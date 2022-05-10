Эксперт разъяснил подоплеку газового спора Германии и Катара

«Доха пытается избежать ситуации, в которой бы через 10-20 лет им пришлось бы срочно искать новых покупателей газа», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее источники Reuters заявили, что Германия и Катар не могут договориться о долгосрочных поставках сжиженного природного газа.

«Катару нужны долгосрочные контракты, чтобы спрос на топливо был постоянным. В противном случае через какое-то время, когда Берлин усилит политику декарбонизации, им придется искать новые направления, куда можно было бы продавать топливо», – рассказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

«Кроме того, Катар пытается не допустить перенаправления газа из Германии в другие европейские страны. В противном случае Доха теряет прибыль. И такая ситуация вполне возможна в случае, если Берлин все же откажется от катарского газа для собственных нужд, но продолжит его закупать», – рассуждает собеседник

При этом Германия не является приоритетным рынком для Катара. «На сегодняшний день основные поставки газа из Дохи идут в Азию. Это наиболее важное для них направление. Другое дело, что если мы увидим прекращение поставок российского газа в Европу, то цены на топливо вырастут везде. Тогда катарский газ пойдет в Европу», – отметил Митрахович.

«Вместе с тем, Катар – это государство, которое пытается лавировать между крупными мировыми игроками. Его действия нельзя расценивать как попытку подыграть России в вопросе поставок газа. Они просто ведут собственный бизнес так, чтобы ни с кем не поссориться. И с Москвой в том числе. Но нам это выгодно», – заключил Митрахович.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Германия и Катар не могут договориться о длительности контракта на поставки сжиженного природного газа. В частности, обсуждается угроза долгосрочного соглашения для планов Германии по декарбонизации. Катар при этом оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ и запрещает перенаправлять газ в другие районы Европы, передает РИА «Новости».

Как полагает источник, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара «не ожидается». Другие источники сказали, что переговоры планируется продолжить в мае. При этом Германия конкурирует за СПГ из Катара с другими странами.

Напомним, Катар относится к числу стран, газом которых в ЕС рассчитывают заменить российский, но практически все 178 млрд кубов СПГ, производимых этим арабским эмиратом, уже расписаны по покупателям.

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