько составов с аммиаком, азотной и серной кислотами, парантротолуолом, бензолом и другими опасными веществами», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Отмечается, что взрыв должен был произойти посредством дистанционного управления детонированием в момент, когда он принес бы наибольший ущерб.
«Однако благодаря умелым действиям подразделений радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР сигнал на подрыв был заблокирован», – рассказали в пресс-службе Народной милиции.
По данным ведомства, объект обезврежен и больше не представляет опасности для людей и окружающей среды.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после стремительного наступления российской армии оборона завода «Заря» в Рубежном потерпела поражение, он перешел под контроль бойцов спецподразделений «Ахмат» и военнослужащих ЛНР.
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Власти Херсонской области пообещали фермерам помощь с кредитованием
Аграрии Херсонской области могут спокойно сеяться, выращенное зерно никто забирать не будет, урожай без каких-либо проблем можно будет продать в Россию, заявил замглавы региона Кирилл Стремоусов, пообещав аграриям помощь с кредитованием.
Он сообщил, что к нему поступило обращение, в котором говорится, что фермеры Горностаевского района Херсонской области не знают, стоит ли им начинать сев. В соцсетях людей пугают, что урожай может быть отобран. Кроме того, аграрии в нынешних условиях не могут продать прошлогодний урожай и купить горюче-смазочные материалы, передает ТАСС.
«Ваше зерно никто забирать не будет. Ваше зерно, которое вы сможете собрать, вы сможете потом без каких-либо проблем в перспективе продать уже не на Украину, а в Россию. Далее будем вам в этом направлении помогать», – сказал замглавы Херсонской области в видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале Стремоусова.
Он также сообщил что аграрии Херсонской области смогут получить рублевые займы на ведение бизнеса. Те хозяйства, которые решат работать, смогут рассчитаться со своими работниками и пайщиками-владельцами земельных участков. Стремоусов заверил, что власти готовы помогать фермерам в вопросах обеспечения топливом. В ближайшее время будут проведены собрания с участием аграриев, добавил замглавы региона.
Ранее глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал, что жители региона начали возвращаться в свои дома после стабилизации ситуации и восстановления порядка при новой администрации.
Напомним, в среду постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал возврат освобожденных территорий Украины в состав России. В тот же день власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.
В понедельник в Херсонской области пообещали стремиться максимально интегрировать регион в состав России. В тот же день глава Херсонской области рассказал о планах выстроить систему управления регионом по модели России. В минувшее воскресенье власти Херсонской области объявили о намерении выдавать российские паспорта. Днем ранее в Госдуме заявили о неразрывном будущем освобожденных территорий с Россией.
Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона войти в состав России. Он также сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину?
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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В СК пообещали выяснить обстоятельства преступлений наемников из Польши в ЛНР
Следственный комитет России установит обстоятельства совершения преступлений украинских националистов и наемников из Польши в городе Попасная Луганской Народной Республики, сообщили в пресс-службе СК.
«Действиям националистов и наемников будет дана надлежащая правовая оценка», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
Сообщается, что по данным, основанным на сообщениях местных жителей города Попасная, националисты расстреливали дома с мирными гражданами и удерживали их в подвалах, не выпуская из города.
«Также украинские националисты размещали огневые позиции в жилых домах, а на крышах располагались снайперы, которые стреляли под ноги мирным жителям, направлявшимся за водой. Есть данные, что в результате таких действий погиб мужчина», – указали в СК.
Также отмечается, что польские наемники четыре дня не выпускали за водой жителей Попасной из подвала. В СК отметили, что вся эта информация будет изучена.
Ранее сообщалось, что СК намерен изучить данные Минобороны России об участии наемников из Польши и Франции в боевых действиях на стороне Украины.
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Генсек НАТО призвал союзников наращивать военную помощь Украине
Военная помощь Украине со стороны союзников по НАТО должна наращиваться, сказал глава организации по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Берлине.
«Союзники оказали помощь Украине в сфере безопасности на миллиарды долларов. В течение предыдущих лет НАТО и члены альянса подготовили десятки тысяч военных. Все это влияет на ситуацию на полях сражений. Мы должны продолжить наращивать военную помощь Украине», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму почти в 40 млрд долларов.
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