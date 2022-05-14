ВКС России поразили пять пунктов управления и два склада боеприпасов ВСУ

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за минувшие сутки поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое ДНР, сообщили в Минобороны России.

«В результате ударов уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 43-м районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

«Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в районе населенного пункта Любомировка Херсонской области, а также 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях в районах Верхнекаменское, Красный Лиман, Дробышево, Яровая, Коробочкино, Гусаровка», – говорится в сообщении.

Помимо этого, российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чкаловское, Дементьевка, Клинск, Глубокое, Балаклея, Гоптовка Харьковской области, Старомихайловка, Спартак, Еленовка Донецкой Народной Республики, Петровенки и Северодонецк Луганской Народной Республики, в том числе один «Байрактар-ТБ2» над населенным пунктом Маньковка Харьковской области.

«Кроме того, в районе населенных пунктов Изюм, Семеновка и Снежковка Харьковской области перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», – добавили в Минобороны.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 858 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3051 танк и другие боевые бронированные машины, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1507 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2898 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в военном ведомстве.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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