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Эксперт объяснил недовольство Германии позицией Катара по газу
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«Европа еще не раз вспомнит добрым словом Газпром, который делал много уступок в пользу покупателей топлива. Катар – гораздо более жесткий переговорщик и игрок на рынке», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Берлин и Доха не смогли договориться о долгосрочном контракте на поставки СПГ.
«Катар заинтересован в том, чтобы его инвестиции полностью окупились. Ведь для того, чтобы поставлять Германии хоть сколько-нибудь значительные объемы сжиженного топлива, Дохе придется не только увеличить добычу ресурсов, но и построить новые СПГ-заводы», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Для того, чтобы себя обезопасить, Катар также хочет ввести полный запрет на реэкспорт газа и надеется максимизировать цену, то есть полностью воспользоваться нежеланием европейцев покупать российский газ. Поэтому не стоит расценивать действия Катара в отношении договора о поставках СПГ в Германию как помощь России», – добавил собеседник.
Юшков также отметил, что это свойственная для Катара манера ведения переговоров. «Была ситуация, когда Польша заключила контракт на покупку СПГ у Катара, но к моменту начала действия договора не успела достроить терминал. Тогда Доха настояла на дополнительном соглашении, в котором было прописано, что Катар может продавать сжиженное топливо другим странам. При этом, если цена реализации окажется ниже, чем у Польши, то Варшава возместит убытки. Таким образом получалось, что страна начала платить за газ еще до того, как стала его получать», – рассказал эксперт.
«Столкнувшись с такими жесткими требованиями, европейцы еще не раз вспомнят добрыми словами Газпром, который и соглашался пересматривать условия, и давал время на погашение долгов, и позволял менять формулу ценообразования», – уверен Юшков.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Германия и Катар не могут договориться о длительности контракта на поставки сжиженного природного газа.
В частности, обсуждается угроза долгосрочного соглашения для планов Германии по декарбонизации. Катар при этом оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ и запрещает перенаправлять газ в другие районы Европы, передает РИА «Новости».
Как полагает источник, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара «не ожидается». Другие источники сказали, что переговоры планируется продолжить в мае. При этом Германия конкурирует за СПГ из Катара с другими странами.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Германия не является приоритетным рынком для Катара. Необходимость в заключении именно долгосрочный контрактов, по мнению собеседника, обусловлена желанием Дохи обеспечить постоянный спрос на топливо.
Напомним, Катар относится к числу стран, газом которых в ЕС рассчитывают заменить российский, но практически все 178 млрд кубов СПГ, производимых этим арабским эмиратом, уже расписаны по покупателям.
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У Германии возникли трудности с покупкой газа у Катара
Германия и Катар не могут договориться о долгосрочных поставках сжиженного природного газа, сообщают источники.
Источник Reuters заявил, что стороны спорят о длительности действия контракта. В частности, обсуждается угроза долгосрочного соглашения для планов Германии по декарбонизации. Катар при этом оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ и запрещает перенаправлять газ в другие районы Европы, передает РИА «Новости».
Как полагает источник, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара «не ожидается». Другие источники сказали, что переговоры планируется продолжить в мае. При этом Германия конкурирует за СПГ из Катара с другими странами.
Напомним, Катар относится к числу стран, газом которых в ЕС рассчитывают заменить российский, но практически все 178 млрд кубов СПГ, производимых этим арабским эмиратом, уже расписаны по покупателям.
Названо условие полной переориентации экспорта российского газа на Азию
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Поступающий в Европу российский газ может быть полностью перенаправлен в Азиатско-Тихоокеанский регион, однако для этого нужно развить экспортную инфраструктуру, заявил консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.
«Потенциально объемы российского экспорта, поступающие в настоящее время в Европу, могут быть перенаправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион в полном объеме, однако для этого потребуется активное развитие экспортной инфраструктуры – строительство новых газопроводов и заводов СПГ, что также потребует времени», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».
Как отмечает аналитик, переориентация поставок российского газа на Азию обусловлена не только стремлением европейских потребителей отказаться от углеводородного сырья из РФ, но и рыночными факторами. Как ожидается, к 2025 году более половины роста мирового спроса на природный газ будет приходиться на Азию, в первую очередь на Китай и Индию. В общей сложности потребление газа в АТР к 2025 году увеличится примерно на 160 млрд кубометров относительно текущего уровня, уточнил Тимонин.
Активные работы по прокладке «Силы Сибири», например, заняли пять лет, аналогичными сроками строительства характеризуются и крупнотоннажные заводы по сжижению газа. «Таким образом, для сохранения объемов российского экспорта проработкой новых проектов и принятием инвестиционных решений необходимо заниматься уже сегодня», – заключил он.
Напомним, в конце марта Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией.
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Немецкая VNG согласилась на российскую схему оплаты газа
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Германская газораспределительная компания Verbundnetz Gas (VNG) решила в будущем переводить платежи в евро в Газпромбанк для оплаты российского гада. Компания не ожидает возникновения каких-либо проблем при конвертации в рубли, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление VNG.
«Мы оплатим сумму счета, которая по-прежнему будет номинирована в евро, на счета в Газпромбанке в соответствии с запланированной процедурой, чтобы с нашей стороны была обеспечена своевременная оплата нашему поставщику», — приводит агентство сообщение VNG. «Мы также предполагаем, что конвертация в рубли не вызовет затруднений. По крайней мере, открытие счета прошло совершенно гладко», – цитирует заявление ТАСС.
При этом VNG не дала комментариев относительно того, открывала ли она два счета в Газпромбанке – один для платежей в евро и один для конвертации в рубли. Однако в компании, контрольный пакет акций которой принадлежит германскому энергоконцерну EnBW, заверили, что она принимает все необходимые меры в соответствии с действующим санкционным законодательством, чтобы продолжать обеспечивать поставки и, следовательно, экономическую стабильность в ФРГ.
Напомним, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что австрийская сторона в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняла условия России об оплате поставок российского газа в рублях. Позднее он заявил, что его страна продолжит оплачивать поставки российского газа в евро, придерживаясь санкций Евросоюза. СМИ сообщили, что OMV собралась открыть рублевый счет для оплаты газа, но компания опровергла эту информацию.
Позже министр по европейским и иностранным делам Австрии Александр Шалленберг заявил, что у Австрии нет намерения платить в рублях за поставляемый Россией газ.
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Эксперт разъяснил подоплеку газового спора Германии и Катара
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«Доха пытается избежать ситуации, в которой бы через 10-20 лет им пришлось бы срочно искать новых покупателей газа», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее источники Reuters заявили, что Германия и Катар не могут договориться о долгосрочных поставках сжиженного природного газа.
«Катару нужны долгосрочные контракты, чтобы спрос на топливо был постоянным. В противном случае через какое-то время, когда Берлин усилит политику декарбонизации, им придется искать новые направления, куда можно было бы продавать топливо», – рассказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Кроме того, Катар пытается не допустить перенаправления газа из Германии в другие европейские страны. В противном случае Доха теряет прибыль. И такая ситуация вполне возможна в случае, если Берлин все же откажется от катарского газа для собственных нужд, но продолжит его закупать», – рассуждает собеседник
При этом Германия не является приоритетным рынком для Катара. «На сегодняшний день основные поставки газа из Дохи идут в Азию. Это наиболее важное для них направление. Другое дело, что если мы увидим прекращение поставок российского газа в Европу, то цены на топливо вырастут везде. Тогда катарский газ пойдет в Европу», – отметил Митрахович.
«Вместе с тем, Катар – это государство, которое пытается лавировать между крупными мировыми игроками. Его действия нельзя расценивать как попытку подыграть России в вопросе поставок газа. Они просто ведут собственный бизнес так, чтобы ни с кем не поссориться. И с Москвой в том числе. Но нам это выгодно», – заключил Митрахович.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Германия и Катар не могут договориться о длительности контракта на поставки сжиженного природного газа. В частности, обсуждается угроза долгосрочного соглашения для планов Германии по декарбонизации. Катар при этом оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ и запрещает перенаправлять газ в другие районы Европы, передает РИА «Новости».
Как полагает источник, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара «не ожидается». Другие источники сказали, что переговоры планируется продолжить в мае. При этом Германия конкурирует за СПГ из Катара с другими странами.
Напомним, Катар относится к числу стран, газом которых в ЕС рассчитывают заменить российский, но практически все 178 млрд кубов СПГ, производимых этим арабским эмиратом, уже расписаны по покупателям.
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Мишель прервал встречу с премьером Украины в Одессе из-за ракетного удара
Глава Евросовета Шарль Мишель во время необъявленного ранее визита в Одессу 9 мая прервал встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем из-за ракетного удара, сообщил европейский источник.
«Во время встречи с премьер-министром участникам пришлось прерваться, чтобы укрыться из-за падения ракет в районе Одессы», – приводит слова источника РИА «Новости».
Сам Мишель в Twitter сообщил, что посетил Одессу в понедельник, где провел переговоры с украинским премьером Денисом Шмыгалем.
Страны Европейского союза 9 мая отмечают День Европы. В этот день в 1950 году была обнародована декларация министра иностранных дел Франции Робера Шумана, объединившая сталелитейную промышленность Франции и Германии и ставшая первым европейским сообществом и прообразом Европейского союза.
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Боррель не понял противников вооружения Украины
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не понимает тех, кто выступает против поставок оружия Украине со стороны ЕС.
«Мир, в котором мы живем, является опасным», – сказал Боррель, отметив, что ЕС является не военным, а «гражданским союзом». Однако, по его словам, сейчас необходимо «противостоять войне». Он полагает, что «первоочередной задачей» ЕС должна стать помощь Украине в ее противостоянии «могущественному соседу».
Боррель заявил, что эта помощь включает не только «экономическое, коммерческое, дипломатическое, финансовое давление на Россию, чтобы ослабить ее экономику», но и поставки оружия Киеву. «Я не понимаю тех, кто говорит, что мы не должны вооружать Украину, потому что это продлит войну», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Боррель предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских валютных резервов для поддержки Украины.
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СМИ обнародовали план Брюсселя на случай отключения российского газа
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Еврокомиссия планирует 18 мая утвердить план по энергосбережению на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа, сообщили испанские СМИ.
По информации газеты El Pais, при таком развитии событий чрезвычайные меры коснутся почти всего Евросоюза: страны, у которых есть альтернативные источники поставок, должны будут делиться топливом с наиболее пострадавшими, передает РИА «Новости».
Помимо этого, Брюссель потребует применять нормирование энергии в промышленном секторе. Это необходимо для того, чтобы компании в государствах, которых прекращение поставок затронуло в меньшей степени, не получили конкурентного преимущества перед теми, кто понес убытки.
Кроме того, согласно плану, ЕС будет применять действующий с 2017 года регламент о безопасности поставок: так хотят гарантировать обеспечение газом домохозяйств и социальных служб всех стран организации.
Ранее председатель Commerzbank Манфред Кноф изданию Handelsblatt заявил, что угроза прекращения поставок энергоносителей несет риск роста банкротств в Германии, заявил.
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На Украине заявили о частичном прекращении транзита газа в Европу
«Оператор ГТС Украины» утверждает, что транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» будет прекращен с 07.00 среды, 11 мая.
«ОГТС информирует, что с 7.00 утра, 11 мая 2022 года, прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения «Сохрановка» осуществляться не будет», – говорится в заявлении на сайте, передает РИА «Новости».
Оператор заявляет о «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», которые находятся под контролем России. Отметим, что через станцию проходит до 32,6 млн кубометров в сутки.
В компании предложили для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на территории, контролируемой Украиной.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе. На 29 апреля они составляют 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей.
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
Эксперт объяснил позицию Макрона по вступлению Украины в ЕС
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«Никто в Европе не может честно заявить о том, что он не хочет видеть Украину в ЕС. Сам факт вхождения Киева в объединение обернется для Парижа дополнительным экономическим бременем», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее украинский МИД заподозрил ЕС в обмане после слов Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия страны в Евросоюз может занять десятилетия.
«Нынешний политический фон и уровень симпатии, который демонстрируется по отношению к Киеву, не позволяет странам ЕС откровенно сказать, что они против вступления Украины в ЕС. Поэтому подразумевается, что даже при своевременном и последовательном выполнении всех процедур вступления, это может растянуться на годы и десятилетия», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Макрон просто «акцентировал внимание мировой общественности на известном факте», полагает Кортунов. «Кроме того, в июне Макрона ждут выборы в Национальное собрание. Если он сейчас откровенно заявит о своей позиции, то оппоненты его партии обязательно этим воспользуются в своих целях. Он не пойдет на такой риск», – пояснил Кортунов.
«Вступление Украины в ЕС обернется для Парижа дополнительным экономическим бременем. Кроме того, после подтверждения членства Киева сразу же усилится давление со стороны Турции. Ну а если хотя бы на минуту допустить, что Анкара станет членом ЕС, то тогда сам смысл объединения будет поставлен под сомнение», – сказал собеседник.
При этом, утверждает эксперт, страны-члены ЕС пытаются найти некую альтернативу для того, чтобы Украина все же смогла войти в состав Евросоюза. «Есть два варианта. Либо сейчас государства каким-то образом ускоряют подготовку Украины для того, чтобы она соответствовала всем требованиям кандидата, либо вырабатывается особый режим вступления. Но тогда другие страны тоже попытаются претендовать на упрощенные правила», – заключил Кортунов.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью The Financial Times, что если Украина не станет кандидатом на вступление в Евросоюз это будет означать, что «Европа пытается обмануть» Киев. По его словам, украинские власти не будут терпеть такое решение.
Кулеба также оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия Украины в ЕС может занять десятилетия. Министр считает, что Украина должна получить статус кандидата в июне этого года, это позволит заняться остальными вопросами, передает «Газета.ru».
«Три месяца назад у этой страны (Украины – прим. ВЗГЛЯД) даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет», – сказал глава украинского МИДа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский передал ЕС вторую часть анкеты для вступления в Евросоюз. Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий.
Агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника в ЕС также сообщало, что Еврокомиссия рассчитывает в конце июня вынести предварительное решение касательно заявки Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз.
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Посол России отреагировал на требования убрать танки с советского мемориала в Берлине
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Требования убрать танки, которые являются частью мемориальной экспозиции в берлинском Тиргартене, категорически неприемлемы, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
«Это категорически неприемлемо. Это противоречило бы всем международно-правовым договоренностям, которые у нас имеются на этот счет с Федеративной Республикой Германия, в том числе межправительственному соглашению от 1992 года», – передает его слова ТАСС.
«Это символы, это символы Победы. Кроме того, там, где находятся эти танки, в Тиргартене, воинское захоронение, где покоится прах советских воинов, павших на последнем этапе Берлинской наступательной операции. Это [танки] является частью этого мемориала, и поэтому они должны быть сохранены», – заявил Нечаев.
Посол надеется, что «реального продолжения эта тема не получит».
В Германии некоторые политики и ряд СМИ призвали убрать танки Т-34 из-за ситуации на Украине.
Ранее неизвестные закрыли полотнищем советские танки Т-34 в парке Тиргартен в Берлине. В этом случае уголовное дело возбуждено по статье «Осквернение символов воинской славы России», сообщили в Следственном комитете.
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Штайнмайер заявил о крахе мечты о едином европейском доме
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в Берлине на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов (DGB), выразил слова благодарности союзникам на Западе и Востоке, освободившим Германию 77 лет назад от нацизма, но одновременно назвал 8 мая этого года «Днем войны» из-за событий на Украине.
«8 мая для нас, немцев, День благодарности. Это союзники с Запада и Востока победили Гитлера 77 лет назад, и мы, немцы, отмечаем эту дату как День освобождения», – сказал глава государства, напомнив о «беспощадной войне на уничтожение, которую немцы вели на востоке Европы». Он отметил, что освобождение для Германии пришло извне, а «до внутреннего освобождения предстоял еще долгий путь», передает ТАСС.
По его словам, поколения политиков работали над тем, чтобы никогда больше не было войны в Европе. «Михаил Горбачев дал нам перспективу создания единого европейского дома. Но сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, ее место занял кошмар. Это 8 мая – День войны», – считает президент ФРГ. «Эта война [на Украине] – разрыв со многим, что считалось само собой разумеющимся. Она эпохальный слом», – утверждал глава государства.
Президент ФРГ указал на то, что снова миллионы людей бегут от войны, и поблагодарил граждан Германии и соседних стран за солидарность с Украиной. «Солидарность означает и оказание экономического давления на Россию посредством радикальных санкций, которые мы еще никогда не вводили в истории ЕС», – полагает он.
В то же время Штайнмайер предостерег от раскола в германском обществе в свете экономических проблем из-за ситуации на Украине. «Нарушенные цепочки поставок, рост цен на продукты питания, огромные расходы на энергоносители и горючее – уже сейчас многие люди напрямую ощущают последствия войны», – констатировал он, утверждая при этом, что большинство немцев якобы поддерживают антироссийские санкции и курс правительства ФРГ. Штайнмайер отметил, что жители испытывают страх перед инфляцией, возможной рецессией и потерей, возможно, миллионов рабочих мест.
«Демократия имеет для нас важнейшее значение, ее защита имеет свою цену. Она имеет свою цену для нашей экономики», – заявил однако он.
Глава германского государства также выступил за модернизацию Бундесвера. «Внешняя политика и дипломатия понадобятся и в будущем. Но тот, кто делает ставку для предотвращения будущих конфликтов на дипломатию и переговоры, должен знать: переговоры нельзя вести с позиции слабости. Успешно их вести можно только с позиции силы. Это стремление к силе мы должны иметь и продемонстрировать», – считает Штаймайер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев после скандала с отменой его визита в украинскую столицу.
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД ФРГ утверждает, что украинский посол обвинил президента Германии Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности. Экс-глава внешнеполитического ведомства Германии выразил мнение, что отказ Киева принять президента ФРГ является неслыханным и сбивает с толку.
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Страны G7 взяли обязательство отказаться от импорта российской нефти
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Страны Группы семи (G7) взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или введения эмбарго на него, говорится в справке, распространенной в воскресенье Белым домом в связи с намерением США и ЕС совместно применить дополнительные ограничительные меры против России.
Страны-участницы «семерки» намерены «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей», отмечается в документе, передает ТАСС.
«Соединенные Штаты уже ввели запрет на импорт российской нефти, газа и угля. Сегодня вся G7 взяла на себя обязательство постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти. Это нанесет сильный удар по главной артерии экономики [президента РФ Владимира] Путина и лишит его доходов, необходимых для финансирования войны, – утверждали в Белом доме, говоря о специальной военной операции России на Украине. – «Группа семи» также обязалась работать вместе для обеспечения стабильных глобальных поставок энергоносителей, одновременно активизируя наши усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива».
Как заявил высокопоставленный представитель администрации, новые антироссийские санкции США коснутся бухгалтерских, рекламных и консалтинговых услуг.
«Россия издавна рассчитывает на услуги, предоставляемые странами G7, чтобы управлять экономикой, особенно услуги, предоставляемые США и Великобританией. Сегодня мы запрещаем предоставление бухгалтерских услуг, управленческих, консалтинговых, рекламных», – передает РИА «Новости» слова чиновника.
«США ввели около 2,6 тыс. визовых ограничений против российских и белорусских чиновников», – говорится в распространенном пресс-службой совета национальной безопасности США сообщении.
Как говорится в сообщении, под новые санкции подпадут военные чиновники, восемь руководителей «Сбербанка», 27 руководителей «Газпромбанка», «Московский индустриальный банк» и 10 его дочерних компаний.
Со своей стороны высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга заявил, что против «Газмпромбанка» не вводится блокирующих санкций или ограничений, подобных тем, что были введены против других российских финансовых институтов – активы не замораживаются, взаимодействие не запрещается. «О чем мы подаем сигнал: «Газпромбанк» – не убежище. Поэтому мы вводим санкции против высокопоставленного руководства», – сказал он.
Он отметил, что через «Газпромбанк» идет продажа газа в Европу, поэтому США аккуратно подходят к введению ограничений против него.
Для снятия санкций, как отметил чиновник, США будут ориентироваться на результат дипломатических переговоров России и Украины, а также на позицию Киева. Чиновник при этом подчеркнул, что необходимого для снятия санкций доверия российская власть у США не вызывает.
«США вводят дополнительные ограничения против российского промышленного сектора, включая широкий спектр ресурсов и продукции, включая продукцию из дерева, бойлеры, промышленные двигатели, моторы, вентиляторы и вентиляционное оборудование, бульдозеры и другие позиции промышленного и коммерческого применения», – говорится в сообщении администрации.
Со своей стороны, высокопоставленный чиновник заявил в ходе телефонного брифинга, что новые меры экспортного контроля послужат для «дальнейшего ограничения доступа России к компонентам, необходимым для пополнения военных возможностей». Как заявил чиновник, ЕС готовится запретить экспорт в Россию некоторых химикатов.
Как считают в администрации, отсутствие иностранных комплектующих привело к остановке «Уралвагонзавода» и Челябинского тракторного завода.
Под новые санкции попадет «Промтехнология», шесть судоходных компаний, которые владеют или управляют 69 судами и одна морская буксировочная компания, сообщили в администрации.
Там отметили, что «комиссия по ядерному регулированию приостановила действие генеральных лицензий на экспорт исходного материала, специального ядерного материала, побочных продуктов и дейтерия в Россию».
«США вводят санкции против трех самых популярных российских телеканалов, прямо или косвенно контролируемых государством: «Первого», «России-1» и НТВ», – говорится сообщении.
Представитель администрации сообщил, что с телеканалами больше не смогут сотрудничать компании США. «Рекламные доллары США, вещательные технологии, видеокамеры, микрофоны, оборудование для звука более не будут доступны трем самым популярным государственным каналам», – сказал он.
Ранее Минфин США вывел из-под санкций защиту интеллектуальной собственности.
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Боррель захотел потратить замороженные резервы России на Украину
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских валютных резервов для поддержки Украины.
Боррель отметил, что США установили контроль над активами ЦБ Афганистана на миллиарды долларов. Такой шаг, по его словам, отчасти связан с потенциальной компенсацией жертвам терроризма, а также для гуманитарной помощи стране. Боррель считает, что было бы возможно рассмотреть аналогичные шаги с резервами России. «Я бы высказался за, поскольку это очень логично», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Глава дипломатии ЕС заявил, что финансирование восстановления Украины – один из главных политических вопросов. По его словам, требуется «невероятное количество денег». Чиновники ЕС уже изучали вопрос, можно ли каким-то образом использовать резервы России для восстановления Украины, но Брюссель пока не выдвигал никаких предложений по этому вопросу.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в краже у России более 300 млрд долларов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что замороженные за рубежом российские золотовалютные резервы на сумму порядка 300 млрд долларов будут возвращены: «Вернут, никуда не денутся. Это средства государства». При этом он предложил конфисковать бизнес граждан из недружественных стран в России.
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Постпреды ЕС не смогли достичь соглашения по санкциям против России
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Постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, обсуждение продолжится в ближайшие дни, сообщили СМИ.
«Двадцать семь постпредов ЕС на встрече в воскресенье не смогли достичь соглашения (по санкциям против России), ожидается, что обсуждение продолжится в ближайшие дни», – передает РИА «Новости» сообщение Bloomberg.
Как сообщили источники агентства, Венгрия продолжает блокировать предложение Евросоюза, направленное на запрет импорта российской нефти, тем самым задерживает принятие всего пакета санкций.
Ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с подготовкой в Брюсселе очередного пакета антироссийских санкций заявил, что власти страны не допустят вступления в силу нефтяного эмбарго в предложенном Европейской комиссией виде.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкции Евросоюза в отношении российских энергоресурсов «атомной бомбой для Венгрии» и «красными линиями».
Накануне глава венгерского правительства назвал санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России красной линией для Венгрии. Орбан сравнил эмбарго на импорт российских энергоносителей с атомной бомбой для Венгрии.
Также премьер-министр Венгрии заявил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что если ЕК продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции.
Орбан подчеркнул, что для принятия мер, которые предлагает ЕК, нужны альтернативная инфраструктура поставок и полная реорганизация нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии. Такие шаги «требуют времени и инвестиций», которые, по мнению главы правительства страны, «являются излишними».
Напомним, единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».
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Берлин начал готовить «кризисный план» на случай отказа России поставлять газ
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Власти Германии разрабатывают «кризисный план» на случай внезапного прекращения поставок российского газа, сообщают источники.
Подготовкой руководит министерство экономики. Берлин боится, что Москва остановит поставки в одностороннем порядке. План включает кредиты и гарантии для поддержки энергокомпаний, а также контроль над критически важными фирмами. При необходимости Берлин сможет приобретать доли в компаниях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Немецкие чиновники полагают, что их страна приближается к пределу санкций, которые может ввести без угрозы экономического спада. К идее санкций против российского газа настороженно относятся даже сторонники санкционного давления на Москву. Сообщается, что руководители крупных немецких компаний и представители фирм, у которых есть «связи с Россией», повлияли на Берлин, призывая власти Германии не запрещать газ. Компании заверили, что «в любом случае» готовятся ограничить связи с Россией в сфере энергетики.
Кроме того, немецкий регулятор «рассматривает вопрос о том, следует ли отдать приоритет промышленности перед домохозяйствами». Это будет ознаменовать пересмотр нынешней политики, согласно которой бизнес первым «отключают» от поставок.
Reuters также сообщает, что Берлин рассматривает возможность «взять под контроль» НПЗ в Шведте, который контролируется «Роснефтью». Отмечается, что НПЗ «может пострадать» из-за эмбарго ЕС на нефть. Возможность национализации энергетических компаний рассматривается, но этот вариант должен быть «тщательно взвешен» и обоснован не «наказанием России», а «обеспечением поставок энергии», заявили источники.
Напомним, по информации СМИ, Еврокомиссия планирует 18 мая утвердить план по энергосбережению на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа. При таком развитии событий чрезвычайные меры коснутся почти всего Евросоюза.
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