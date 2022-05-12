Посол ЛНР: Под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики

«В День независимости мы все, конечно, желаем полного освобождения территории нашей республики. Мы хотим, чтобы остались в живых все ее защитники, а также люди, которые обеспечивают работу тыла и всех наших воинских подразделений», – сказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник по случаю национального праздника республики.

«Мы очень надеемся, что в самое ближайшее время территория ЛНР будет освобождена. Еще идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной. Под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики», – рассказал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Я верю, что совсем скоро бои прекратятся, наши люди смогут спокойно вздохнуть. И мы перейдем уже к восстановлению, начнем отстраивать наши города, – продолжил он. – Мы должны сделать республику такой, чтобы в ней счастливо жилось нам и нашим детям».

Посол добавил, что жители ЛНР не мыслят своего будущего без России. «Мы будем вместе, и это ни у кого не вызывает сомнений. Вопрос правовой формы, в которой будет строиться наше взаимодействие, должен решаться на уровне наших руководителей, при участии парламентов, и после проведения референдума», – резюмировал он.

В четверг глава ЛНР Леонид Пасечник в обращении по случаю Дня республики заявил, что решение о провозглашении республики восемь лет назад поддержало абсолютное большинство граждан, при этом они выбрали единственно верный путь – интеграцию с Россией. Напомним, 12 мая 2014 года в Луганске прошел референдум о независимости и суверенитете региона.

Пасечник добавил, что за это время жители республики прошли немало испытаний: боролись с блокадами, объявленными Украиной, возрождали экономику, залечивали раны войны и восстанавливали все, что «так усиленно, ожесточенно пытались разрушить украинские фашисты».

Президент России Владимир Путин поздравил Пасечника с национальным праздником и выразил уверенность, что общими усилиями получится отстоять суверенитет и территориальную целостность республики.